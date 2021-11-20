С чего-бы это? Вы сколько старались, но не получилось.
ЛАД написав:Или купить. Что ещё проще.
Нет. Мои моральные принципы не позволяют мне зарабатывать на вранье или людском горе. Поэтому я не буду оправдывать то, что считаю неправильным. Если Вы хотите кого-то купить себе в коллеги - проще будет поискать кого-то другого.
1. Я старался объяснить и убедить, а не "обмануть и манипуляциями принудить к тому чего он не хотел". Кроме того, я не писал, что это могу сделать я, да ещё и на форуме. Для этого нужно гораздо более сильное воздействие. То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты. Но это происходит практически во всех странах и обществах. Правда, мягче и не с такими последствиями.
2. Не зарекайтесь насчёт моральных принципов. Вас ещё не покупали. Я этого делать точно не собираюсь. Во-первых, мне это не нужно. А, во-вторых, я не политик, не собираюсь никуда баллотироваться, а сторонников у меня достаточно. Вы, видимо, преувеличиваете свою ценность для меня.
Вже ж писав гляньте середній вік населення Європи континент_середній вік населення____середня тривалість життя Європа_________ 38-42 роки________________78 років Африка__________19-22 роки________________52 роки Індія_____________28 років________________68 роки А тепер порівняйте наприклад з Україною середній вік населення____________ - 41 середній вік захворюванням на ковід- 45 середній вік госпіталізації ковід___ - 58 середній вік смерті від ковіду____ - 70
Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 20 лис, 2021 21:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тоді які проблеми? Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося.
Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь.
Питань нема...
Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали. Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).
А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись. Це вчить не брехати на особисту адресу. І показує впевненість)))
Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять. І є сенс.
Вже ж писав гляньте середній вік населення Європи континент_середній вік населення____середня тривалість життя Європа_________ 38-42 роки________________78 років Африка__________19-22 роки________________52 роки Індія_____________28 років________________68 роки А тепер порівняйте наприклад з Україною середній вік населення____________ - 41 середній вік захворюванням на ковід- 45 середній вік госпіталізації ковід___ - 58 середній вік смерті від ковіду____ - 70
Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....
Так українцям з їх показниками СВС та СТЖ на кого орієнтуватися стосовно вакцинації?
ЛАД написав:. Но морально-политическая неготовность человечества гораздо хуже
я вижу в ином ключе, мир глобализировался и любая зараза мгновенно распространяется по миру, при этом у всех стран разные возможности здравоохранения, количество мест в больницах, подготовка врачей, доступ к вакцинам.
Если не принять какие-то общие стандарты (типа общих правил дорожного движения одинаковые везде), можно получить удар по голове значительно мощнее ковида. Все эти сертификаты - полумеры, самообман. В данной ситуации оно работает, а в другой будет бесполезным.
Это не другой ключ, просто другая сторона вопроса.
Повторю Вашу мысль из предыдущего поста. Вы писали о том, что мир изменился. Грубо говоря, раньше можно было заблокировать деревню/не общаться с ней и эпидемия закончилась. Сегодня это сделать невозможно. Инфекция практически мгновенно разносится по всему миру.
Разные возможности у разных стран (и не только в отношении здравоохранения) будут ещё, думаю, очень долго. Что Вы имеете ввиду под общими стандартами, честно говоря, просто не понял. Я писал о том, что человечество должно научиться мобилизовывать ресурсы для решения острых задач и затем распределять их более-менее рационально, а не исходя из эгоистических соображений отдельных стран. Именно исходя из глобализации. Понятно, что это достаточно сложно в сегодняшнем мире. Попробуйте сказать населению США (России, Германии, Израиля,... да любой страны) что надо отдать часть вакцин/лекарств кому-то, когда у тебя в стране этих вакцин/лекарств не хватает и люди умирают. Сколько раз ВОЗ призывает отказаться от бустера, пока в бедных странах масса непривитых людей. Не особо помогает. Мягко говоря.
detroytred написав:А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу.
В чем конкретно заключается "негатив" и "брехня"?
Ви жартуєте? Ви впевнено вказали, що вони дали підписку. Тобто зв'язані стосовно цього обговорення по підписці.
Цитрин написав:
uaprofi написав:тут возможно просто вопрос к Ладу и Хотабу для чего они это всё делают? какая им от этого польза?
они наверняка давали подписку о неразглашении, поэтому врядли что-либо скажут, даже если захотят сказать.
Брехня чи не брехня оцей ваш закид на особисту адресу стосовно підписки -- про це мова. Чому негатив? Бо якщо на підписці (тобто обмежені зацікавленими або овсім самі зацікавлені по роботі в таій компанії), то грош ціна їхнім думкам... Ви по суті знецінили їх думки до нуля! Своїм оцим голослівним закидом. Да ще впевненим -- "Наверняка"))
Я навів вам інструмент, як довести хто збрехав (якщо ще й друга сторона обуриться й скаже, що це брехня). Ще й навчити не брехати на особисту адресу. Запропонувати отаку перевірку...
Де в мене брехня-то? Тим паче на особисту адресу (про що і йде мова). В пропозиції?
budivelnik написав:Не зрозумів А при чому тут ДТП ? Мене цікавить статистика смертей в групах вакцинованих і не вакцинованих Ясно що у невакцинованих кількість смертей від ковіду буде більша ніж у вакцинованих Але я припускаю що у вакцинованих кількість смертей від усіх причин - буде вища ніж у невакцинованих Логічні пояснення цьому в мене є Але без результатів(статистики) ці пояснення нічого не варті - тому я їх не збираюсь оприлюднювати Хоча співвідношення в цифрах - показав
о ДТП - то была шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки, ДТП - это тоже причина смерти. думаю, никто статистику умерших от онкологии в разрезе вакцинации от ковида не ведет. Тем более это не столь быстрый процесс. Я пока видел только что-то такое косвенное: