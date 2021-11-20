По температуре, после прививки(1й, после 2й нет) - через 10 часов нагнало до 39, выпил парацетамол-лёг спать, проснулся - норм, лёгкая слабость, но если заболеешь - 2 недели полной жoпы - это наверное лучше?
edvardd написав:По температуре, после прививки(1й, после 2й нет) - через 10 часов нагнало до 39, выпил парацетамол-лёг спать, проснулся - норм, лёгкая слабость, но если заболеешь - 2 недели полной жoпы - это наверное лучше?
Лучше ибупрофен, парацетамол вреден для печени, там 4 грамма уже смертельная доза. Не любит печень парацетамола.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi написав:fler понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.
Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так..
Я ж перевірив точність свого спрощеного розрахунку середнього віку смерті від усіх причин на діапазоні в 30 років з розрахунками проведеними фахівцями і викладеними Держкомстатом. В мене вийшло точність 98,2-101,4%, при чому за останні 15 років - точність 99,2-100% в порівнянні з фахівцями Тоді я примінив це й же метод і алгоритми для розрахунку середнього віку смерті від ковіду.... Таблиця НАН показада 70 років, в мене 69,9 роки - точність 99,85%, Я не бачу жодної потреби застосовувати більш складні алгоритми.... Тим більше що опоненти не в стані зрозуміти й ті реально примітивні(математично) але складні логічно.
budivelnik написав:Тепер мене цікавить інший показник. кількість смертей від ковіду + кількість смертей від інших причин в розбивці до На 100% провакцинованої групи і на 100% не вакцинованої Якщо хтось підкаже де лежить щось подібне - кава й до кави - з мене.
Суть в наступному Я підозрюю що на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік 1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованих усіх причин___15000_________14500____________________15400 ковід__________1200_________1500_____________________1000 всього________16200_________16000____________________16400
Суть не понял. Вы имеет в виду сколько погибло в ДТП ваксов и неваксов? Такую статистику вряд ли кто-то ведет. У британцев есть статистика с разбивкой по возрасту, сколько от ковида умирало с сопутствующими заболеваниями, а сколько без.
Не зрозумів А при чому тут ДТП ? Мене цікавить статистика смертей в групах вакцинованих і не вакцинованих Ясно що у невакцинованих кількість смертей від ковіду буде більша ніж у вакцинованих Але я припускаю що у вакцинованих кількість смертей від усіх причин - буде вища ніж у невакцинованих Логічні пояснення цьому в мене є Але без результатів(статистики) ці пояснення нічого не варті - тому я їх не збираюсь оприлюднювати Хоча співвідношення в цифрах - показав ПС в мене розрахунки є, але статистичної бази щоб доступно ці розрахунки показати - не має. Тому мої опоненти й так на мене бочку котять..а якщо я викладу припущення без цифр - мене взагалі під плінтус закатають користуючись більшістю і відносною підтримкою модераторів.
Если на каждые 100 тысяч населения Украины в 1990 году регистрировалось 32 новых случая туберкулеза, то к 1999 году эта цифра возросла в 1,7 раз и на каждые 100 тысяч населения туберкулез диагностируется у 54,3 новых больных. Если к ним прибавить не вылеченных больных в минувших годах, то в Украине насчитывается 675382 больных туберкулезом.
yanyura написав:На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов.
Даже fler, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.
Как мы любим переврать чужие посты! Флер не уговаривала мужа идти на прививки. "Хочешь - делай, не хочешь - не делай" - это не уговор, а принятие ЕГО выбора. Да, у моего мужа не было ничего страшного после прививок Коронаваком. Может потому, что год назад он переболел ковидом? А Коронавак есть убитый вирус, с которым организм мужа уже встречался. Зато мои коллеги на работе по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов после Модерны.
понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.
Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так..
Не сходяться висновки.
Бо "люди, які не в темі" й самі розуміють та вказують на недоречність спрощеннь будівельника. Хотаб конкретизує та штовхає його. Що є показником - він дійсно розумніше за будівельника.
Тим паче, що он будівельник і чергові (тобто ваші) зауваження знов з легкістю)) відкидає. Доведіть йому...
detroytred написав:Тоді які проблеми? Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося.
Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь.