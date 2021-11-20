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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 20:20
ЛАД написав:
Вас тоже.
С чего Вы взяли? У Вас ведь ничего не получается.
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Цитрин
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:23
uaprofi написав: detroytred написав:
Будівельник вже сам визнав 3,88 роки.
А ви з якоїсь причини про 2-6 міс.
тут следующее предположения: что у ушедших от крановируса в среднем вирус отбирал 3,88 лет жизни.
При этом средняя продолжительность жизни снизилась в Украине предположительно от 2 до 6 месяцев
Тоді звиняйте за різкість.
Але у вашому повідомленні не було й натяку на СПЖ і обговорення йшло навколо скільки в середньому не доживають.
Що вам дасть показник СПЖ на даний момент?
Коли пандемія ще триває. І заходи теж.
Там великої цифри й не буде.
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detroytred
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:30
ЛАД написав:
. Но морально-политическая неготовность человечества гораздо хуже
я вижу в ином ключе, мир глобализировался и любая зараза мгновенно распространяется по миру, при этом у всех стран разные возможности здравоохранения, количество мест в больницах, подготовка врачей, доступ к вакцинам.
Если не принять какие-то общие стандарты (типа общих правил дорожного движения одинаковые везде), можно получить удар по голове значительно мощнее ковида. Все эти сертификаты - полумеры, самообман. В данной ситуации оно работает, а в другой будет бесполезным.
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vitaliian
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:31
Цитрин написав: vitaliian написав:
ни справка ни сертификат вас не спасут от туберкулёза или гепатита
тем не менее, Вы уже давно ездите на общественном транспорте и предположу, что редко когда даже задумывались о возможности заражения тем-же туберкулезом. Хотя риск подхватить туберкулез есть, как минимум 1 человек из 100
, которых Вы встречаете в общественном транспорте, болеют туберкулезом. И никто у пассажиров не требует сертификатов о ежедневном приёме изониазида или справок об отсутствии туберкулеза.
Можете чем-то подтвердить эту цифру?
Или это "личное мнение"?
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ЛАД
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