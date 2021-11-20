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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44204421442244234424>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:статистику умерших от онкологии в разрезе вакцинации от ковида не ведет.
Мене не цікавить залежність чогось від ковіду...
Мене цікавить
1 Скільки померлих в Україні з 600 000 в рік було вакциновано, а скільки ні.
2 Ще краще для мене розбивка по віковим групам
от зараз є
конкретно по статі
вікова група_всього померло___з них чоловіків____з них жінок
а мені треба
вікова група_всього померло_ вакциновано__ не вакциновано_ від ковіду
3 Данні з Ваших ссилок в мене є
Там подобові смерті в розрізі вікових груп і чоловік/жінка....
Вакцинованих не вакцинованих - там взагалі не має.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  yanyura написав:На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов.

Даже fler, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.


Как мы любим переврать чужие посты! Флер не уговаривала мужа идти на прививки. "Хочешь - делай, не хочешь - не делай" - это не уговор, а принятие ЕГО выбора. Да, у моего мужа не было ничего страшного после прививок Коронаваком. Может потому, что год назад он переболел ковидом? А Коронавак есть убитый вирус, с которым организм мужа уже встречался. Зато мои коллеги на работе по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов после Модерны.
Там не рекомендуется алкоголь употреблять непосредственно перед и папу дней после, может потому
У меня после Модерны была температура 1 день и состояние пониженной работоспособности, и то только после первой дозы. По коллегам вообще никакой побочки
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:15

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Можете чем-то подтвердить эту цифру?
Или это "личное мнение"?
в интернете есть такая таблица, получается каждый тысячный из тех кого мы встречаем туберкулезник. При активном образе жизни (продавец, проводник, кондуктор) в год можно повстречать с десяток.
.........
смертность под 7% не малая чтобы закрыть глаза. В интенсивное падение не верю, властям надо закрыть тубдиспансеры поэтому результаты могут подгонять под нужные значения

Вы поторопились. :)
Я эту таблицу видел.
Но у Цитрина туберкулёзников "как минимум 1 человек из 100". Поэтому я и хотел, чтобы он обосновал эту цифру или признался что он, мягко говоря, "ошибается". Так же, как "ошибался" позавчера.

Во-первых, 1:1000 это всё же заметно меньшая вероятность, чем 1:100.
Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.
Ну и, действительно, смертность в разы выше, чем от ковида, но и больных на текущий момент раз в 15 меньше. Соответственно, и вероятность встречи во столько же раз ниже.

P.s. Самое смешное, что вместо ответа господин Цитрин, не сумевший разобраться в элементарной таблице ворлдметра, даёт мне ссылку на картинку, которая показывает как производить поиск в Гугле. :lol:
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 лис, 2021 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:18

  yanyura написав:
  budivelnik написав:З іншого боку
Для того щоб ці роки врятувати - треба було 2 рази вколоти 15 млн осіб....
Я від 2 уколів втратив 2 доби валяння в ліжку з температурою в 39+..що точно не можна нгазвати життям(жінка до речі валялась в два рази більше, і вона при цьому на 15 років молодша).
Таким чином
Крім врятованих20-50 років для 900 хронічно хворих
ми отримали
15 млн осіб*2 доби/365 днів в році=82000 років....втрат
Тепер розумієте чому я був і є противником вакцинації в групі 0-40 ?

А вот здесь грубая методическая ошибка в вашем подсчете - вы считаете, что все остальные такие же слабаки, как вы с женой.

Я старше вас на 10+ лет, моя жена старше вашей жены на 15+ лет. У меня ни после первой, ни после второй прививки вообще не было никаких последствий (точнее после первой была сонливость, но я отношу это к тому, что в ночь перед прививкой мало спал, примерно 4 часа), у жены после первой никаких последствий, после второй, день болела голова. Повышения температуры не было у обоих и мы оба прожили эти дни точно так же, как и до и после прививки.
..........

