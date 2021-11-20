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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 23:39
Цитрин написав: ЛАД написав:
Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.
То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты.
Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.
Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...
То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла.
Запугали и сломали меньшинство населения. Большинство радостно кричало "Хайль Гитлер". Именно в результате обмана и подкупа.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:43
ЛАД написав:
Вы можете, но проверять не хотите, т.к. уверены, что деньги потеряете. Молодца!
Наприклад мене дейтройт може звинуватити в тому що я назвав його капітаном/майором який викладав марксизм ленінізм в льотному виші....
Насправді він може виявитись дівчинкою з кільцевої дороги....
Як думаєте - мені цікаво заплатити 2000-5000 доларів щоб перевірити хто він?
капітан?
майор?
лейтенант?
генерал?
курва?
При чому якби він хоч раз хоч десь написав хто він.. а я потім це нагло перекручував...тут я ще б розумів..
але він замаскувався - я зробив припущення...
От ви зробили припущення що я зробив методологічні помилки..
Чи згодні ви заплатити 2000-5000 доларів, якщо 2 доктори економічних наук доведуть вам що ви були не праві по питанню свого припущення відносно мене?
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budivelnik
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:49
ЛАД написав:
Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности
Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.
Так Вы не давали подписок?
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Додано: Суб 20 лис, 2021 23:55
Ну да, красивая ссылка.
Вот только 11 смертей за 40-ю неделю - это из-за вакцины, а столько же за 34-ю - неизвестно за счёт чего, но тут же подозрение:
Может ли это иметь какое-либо отношение к тому, что большая часть детей, считающихся уязвимыми, получила вакцину Covid-19 на предыдущей неделе, как рекомендовано JCVI, или это просто очередное совпадение?
Обычная методика антиваксов.
Никаких исследований причин смерти, никакого анализа. Есть цифра, ухватиться за неё и всё подгонять под это.
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ЛАД
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Додано: Нед 21 лис, 2021 00:00
Цитрин написав: detroytred написав:
Ви впевнено вказали, що вони дали підписку. Тобто зв'язані стосовно цього обговорення по підписці.
Нет. Я не утверждал, что "уверен". Я выразил своё субъективное мнение по какой причине они не хотят говорить некоторых вещей.
То, что ктото дает подписки - это не негатив. Тот, кто работает в более менее солидных компаниях их практически всегда дает. Поэтому негатив - это скорее отсутствие подписки. И моё субъективное мнение о подписках - это позитивный комплимент в сторону уровня ЛАД и Хотаба.
По моему субъективному мнению ЛАД и Хотаб демонстрируют достаточно высокую эрудированность, поэтому наверняка (т.е. с высокой долей вероятности)
они работают в солидных компаниях, т.к. солидные компании берут на работу достаточно умных людей и такие люди просто не будут работать в несолидных компаниях.
Но Вы так уверенно протестуете, что это впечатляет. На чём основана Ваша уверенность? Вы можете документально подтвердить что они подписок не давали?
detroytred написав:
Де в мене брехня-то?
Я Вас вроде пока не обвинял в брехне
Тобто у вас застосування "наверняка" не є виразом впевненості? Тоді чого ж?
Тобто в даному контексті (безупередженності думок. Да ще й у роботі на зацікавлені компанії) у вас "підписка" не є негативом?
До чого моя впевненість давали вони підписку чи ні (тим паче що я ніяк не виражав цієї впевненості) або моя змога підтвердження?
Я розповів вам про метод перевірки.
Ви запитали:
"Вы любите обвинять других в том, чем сами любите заниматься?"
Я відповів:
"Де в мене брехня-то?"
З.и. навіщо цей тролінг?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 00:03
Цитрин написав: ЛАД написав:
Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности
Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.
Так Вы не давали подписок?
)))))))
Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 00:12
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вы можете, но проверять не хотите, т.к. уверены, что деньги потеряете. Молодца!
Наприклад мене дейтройт може звинуватити в тому що я назвав його капітаном/майором який викладав марксизм ленінізм в льотному виші....
Насправді він може виявитись дівчинкою з кільцевої дороги....
Як думаєте - мені цікаво заплатити 2000-5000 доларів щоб перевірити хто він?
капітан?
майор?
лейтенант?
генерал?
курва?
При чому якби він хоч раз хоч десь написав хто він.. а я потім це нагло перекручував...тут я ще б розумів..
але він замаскувався - я зробив припущення...
От ви зробили припущення що я зробив методологічні помилки..
Чи згодні ви заплатити 2000-5000 доларів, якщо 2 доктори економічних наук доведуть вам що ви були не праві по питанню свого припущення відносно мене?
Кажу ж, що зливається, як хлопчисько.
Ти не просто назвав, а продовжував це робити після того, як я тобі вказав, що це неправда. Также, як і плата за пости, замполіта та інше.
Ти ж далі свідомо повторював. Тобто брехав.
І 5 куе. не за інформацію, а за виявлення хто з нас двох бреше.
За виявлення факту брехні. Хто брехло.
І мова про брехню на особисту адресу. А не стосовно обговорень питань по темам.
Це вже мабуть вдесяте тобі вказую, а ти робиш вигляд, що не розумієш.
На 200 грн. ти був згоден.
Отака твоя ціна, мільйонера)))
І 250 грн. день стосовно вакцинації -- вже заставило тебе бігти вакцинуватися. Ще згадай свої пісні, що працюєш за прилавком для підміни на вихідних. Та й не усіх.
З.и. до речі, не знаєш, то й навіть не припускай негативне а-ля про дівчинку з кільцевої.
Або будь-що, якщо опонент тобі на це вказав. Навіть наче позитивне.
Підкреслюю -- на особисту адресу.
Брешеш -- то спробуй відповісти за брехню. 5 кує. для мільйонера нормальна ціна навчити не брехати. На особисту адресу.
По питанням тем ти можеш мати свою суб'єктивну оцінку, думку. Ніхто тобі за 2-5 виявляти брехню не пропонував.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 лис, 2021 00:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 00:20
budivelnik написав:
Вже ж писав
гляньте середній вік населення Європи
континент_середній вік населення____середня тривалість життя
Європа_________ 38-42 роки________________78 років
Африка__________19-22 роки________________52 роки
Індія_____________28 років________________68 роки
А тепер порівняйте наприклад з Україною
середній вік населення____________ - 41
середній вік захворюванням на ковід- 45
середній вік госпіталізації ковід___ - 58
середній вік смерті від ковіду____ - 70
Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....
гипотеза имеет право на жизнь. а если сравнить группу вакцинированных стран европы с группой африканских при условии шо в возрастных подгуппах население приблизительно равное с шагом 10 лет до 50 лет. вдруг окажется шо в африканских странах в каждой подгруппе заболевших и умерших значительно меньше чем в европейских ?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 00:30
detroytred написав:
Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку.
Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.
Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 00:31
Цитрин написав: ЛАД написав:
Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности
Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.
Так Вы не давали подписок?
ЛАД и Хотаб демонстрируют достаточно высокую эрудированность, поэтому наверняка (т.е. с высокой долей вероятности) они работают в солидных компаниях
К сожалению, я не работаю ни в какой компании и мне никто не платит.
Хотя я бы не отказался.
Так что насчёт:
этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.
За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?
Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?
И, кстати, какова заслуга антиваксов в том, что скйчас много непривитых БЦЖ - старой, испытанной, проверенной вакциной?
Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве.
Тоже интересный подход!
Вы чё-нибудь ляпнете, а я должен опровергать? Не, так не пойдёт. Забирайте Вы
свои слова обратно. Вы больше смахиваете на "проплаченного".
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