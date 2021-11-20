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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4418441944204421> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Суб 20 лис, 2021 21:00 По температуре, после прививки(1й, после 2й нет) - через 10 часов нагнало до 39, выпил парацетамол-лёг спать, проснулся - норм, лёгкая слабость, но если заболеешь - 2 недели полной жoпы - это наверное лучше? edvardd

Повідомлень: 6656 З нами з: 20.11.08 Подякував: 117 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:04 ЛАД написав: Можете чем-то подтвердить эту цифру?

Или это "личное мнение"? Можете чем-то подтвердить эту цифру?Или это "личное мнение"?



Неужели сложно загуглить ? Неужели сложно Цитрин

Повідомлень: 732 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:04 edvardd написав: По температуре, после прививки(1й, после 2й нет) - через 10 часов нагнало до 39, выпил парацетамол-лёг спать, проснулся - норм, лёгкая слабость, но если заболеешь - 2 недели полной жoпы - это наверное лучше? По температуре, после прививки(1й, после 2й нет) - через 10 часов нагнало до 39, выпил парацетамол-лёг спать, проснулся - норм, лёгкая слабость, но если заболеешь - 2 недели полной жoпы - это наверное лучше?

Лучше ибупрофен, парацетамол вреден для печени, там 4 грамма уже смертельная доза. Не любит печень парацетамола. Лучше ибупрофен, парацетамол вреден для печени, там 4 грамма уже смертельная доза. Не любит печень парацетамола. Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 9190 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:05 fler написав: uaprofi написав: fler

понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев. понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев. Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так.. Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так.. Я ж перевірив точність свого спрощеного розрахунку середнього віку смерті від усіх причин на діапазоні в 30 років з розрахунками проведеними фахівцями і викладеними Держкомстатом.

В мене вийшло точність 98,2-101,4%,

при чому за останні 15 років - точність 99,2-100% в порівнянні з фахівцями

Тоді я примінив це й же метод і алгоритми для розрахунку середнього віку смерті від ковіду....

Таблиця НАН показада 70 років, в мене 69,9 роки - точність 99,85%,

Я не бачу жодної потреби застосовувати більш складні алгоритми....

Тим більше що опоненти не в стані зрозуміти й ті реально примітивні(математично) але складні логічно.



Так як Я ж перевірив точність свого спрощеного розрахунку середнього віку смерті від усіх причин на діапазоні в 30 років з розрахунками проведеними фахівцями і викладеними Держкомстатом.В мене вийшло точність 98,2-101,4%,при чому за останні 15 років - точність 99,2-100% в порівнянні з фахівцямиТоді я примінив це й же метод і алгоритми для розрахунку середнього віку смерті від ковіду....Таблиця НАН показада 70 років, в мене 69,9 роки - точність 99,85%,Я не бачу жодної потреби застосовувати більш складні алгоритми....Тим більше що опоненти не в стані зрозуміти й ті реально примітивні(математично) але складні логічно.Так як budivelnik

Повідомлень: 25318 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2809 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:11 Ромасик написав: budivelnik написав: Тепер мене цікавить інший показник.

кількість смертей від ковіду + кількість смертей від інших причин

в розбивці до

На 100% провакцинованої групи

і на 100% не вакцинованої

Якщо хтось підкаже де лежить щось подібне - кава й до кави - з мене.



Суть в наступному

Я підозрюю що на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік

1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованих

усіх причин___15000_________14500____________________15400

ковід__________1200_________1500_____________________1000

всього________16200_________16000____________________16400 Тепер мене цікавить інший показник.в розбивці догрупиі наСуть в наступномущо на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованихусіх причин___15000_________14500____________________15400ковід__________1200_________1500_____________________1000всього________16200_________16000____________________16400

Суть не понял. Вы имеет в виду сколько погибло в ДТП ваксов и неваксов?

Такую статистику вряд ли кто-то ведет.

У британцев есть статистика с разбивкой по возрасту, сколько от ковида умирало с сопутствующими заболеваниями, а сколько без. Суть не понял. Вы имеет в виду сколько погибло в ДТП ваксов и неваксов?Такую статистику вряд ли кто-то ведет.У британцев есть статистика с разбивкой по возрасту, сколько от ковида умирало с сопутствующими заболеваниями, а сколько без. Не зрозумів

А при чому тут ДТП ?