Аналогично.
И почти у всех знакомых так же.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 20 лис, 2021 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:У меня после Модерны была температура 1 день и состояние пониженной работоспособности, и то только после первой дозы. По коллегам вообще никакой побочки
У нас +/- 10-12 млн два рази вакцинованих...
Ви ж розумієте що вивести аналітику з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались щоб вивести співідношення для 2*15 млн вакцинувань млн - як мінімум не серьозно
З другого боку можна закинути мені що я написав 15 млн * 2 дні.....
Але я дію в загальній для себе манері
Перше - спрощую ( беру 1 день...хоча діапазон від 0годин до двох тижнів(далі вже лікарня)
Друге - ніде не враховую що вакцинація захищає від
захворювання - на 60%
від госпіталізації - на 85%....
Тобто кожен сьомий має шанс потрапити в госпіталь...від 15 млн це 2 млн
а лікування це від 7 і до 40 днів....

Так що я даю припущення
Інші також дають свої припущенні
І ми помеленьку рухаємось наближаючи розбіжності до оптимуму.

ПС
Нагадаю ще раз
В ЗМІ море страшилок
ковід молодіє..
а на графіках НАН України - це не відображено...
Хоча практично кожен з нас знає випадко коли хтось помер від ковіду не в середніх 70 років....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:19

  detroytred написав:Ви впевнено вказали, що вони дали підписку. Тобто зв'язані стосовно цього обговорення по підписці.


Нет. Я не утверждал, что "уверен". Я выразил своё субъективное мнение по какой причине они не хотят говорить некоторых вещей.

То, что ктото дает подписки - это не негатив. Тот, кто работает в более менее солидных компаниях их практически всегда дает. Поэтому негатив - это скорее отсутствие подписки. И моё субъективное мнение о подписках - это позитивный комплимент в сторону уровня ЛАД и Хотаба. :)

По моему субъективному мнению ЛАД и Хотаб демонстрируют достаточно высокую эрудированность, поэтому наверняка (т.е. с высокой долей вероятности) они работают в солидных компаниях, т.к. солидные компании берут на работу достаточно умных людей и такие люди просто не будут работать в несолидных компаниях.

Но Вы так уверенно протестуете, что это впечатляет. На чём основана Ваша уверенность? Вы можете документально подтвердить что они подписок не давали? :)

  detroytred написав:Де в мене брехня-то?


Я Вас вроде пока не обвинял в брехне
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 20 лис, 2021 23:35, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:21

  fler написав:............
Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде
........

Пан Будивельник кроме расчётов в упрощенном виде делает грубые методические ошибки, на которые ему указывали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:30

  ЛАД написав:
  fler написав:............
Здесь не уровень школьной математики. Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде
........
Пан Будивельник кроме расчётов в упрощенном виде делает грубые методические ошибки, на которые ему указывали.
Давайте по порядку
Для того щоб щось вказати треба
1 Перевірити то що привів опонент і порівняти з еталонним розрахунком- а я привів данні які відповідають
а - данним Держкомстату по параметру Середній вік смерті=Очікувана тривалість життя і це для мене еталонний розрахунок
б - данним Національної Академії Наук України по параметру середній вік смерті від ковіду
в - привів данні яких ніде поки що не зустрічав - середній вік смерті від ковіду по віковим групам 0-40 , 40-60, 60+...
2 Виявиться що розбіжність між мною і еталоном 0,8%...
І тоді що
Опонент повинен привести свій варіант розрахунку,який буде точніший від мого і порівняти його з тим самим еталоним розрахунком що і я...

Але що тоді вийде?
В мене цифра 3,88 року
0,8% від цієї цифри = 0,03
Тобто будь які перевірки приведуть до діапазону
3,85-3,91....так я нічого не маю проти..

То що ще хочете перевіряти
і де методологічні помилки які привели до похибки більшої ніж +/- 0,03 роки?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 20 лис, 2021 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....


а если В Африке подвести немного жи жи?

З.Ы.
ну как понял сначала решили испытания провести почему то в Европе, некоторые страны планируют даже на детях.
Если после этого начнут болеть более молодые и дети?
Всему виной объявят новый штамп БеттаДельтаОмега? или антиваксов?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:34

  Цитрин написав:
  detroytred написав:Тоді які проблеми?
Запропонуйте, наприклад, ЛАДу 2-5 куе. і перевіряємося.


Я похож на идиота чтобы платить кому-то 2-5 куе ради того чтобы ктото проверял давал-ли ктото подписки или нет? Мне это даже бесплатно не интересно. Более того, я это даже не хочу знать. Меньше знаешь - крепче спишь.

Вы сами задали вопрос. :)
Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности Вы можете, но проверять не хотите, т.к. уверены, что деньги потеряете. Молодца!
ЛАД
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