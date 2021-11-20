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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4418441944204421 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Суб 20 лис, 2021 21:38 pilker написав: Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.



https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... tsinatsii/

Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?

Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.



Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.



Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна.

Але це може! буде видно тільки потім. Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна.Але це може! буде видно тільки потім. detroytred

Повідомлень: 24740 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:38 Цитрин написав: ЛАД написав: Вас тоже. Вас тоже.



С чего-бы это? Вы сколько старались, но не получилось.



ЛАД написав: Или купить. Что ещё проще. Или купить. Что ещё проще.



Нет. Мои моральные принципы не позволяют мне зарабатывать на вранье или людском горе. Поэтому я не буду оправдывать то, что считаю неправильным. Если Вы хотите кого-то купить себе в коллеги - проще будет поискать кого-то другого. С чего-бы это? Вы сколько старались, но не получилось.Нет. Мои моральные принципы не позволяют мне зарабатывать на вранье или людском горе. Поэтому я не буду оправдывать то, что считаю неправильным. Если Вы хотите кого-то купить себе в коллеги - проще будет поискать кого-то другого.

1. Я старался объяснить и убедить , а не "обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел". Кроме того, я не писал, что это могу сделать я , да ещё и на форуме. Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.

То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты. Но это происходит практически во всех странах и обществах. Правда, мягче и не с такими последствиями.



2. Не зарекайтесь насчёт моральных принципов.

Вас ещё не покупали.

Я этого делать точно не собираюсь. Во-первых, мне это не нужно.

А, во-вторых, я не политик, не собираюсь никуда баллотироваться, а сторонников у меня достаточно.

Вы, видимо, преувеличиваете свою ценность для меня. 1. Я старался объяснить и, а не "обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел". Кроме того, я не писал, что это могу сделать, да ещё и на форуме. Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты. Но это происходит практически во всех странах и обществах. Правда, мягче и не с такими последствиями.2. Не зарекайтесь насчёт моральных принципов.Вас ещё не покупали.Я этого делать точно не собираюсь. Во-первых, мне это не нужно.А, во-вторых, я не политик, не собираюсь никуда баллотироваться, а сторонников у меня достаточно.Вы, видимо, преувеличиваете свою ценность для меня. ЛАД 2 Повідомлень: 20673 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4958 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:41 pilker написав: Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.



https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... tsinatsii/ Вже ж писав

гляньте середній вік населення Європи

континент_середній вік населення____середня тривалість життя

Європа_________ 38-42 роки________________78 років

Африка__________19-22 роки________________52 роки

Індія_____________28 років________________68 роки

А тепер порівняйте наприклад з Україною

середній вік населення____________ - 41

середній вік захворюванням на ковід- 45

середній вік госпіталізації ковід___ - 58

середній вік смерті від ковіду____ - 70



Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду.... Вже ж писавгляньте середній вік населення Європиконтинент_середній вік населення____середня тривалість життяЄвропа_________ 38-42 роки________________78 роківАфрика__________19-22 роки________________52 рокиІндія_____________28 років________________68 рокиА тепер порівняйте наприклад з Україноюсередній вік населення____________ - 41середній вік захворюванням на ковід- 45середній вік госпіталізації ковід___ - 58середній вік смерті від ковіду____ - 70Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду.... Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 20 лис, 2021 21:48, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25318 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2809 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:47 Цитрин написав: detroytred написав: Тоді які проблеми?

Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося. Тоді які проблеми?Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося.



Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь. Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь.



Питань нема...



Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали.

Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).



А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись.

Це вчить не брехати на особисту адресу.

І показує впевненість)))



Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять.

І є сенс. Питань нема...Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали.Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись.Це вчить не брехати на особисту адресу.І показує впевненість)))Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять.І є сенс. detroytred

Повідомлень: 24740 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:50 ЛАД написав: Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.

То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты. Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты.



Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.



Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...



То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла. Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла. Цитрин

Повідомлень: 732 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:55 budivelnik написав: pilker написав: Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.



https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... tsinatsii/ Вже ж писав

гляньте середній вік населення Європи

континент_середній вік населення____середня тривалість життя

Європа_________ 38-42 роки________________78 років

Африка__________19-22 роки________________52 роки

Індія_____________28 років________________68 роки

А тепер порівняйте наприклад з Україною

середній вік населення____________ - 41

середній вік захворюванням на ковід- 45

середній вік госпіталізації ковід___ - 58

середній вік смерті від ковіду____ - 70



Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду.... Вже ж писавгляньте середній вік населення Європиконтинент_середній вік населення____середня тривалість життяЄвропа_________ 38-42 роки________________78 роківАфрика__________19-22 роки________________52 рокиІндія_____________28 років________________68 рокиА тепер порівняйте наприклад з Україноюсередній вік населення____________ - 41середній вік захворюванням на ковід- 45середній вік госпіталізації ковід___ - 58середній вік смерті від ковіду____ - 70Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....

Так українцям з їх показниками СВС та СТЖ на кого орієнтуватися стосовно вакцинації? Так українцям з їх показниками СВС та СТЖ на кого орієнтуватися стосовно вакцинації? detroytred

Повідомлень: 24740 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 21:58 vitaliian написав: ЛАД написав: . Но морально-политическая неготовность человечества гораздо хуже . Но морально-политическая неготовность человечества гораздо хуже я вижу в ином ключе, мир глобализировался и любая зараза мгновенно распространяется по миру, при этом у всех стран разные возможности здравоохранения, количество мест в больницах, подготовка врачей, доступ к вакцинам.



Если не принять какие-то общие стандарты (типа общих правил дорожного движения одинаковые везде), можно получить удар по голове значительно мощнее ковида. Все эти сертификаты - полумеры, самообман. В данной ситуации оно работает, а в другой будет бесполезным. я вижу в ином ключе, мир глобализировался и любая зараза мгновенно распространяется по миру, при этом у всех стран разные возможности здравоохранения, количество мест в больницах, подготовка врачей, доступ к вакцинам.Если не принять какие-то общие стандарты (типа общих правил дорожного движения одинаковые везде), можно получить удар по голове значительно мощнее ковида. Все эти сертификаты - полумеры, самообман. В данной ситуации оно работает, а в другой будет бесполезным.

Это не другой ключ, просто другая сторона вопроса.



Повторю Вашу мысль из предыдущего поста.

Вы писали о том, что мир изменился. Грубо говоря, раньше можно было заблокировать деревню/не общаться с ней и эпидемия закончилась. Сегодня это сделать невозможно. Инфекция практически мгновенно разносится по всему миру.



Разные возможности у разных стран (и не только в отношении здравоохранения) будут ещё, думаю, очень долго.

Что Вы имеете ввиду под общими стандартами, честно говоря, просто не понял.

Я писал о том, что человечество должно научиться мобилизовывать ресурсы для решения острых задач и затем распределять их более-менее рационально, а не исходя из эгоистических соображений отдельных стран. Именно исходя из глобализации.

Понятно, что это достаточно сложно в сегодняшнем мире. Попробуйте сказать населению США (России, Германии, Израиля,... да любой страны) что надо отдать часть вакцин/лекарств кому-то, когда у тебя в стране этих вакцин/лекарств не хватает и люди умирают.

Сколько раз ВОЗ призывает отказаться от бустера, пока в бедных странах масса непривитых людей. Не особо помогает. Мягко говоря. Это не другой ключ, просто другая сторона вопроса.Повторю Вашу мысль из предыдущего поста.Вы писали о том, что мир изменился. Грубо говоря, раньше можно было заблокировать деревню/не общаться с ней и эпидемия закончилась. Сегодня это сделать невозможно. Инфекция практически мгновенно разносится по всему миру.Разные возможности у разных стран (и не только в отношении здравоохранения) будут ещё, думаю, очень долго.Что Вы имеете ввиду под общими стандартами, честно говоря, просто не понял.Я писал о том, что человечество должно научиться мобилизовывать ресурсы для решения острых задач и затем распределять их более-менее рационально, а не исходя из эгоистических соображений отдельных стран. Именно исходя из глобализации.Понятно, что это достаточно сложно в сегодняшнем мире. Попробуйте сказать населению США (России, Германии, Израиля,... да любой страны) что надо отдать часть вакцин/лекарств кому-то, когда у тебя в стране этих вакцин/лекарств не хватает и люди умирают.Сколько раз ВОЗ призывает отказаться от бустера, пока в бедных странах масса непривитых людей. Не особо помогает. Мягко говоря. ЛАД 2 Повідомлень: 20673 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4958 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4418441944204421 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7866 13433358

Gennadiy777 Суб 20 лис, 2021 21:51