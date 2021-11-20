С чего-бы это? Вы сколько старались, но не получилось.
ЛАД написав:Или купить. Что ещё проще.
Нет. Мои моральные принципы не позволяют мне зарабатывать на вранье или людском горе. Поэтому я не буду оправдывать то, что считаю неправильным. Если Вы хотите кого-то купить себе в коллеги - проще будет поискать кого-то другого.
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 20:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:. Но морально-политическая неготовность человечества гораздо хуже
я вижу в ином ключе, мир глобализировался и любая зараза мгновенно распространяется по миру, при этом у всех стран разные возможности здравоохранения, количество мест в больницах, подготовка врачей, доступ к вакцинам.
Если не принять какие-то общие стандарты (типа общих правил дорожного движения одинаковые везде), можно получить удар по голове значительно мощнее ковида. Все эти сертификаты - полумеры, самообман. В данной ситуации оно работает, а в другой будет бесполезным.
vitaliian написав:ни справка ни сертификат вас не спасут от туберкулёза или гепатита
тем не менее, Вы уже давно ездите на общественном транспорте и предположу, что редко когда даже задумывались о возможности заражения тем-же туберкулезом. Хотя риск подхватить туберкулез есть, как минимум 1 человек из 100, которых Вы встречаете в общественном транспорте, болеют туберкулезом. И никто у пассажиров не требует сертификатов о ежедневном приёме изониазида или справок об отсутствии туберкулеза.
Можете чем-то подтвердить эту цифру? Или это "личное мнение"?
Спробуйте конкретизувати -- кому дали підписку? Чому? Який сенс?
Подписки в современном мире дают практически во всех компаниях. Вы разве не давали?
Почему? Какой смысл? Чтобы информация с которой может ознакомиться человек во время работы не стала более никому доступна.
Те-же контракты с производителями вакцин закрыты NDA. Поэтому большая часть документов которые их вынуждают опубликовать содержат много закрытых пунктов.
Смотри например это видео с 16:45:
Судя по черным пятнам на документе, там большая часть пунктов закрыта NDA.
Зрозуміло. Тобто ви "наверняка" вважаєте, що опоненти працюють у подібних (зацікавлених) компаніях. І впевнено отак вказали на це.
Тоді які проблеми? Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося. СБУ, детективна ваше агентство чи ще що. Ви впевнено отак кинули негатив на особисту адресу - з вас гроші. Він неправдиво заперечить ваш закид на його адресу - з нього гроші. Ви ж впевнені -- "наверняка".
А краще давайте таку пропозицію мені. Я он будівельнику, коли він на особисту мою адресу бреше, постійно пропоную. Якихось 5 куе. для нього, мільйонера, і сам до нього приїду. Перевіримо в його СБУ, прокуратурі чи сам документи подивиться.
Він, як хлопчисько, ж зістрибує... Але перестав постійно брехати на особисту адресу, як раніше. Гарний інструмент для навчання. Обговорювати не думки, а брехати на особисту адресу.
Хоча з вами можуть бути проблеми, тобто, вибачте, без образ, може й нема сенсу погоджуватися на зустріч, бо ви нещодавно... а ми тут за роки отаких дискусій)) майже знайомі.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 20 лис, 2021 20:42, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Можете чем-то подтвердить эту цифру? Или это "личное мнение"?
в интернете есть такая таблица, получается каждый тысячный из тех кого мы встречаем туберкулезник. При активном образе жизни (продавец, проводник, кондуктор) в год можно повстречать с десяток. смертность под 7% не малая чтобы закрыть глаза. В интенсивное падение не верю, властям надо закрыть тубдиспансеры поэтому результаты могут подгонять под нужные значения
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 20:50, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:З іншого боку Для того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб.... Я від 2 уколів втратив 2 доби валяння в ліжку з температурою в 39+..що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша). Таким чином Крім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворих ми отримали 15 млн осіб*2 доби/365 днів в році=82000 років....втрат Тепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ?
А вот здесь грубая методическая ошибка в вашем подсчете - вы считаете, что все остальные такие же слабаки, как вы с женой.
Я старше вас на 10+ лет, моя жена старше вашей жены на 15+ лет. У меня ни после первой, ни после второй прививки вообще не было никаких последствий (точнее после первой была сонливость, но я отношу это к тому, что в ночь перед прививкой мало спал, примерно 4 часа), у жены после первой никаких последствий, после второй, день болела голова. Повышения температуры не было у обоих и мы оба прожили эти дни точно так же, как и до и после прививки.
На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов.
Даже fler, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.
А вы состояние свое и своей жены распространили на абсолютно всех привитых.
Що там на рахунок дурня який якщо чогось не знає - то збреше?
Или у вас есть документальное подтверждение о 100% потере 15 млн. привитых людей 2-х дней от температуры 39+ градусов? Кстати, ваш продавец 35-ти лет тоже двое/четверо суток лежала с температурой 39+ градусов?
понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.
Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так..
yanyura написав:Или у вас есть документальное подтверждение о 100% потере 15 млн. привитых людей 2-х дней от температуры 39+ градусов? Кстати, ваш продавец 35-ти лет тоже двое/четверо суток лежала с температурой 39+ градусов?
1 В мене 5 продавців, з яких 4 лежали, при чому в мене був пфайзер , в трьох продавців астра , в одного пфайзер і в одного модерна Також вакцинувався син ( він підприємець) 28 років - переніс легко. 2 Таким чином у 6 осіб з 8 - мали проблеми , тобто 12 днів втрачених з 16 ймовірних. Таким чином ви потрапили в 30% тих в кого це пройшло безболісно Але з іншого боку, були й ті хто валявся не по добі ..а по тижню.
Так що методолігічно все правильо 3 Ви чомусь не помітили ще одну пару цифр 50*900=45000 людино/років 15 млн*2 доби/365 днів=82000 років Тобто навіть у випадку коли кожен другий переніс безсимптомно, а кожен перший не гірше ніж я чи моя дружина чи чотири продавця - то все одно втрати від вакцинації в групі 0-40 - будуть вищі від втрат від ковіду в групі 0-40.
Як бачите не треба 100%...достатньо й 50% в той час коли в мене 72% підтверджених.
yanyura написав:На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов.
у меня после 2й дозы температуры не было но остальные признаки были с избытком: головная боль, боль в руке, слабость, светобоязнь, сердцебиение, отсутствие аппетита, может что то ещё, уже не помню, и длилось все ровно 3 дня.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.