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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 22:42
Ромасик написав:
статистику умерших от онкологии в разрезе вакцинации от ковида не ведет.
Мене не цікавить залежність чогось від ковіду...
Мене цікавить
1 Скільки померлих в Україні з 600 000 в рік було вакциновано, а скільки ні.
2 Ще краще для мене розбивка по віковим групам
от зараз є
конкретно по статі
вікова група_всього померло___з них чоловіків____з них жінок
а мені треба
вікова група_всього померло_ вакциновано__ не вакциновано_ від ковіду
3 Данні з Ваших ссилок в мене є
Там подобові смерті в розрізі вікових груп і чоловік/жінка....
Вакцинованих не вакцинованих - там взагалі не має.
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budivelnik
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:02
fler написав: yanyura написав:
На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов
.
Даже fler
, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.
Как мы любим переврать чужие посты! Флер не уговаривала мужа идти на прививки. "Хочешь - делай, не хочешь - не делай" - это не уговор, а принятие ЕГО выбора. Да, у моего мужа не было ничего страшного после прививок Коронаваком. Может потому, что год назад он переболел ковидом? А Коронавак есть убитый вирус, с которым организм мужа уже встречался. Зато мои коллеги на работе по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов после Модерны.
Там не рекомендуется алкоголь употреблять непосредственно перед и папу дней после, может потому
У меня после Модерны была температура 1 день и состояние пониженной работоспособности, и то только после первой дозы. По коллегам вообще никакой побочки
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Faceless
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:15
vitaliian написав: ЛАД написав:
Можете чем-то подтвердить эту цифру?
Или это "личное мнение"?
в интернете есть такая таблица, получается каждый тысячный из тех кого мы встречаем туберкулезник. При активном образе жизни (продавец, проводник, кондуктор) в год можно повстречать с десяток.
.........
смертность под 7% не малая чтобы закрыть глаза. В интенсивное падение не верю, властям надо закрыть тубдиспансеры поэтому результаты могут подгонять под нужные значения
Вы поторопились.
Я эту таблицу видел.
Но у Цитрина
туберкулёзников "как минимум 1 человек из 100
". Поэтому я и хотел, чтобы он обосновал эту цифру или признался что он, мягко говоря, "ошибается". Так же, как "ошибался" позавчера.
Во-первых, 1:1000 это всё же заметно меньшая вероятность, чем 1:100.
Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой
туберкулёза было достаточно маловероятно.
Ну и, действительно, смертность в разы выше, чем от ковида, но и больных на текущий момент раз в 15 меньше. Соответственно, и вероятность встречи во столько же раз ниже.
P.s. Самое смешное, что вместо ответа господин Цитрин
, не сумевший разобраться в элементарной таблице ворлдметра, даёт мне ссылку на картинку, которая показывает как производить поиск в Гугле.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 20 лис, 2021 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:18
yanyura написав: budivelnik написав:
З іншого боку
Для того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб....Я від 2 уколів втратив 2 доби валяння в ліжку з температурою в 39+
..що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша).Таким чином
Крім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворих
ми отримали15 млн осіб*2 доби
/365 днів в році=82000 років....втрат
Тепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ?
А вот здесь грубая методическая ошибка в вашем подсчете
- вы считаете, что все остальные такие же слабаки, как вы с женой.
Я старше вас на 10+ лет, моя жена старше вашей жены на 15+ лет. У меня ни после первой, ни после второй прививки вообще не было никаких последствий (точнее после первой была сонливость, но я отношу это к тому, что в ночь перед прививкой мало спал, примерно 4 часа), у жены после первой никаких последствий, после второй, день болела голова. Повышения температуры не было у обоих и мы оба прожили эти дни точно так же, как и до и после прививки.
..........
Аналогично.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:18
Faceless написав:
У меня после Модерны была температура 1 день и состояние пониженной работоспособности, и то только после первой дозы. По коллегам вообще никакой побочки
У нас +/- 10-12 млн два рази вакцинованих...
