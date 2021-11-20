Додано: Суб 20 лис, 2021 20:45

budivelnik написав: З іншого боку

Для того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб....

Я від 2 уколів втратив 2 доби валяння в ліжку з температурою в 39+..що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша).

Таким чином

Крім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворих

ми отримали

15 млн осіб* 2 доби /365 днів в році=82000 років....втрат

Тепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ? З іншого бокуДля того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб......що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша).Крім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворихми отримали/365 днів в році=82000 років....втратТепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ?

Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?

А вот- вы считаете, что все остальные такие же слабаки, как вы с женой.Я старше вас на 10+ лет, моя жена старше вашей жены на 15+ лет. У меня ни после первой, ни после второй прививки вообще не было никаких последствий (точнее после первой была сонливость, но я отношу это к тому, что в ночь перед прививкой мало спал, примерно 4 часа), у жены после первой никаких последствий, после второй, день болела голова. Повышения температуры не было у обоих и мы оба прожили эти дни точно так же, как и до и после прививки.На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов.Даже, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.А вы состояние свое и своей жены распространили на абсолютно всех привитых.Или у вас есть документальное подтверждение о 100% потере 15 млн. привитых людей 2-х дней от температуры 39+ градусов?Кстати, ваш продавец 35-ти лет тоже двое/четверо суток лежала с температурой 39+ градусов?