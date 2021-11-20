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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:38
Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?
Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.
Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.
Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна.
Але це може! буде видно тільки потім.
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detroytred
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:38
Цитрин написав: ЛАД написав:
Вас тоже.
С чего-бы это? Вы сколько старались, но не получилось.
ЛАД написав:
Или купить. Что ещё проще.
Нет. Мои моральные принципы не позволяют мне зарабатывать на вранье или людском горе. Поэтому я не буду оправдывать то, что считаю неправильным. Если Вы хотите кого-то купить себе в коллеги - проще будет поискать кого-то другого.
1. Я старался объяснить и убедить
, а не "обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел". Кроме того, я не писал, что это могу сделать я
, да ещё и на форуме. Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.
То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты. Но это происходит практически во всех странах и обществах. Правда, мягче и не с такими последствиями.
2. Не зарекайтесь насчёт моральных принципов.
Вас ещё не покупали.
Я этого делать точно не собираюсь. Во-первых, мне это не нужно.
А, во-вторых, я не политик, не собираюсь никуда баллотироваться, а сторонников у меня достаточно.
Вы, видимо, преувеличиваете свою ценность для меня.
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ЛАД
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:41
Вже ж писав
гляньте середній вік населення Європи
континент_середній вік населення____середня тривалість життя
Європа_________ 38-42 роки________________78 років
Африка__________19-22 роки________________52 роки
Індія_____________28 років________________68 роки
А тепер порівняйте наприклад з Україною
середній вік населення____________ - 41
середній вік захворюванням на ковід- 45
середній вік госпіталізації ковід___ - 58
середній вік смерті від ковіду____ - 70
Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 20 лис, 2021 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:47
Цитрин написав: detroytred написав:
Тоді які проблеми?
Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося.
Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь.
Питань нема...
Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали.
Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).
А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись.
Це вчить не брехати на особисту адресу.
І показує впевненість)))
Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять.
І є сенс.
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detroytred
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:50
ЛАД написав:
Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.
То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты.
Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.
Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...
То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла.
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Цитрин
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:55
budivelnik написав:
Вже ж писав
гляньте середній вік населення Європи
континент_середній вік населення____середня тривалість життя
Європа_________ 38-42 роки________________78 років
Африка__________19-22 роки________________52 роки
Індія_____________28 років________________68 роки
А тепер порівняйте наприклад з Україною
середній вік населення____________ - 41
середній вік захворюванням на ковід- 45
середній вік госпіталізації ковід___ - 58
середній вік смерті від ковіду____ - 70
Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....
Так українцям з їх показниками СВС та СТЖ на кого орієнтуватися стосовно вакцинації?
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detroytred
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Додано: Суб 20 лис, 2021 21:58
vitaliian написав: ЛАД написав:
. Но морально-политическая неготовность человечества гораздо хуже
я вижу в ином ключе, мир глобализировался и любая зараза мгновенно распространяется по миру, при этом у всех стран разные возможности здравоохранения, количество мест в больницах, подготовка врачей, доступ к вакцинам.
Если не принять какие-то общие стандарты (типа общих правил дорожного движения одинаковые везде), можно получить удар по голове значительно мощнее ковида. Все эти сертификаты - полумеры, самообман. В данной ситуации оно работает, а в другой будет бесполезным.
Это не другой ключ, просто другая сторона вопроса.
Повторю Вашу мысль из предыдущего поста.
Вы писали о том, что мир изменился. Грубо говоря, раньше можно было заблокировать деревню/не общаться с ней и эпидемия закончилась. Сегодня это сделать невозможно. Инфекция практически мгновенно разносится по всему миру.
Разные возможности у разных стран (и не только в отношении здравоохранения) будут ещё, думаю, очень долго.
Что Вы имеете ввиду под общими стандартами, честно говоря, просто не понял.
Я писал о том, что человечество должно научиться мобилизовывать ресурсы для решения острых задач и затем распределять их более-менее рационально, а не исходя из эгоистических соображений отдельных стран. Именно исходя из глобализации.
Понятно, что это достаточно сложно в сегодняшнем мире. Попробуйте сказать населению США (России, Германии, Израиля,... да любой страны) что надо отдать часть вакцин/лекарств кому-то, когда у тебя в стране этих вакцин/лекарств не хватает и люди умирают.
Сколько раз ВОЗ призывает отказаться от бустера, пока в бедных странах масса непривитых людей. Не особо помогает. Мягко говоря.
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ЛАД
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