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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4418441944204421>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:00

По температуре, после прививки(1й, после 2й нет) - через 10 часов нагнало до 39, выпил парацетамол-лёг спать, проснулся - норм, лёгкая слабость, но если заболеешь - 2 недели полной жoпы - это наверное лучше?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:04

  ЛАД написав:Можете чем-то подтвердить эту цифру?
Или это "личное мнение"?


Неужели сложно загуглить?
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:04

  edvardd написав:По температуре, после прививки(1й, после 2й нет) - через 10 часов нагнало до 39, выпил парацетамол-лёг спать, проснулся - норм, лёгкая слабость, но если заболеешь - 2 недели полной жoпы - это наверное лучше?

Лучше ибупрофен, парацетамол вреден для печени, там 4 грамма уже смертельная доза. Не любит печень парацетамола.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 20 лис, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:05

  fler написав:
  uaprofi написав:fler
понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.
Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так..
Я ж перевірив точність свого спрощеного розрахунку середнього віку смерті від усіх причин на діапазоні в 30 років з розрахунками проведеними фахівцями і викладеними Держкомстатом.
В мене вийшло точність 98,2-101,4%,
при чому за останні 15 років - точність 99,2-100% в порівнянні з фахівцями
Тоді я примінив це й же метод і алгоритми для розрахунку середнього віку смерті від ковіду....
Таблиця НАН показада 70 років, в мене 69,9 роки - точність 99,85%,
Я не бачу жодної потреби застосовувати більш складні алгоритми....
Тим більше що опоненти не в стані зрозуміти й ті реально примітивні(математично) але складні логічно.

Так як
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:11

  Ромасик написав:
  budivelnik написав:Тепер мене цікавить інший показник.
кількість смертей від ковіду + кількість смертей від інших причин
в розбивці до
На 100% провакцинованої групи
і на 100% не вакцинованої
Якщо хтось підкаже де лежить щось подібне - кава й до кави - з мене.

Суть в наступному
Я підозрюю що на 1000000 населення зараз в Україні в середньому за рік
1 000 000 населення_____1 000 000 не вакцинованих___1 000 000 вакцинованих
усіх причин___15000_________14500____________________15400
ковід__________1200_________1500_____________________1000
всього________16200_________16000____________________16400

Суть не понял. Вы имеет в виду сколько погибло в ДТП ваксов и неваксов?
Такую статистику вряд ли кто-то ведет.
У британцев есть статистика с разбивкой по возрасту, сколько от ковида умирало с сопутствующими заболеваниями, а сколько без.
Не зрозумів
А при чому тут ДТП ?
Мене цікавить статистика смертей в групах вакцинованих і не вакцинованих
Ясно що у невакцинованих кількість смертей від ковіду буде більша ніж у вакцинованих
Але я припускаю що у вакцинованих кількість смертей від усіх причин - буде вища ніж у невакцинованих
Логічні пояснення цьому в мене є
Але без результатів(статистики) ці пояснення нічого не варті - тому я їх не збираюсь оприлюднювати
Хоча співвідношення в цифрах - показав
ПС
в мене розрахунки є, але статистичної бази щоб доступно ці розрахунки показати - не має.
Тому мої опоненти й так на мене бочку котять..а якщо я викладу припущення без цифр - мене взагалі під плінтус закатають користуючись більшістю і відносною підтримкою модераторів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:15

По туберкулезу:

http://www.ifp.kiev.ua/doc/people/dots_tb.htm
Если на каждые 100 тысяч населения Украины в 1990 году регистрировалось 32 новых случая туберкулеза, то к 1999 году эта цифра возросла в 1,7 раз и на каждые 100 тысяч населения туберкулез диагностируется у 54,3 новых больных. Если к ним прибавить не вылеченных больных в минувших годах, то в Украине насчитывается 675382 больных туберкулезом.


https://akhmetovfoundation.org/ru/news/ ... statystyka
На сегодня под наблюдением противотуберкулезных учреждений 597 000 больных, в частности больных активными формами туберкулеза – 107 тысяч.


Грубо говоря 600 / 41342 = 1.45 % населения
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:16

  yanyura написав:На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов.

Даже fler, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.


Как мы любим переврать чужие посты! Флер не уговаривала мужа идти на прививки. "Хочешь - делай, не хочешь - не делай" - это не уговор, а принятие ЕГО выбора. Да, у моего мужа не было ничего страшного после прививок Коронаваком. Может потому, что год назад он переболел ковидом? А Коронавак есть убитый вирус, с которым организм мужа уже встречался. Зато мои коллеги на работе по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов после Модерны.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:16

  fler написав:
  uaprofi написав:fler

понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места. и принципе знает даже другие методы расчёты. многие люди даже не понимают о чём спор. При чём как его не "провоцируй" он сам не хочет называть никаких цифр понимая, что скорей всего прийдёт к результату в общем по Украине от 2 до 6 месяцев.


Показать свое превосходство, приведя правильные расчеты, Хотаб не может, потому что нет у него необходимых знаний в этой области. Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так..

Не сходяться висновки.

Бо "люди, які не в темі" й самі розуміють та вказують на недоречність спрощеннь будівельника.
Хотаб конкретизує та штовхає його. Що є показником - він дійсно розумніше за будівельника.

Тим паче, що он будівельник і чергові (тобто ваші) зауваження знов з легкістю)) відкидає.
Доведіть йому...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:26

Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.

https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... tsinatsii/
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:34

  detroytred написав:Тоді які проблеми?
Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося.


Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь.
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