Ви ж розумієте що вивести аналітику з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались щоб вивести співідношення для 2*15 млн вакцинувань млн - як мінімум не серьозно
З другого боку можна закинути мені що я написав 15 млн * 2 дні.....
Але я дію в загальній для себе манері
Перше - спрощую ( беру 1 день...хоча діапазон від 0годин до двох тижнів(далі вже лікарня)
Друге - ніде не враховую що вакцинація захищає від
захворювання - на 60%
від госпіталізації - на 85%....
Тобто кожен сьомий має шанс потрапити в госпіталь...від 15 млн це 2 млн
а лікування це від 7 і до 40 днів....
Так що я даю припущення
Інші також дають свої припущенні
І ми помеленьку рухаємось наближаючи розбіжності до оптимуму.
ПС
Нагадаю ще раз
В ЗМІ море страшилок
ковід молодіє..
а на графіках НАН України - це не відображено...
Хоча практично кожен з нас знає випадко коли хтось помер від ковіду не в середніх 70 років....
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budivelnik
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:19
detroytred написав:
Ви впевнено вказали, що вони дали підписку. Тобто зв'язані стосовно цього обговорення по підписці.
Нет. Я не утверждал, что "уверен". Я выразил своё субъективное мнение по какой причине они не хотят говорить некоторых вещей.
То, что ктото дает подписки - это не негатив. Тот, кто работает в более менее солидных компаниях их практически всегда дает. Поэтому негатив - это скорее отсутствие подписки. И моё субъективное мнение о подписках - это позитивный комплимент в сторону уровня ЛАД и Хотаба.
По моему субъективному мнению ЛАД и Хотаб демонстрируют достаточно высокую эрудированность, поэтому наверняка (т.е. с высокой долей вероятности)
они работают в солидных компаниях, т.к. солидные компании берут на работу достаточно умных людей и такие люди просто не будут работать в несолидных компаниях.
Но Вы так уверенно протестуете, что это впечатляет. На чём основана Ваша уверенность? Вы можете документально подтвердить что они подписок не давали?
detroytred написав:
Де в мене брехня-то? Тим паче на особисту адресу (про що і йде мова).
Я Вас вроде пока не обвинял в брехне, почему Вы оправдываетесь?
Востаннє редагувалось Цитрин
в Суб 20 лис, 2021 23:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:21
fler написав:
............ Здесь не уровень школьной математики
. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах
. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде
........
Пан Будивельник кроме расчётов в упрощенном виде делает грубые методические ошибки, на которые ему указывали.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:30
ЛАД написав: fler написав:
............ Здесь не уровень школьной математики
. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах
. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде
........
Пан Будивельник кроме расчётов в упрощенном виде делает грубые методические ошибки, на которые ему указывали.
Давайте по порядку
Для того щоб щось вказати треба
1 Перевірити то що привів опонент і порівняти з еталонним розрахунком- а я привів данні які відповідають
а - данним Держкомстату по параметру Середній вік смерті=Очікувана тривалість життя і це для мене еталонний розрахунок
б - данним Національної Академії Наук України по параметру середній вік смерті від ковіду
в - привів данні яких ніде поки що не зустрічав - середній вік смерті від ковіду по віковим групам 0-40 , 40-60, 60+...
2 Виявиться що розбіжність між мною і еталоном 0,8%...
І тоді що
Опонент повинен привести свій варіант розрахунку,який буде точніший від мого і порівняти його з тим самим еталоним розрахунком що і я...
Але що тоді вийде?
В мене цифра 3,88 року
0,8% від цієї цифри = 0,03
Тобто будь які перевірки приведуть до діапазону
3,85-3,91....так я нічого не маю проти..
То що ще хочете перевіряти
і де методологічні помилки які привели до похибки більшої ніж +/- 0,03 роки?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 20 лис, 2021 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:31
budivelnik написав:
Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....
а если В Африке подвести немного жи жи?
З.Ы.
ну как понял сначала решили испытания провести почему то в Европе, некоторые страны планируют даже на детях.
Если после этого начнут болеть более молодые и дети?
Всему виной объявят новый штамп БеттаДельтаОмега? или антиваксов?
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