Мене цікавить статистика смертей в групах вакцинованих і не вакцинованих

Ясно що у невакцинованих кількість смертей від ковіду буде більша ніж у вакцинованих

Але я припускаю що у вакцинованих кількість смертей від усіх причин - буде вища ніж у невакцинованих

Логічні пояснення цьому в мене є

Але без результатів(статистики) ці пояснення нічого не варті - тому я їх не збираюсь оприлюднювати

Хоча співвідношення в цифрах - показав

ПС

в мене розрахунки є, але статистичної бази щоб доступно ці розрахунки показати - не має.

Тому мої опоненти й так на мене бочку котять..а якщо я викладу припущення без цифр - мене взагалі під плінтус закатають користуючись більшістю і відносною підтримкою модераторів. Не зрозумівА при чому тут ДТП ?Мене цікавить статистика смертей в групах вакцинованих і не вакцинованихЯсно що у невакцинованих кількість смертей від ковіду буде більша ніж у вакцинованихАле я припускаю що у вакцинованих кількість смертей від усіх причин - буде вища ніж у невакцинованихЛогічні пояснення цьому в мене єАле без результатів(статистики) ці пояснення нічого не варті - тому я їх не збираюсь оприлюднюватиХоча співвідношення в цифрах - показавПСв мене розрахунки є, але статистичної бази щоб доступно ці розрахунки показати - не має.Тому мої опоненти й так на мене бочку котять..а якщо я викладу припущення без цифр - мене взагалі під плінтус закатають користуючись більшістю і відносною підтримкою модераторів. budivelnik

Повідомлень: 25318 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2809 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:15



http://www.ifp.kiev.ua/doc/people/dots_tb.htm

Если на каждые 100 тысяч населения Украины в 1990 году регистрировалось 32 новых случая туберкулеза, то к 1999 году эта цифра возросла в 1,7 раз и на каждые 100 тысяч населения туберкулез диагностируется у 54,3 новых больных. Если к ним прибавить не вылеченных больных в минувших годах, то в Украине насчитывается 675382 больных туберкулезом.



https://akhmetovfoundation.org/ru/news/ ... statystyka

На сегодня под наблюдением противотуберкулезных учреждений 597 000 больных, в частности больных активными формами туберкулеза – 107 тысяч.



Грубо говоря 600 / 41342 = 1.45 % населения По туберкулезу:Грубо говоря 600 / 41342 = 1.45 % населения Цитрин

Повідомлень: 732 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:16 yanyura написав: На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов.



Даже fler, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.

На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобыДаже, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.



Как мы любим переврать чужие посты! Флер не уговаривала мужа идти на прививки. "Хочешь - делай, не хочешь - не делай" - это не уговор, а принятие ЕГО выбора. Да, у моего мужа не было ничего страшного после прививок Коронаваком. Может потому, что год назад он переболел ковидом? А Коронавак есть убитый вирус, с которым организм мужа уже встречался. Зато мои коллеги на работе по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов после Модерны. Как мы любим переврать чужие посты! Флер не уговаривала мужа идти на прививки. "Хочешь - делай, не хочешь - не делай" - это не уговор, а принятие ЕГО выбора. Да, у моего мужа не было ничего страшного после прививок Коронаваком. Может потому, что год назад он переболел ковидом? А Коронавак есть убитый вирус, с которым организм мужа уже встречался. Зато мои коллеги на работе по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов после Модерны. fler

Повідомлень: 2346 З нами з: 07.08.09 Подякував: 749 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:16 fler написав: uaprofi написав: fler



понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев. понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.



Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так.. Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так..

Не сходяться висновки.



Бо "люди, які не в темі" й самі розуміють та вказують на недоречність спрощеннь будівельника.

Хотаб конкретизує та штовхає його. Що є показником - він дійсно розумніше за будівельника.



Тим паче, що он будівельник і чергові (тобто ваші) зауваження знов з легкістю)) відкидає.

Доведіть йому... Не сходяться висновки.Бо "люди, які не в темі" й самі розуміють та вказують на недоречність спрощеннь будівельника.Хотаб конкретизує та штовхає його. Що є показником - він дійсно розумніше за будівельника.Тим паче, що он будівельник і чергові (тобто ваші) зауваження знов з легкістю)) відкидає.Доведіть йому... detroytred

Повідомлень: 24740 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:26 Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.



https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... tsinatsii/ pilker Повідомлень: 70 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:34 detroytred написав: Тоді які проблеми?

Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося. Тоді які проблеми?Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося.



Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь. Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь. Цитрин

Повідомлень: 732 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4418441944204421> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7866 13433258

Gennadiy777 Суб 20 лис, 2021 21:51