Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4421442244234424> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Суб 20 лис, 2021 23:39 Цитрин написав: ЛАД написав: Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.

То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты. Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты.



Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.



Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...



То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла. Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла.

Запугали и сломали меньшинство населения. Большинство радостно кричало "Хайль Гитлер". Именно в результате обмана и подкупа. Запугали и сломали меньшинство населения. Большинство радостно кричало "Хайль Гитлер". Именно в результате обмана и подкупа. ЛАД 2 Повідомлень: 20680 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4959 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 23:43 ЛАД написав: Вы можете, но проверять не хотите, т.к. уверены, что деньги потеряете. Молодца! Вы можете, но проверять не хотите, т.к. уверены, что деньги потеряете. Молодца! Наприклад мене дейтройт може звинуватити в тому що я назвав його капітаном/майором який викладав марксизм ленінізм в льотному виші....

Насправді він може виявитись дівчинкою з кільцевої дороги....

Як думаєте - мені цікаво заплатити 2000-5000 доларів щоб перевірити хто він?

капітан?

майор?

лейтенант?

генерал?

курва?



При чому якби він хоч раз хоч десь написав хто він.. а я потім це нагло перекручував...тут я ще б розумів..

але він замаскувався - я зробив припущення...

От ви зробили припущення що я зробив методологічні помилки..

Чи згодні ви заплатити 2000-5000 доларів, якщо 2 доктори економічних наук доведуть вам що ви були не праві по питанню свого припущення відносно мене? Наприклад мене дейтройт може звинуватити в тому що я назвав його капітаном/майором який викладав марксизм ленінізм в льотному виші....Насправді він може виявитись дівчинкою з кільцевої дороги....Як думаєте - мені цікаво заплатити 2000-5000 доларів щоб перевірити хто він?капітан?майор?лейтенант?генерал?курва?При чому якби він хоч раз хоч десь написав хто він.. а я потім це нагло перекручував...тут я ще б розумів..але він замаскувався - я зробив припущення...От ви зробили припущення що я зробив методологічні помилки..Чи згодні ви заплатити 2000-5000 доларів, якщо 2 доктори економічних наук доведуть вам що ви були не праві по питанню свого припущення відносно мене? budivelnik

Повідомлень: 25324 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2810 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 23:49 ЛАД написав: Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности



Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.



Так Вы не давали подписок? Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.Так Вы не давали подписок? Цитрин

Повідомлень: 736 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лис, 2021 23:55 Ромасик написав: ..........

Я пока видел только что-то такое косвенное:



https://dailyexpose.uk/2021/10/28/child ... ion-began/ Children are dying at a rate 62% higher than the 5-year-average since they began to be given the Covid-19 Vaccine

со ссылками на https://www.england.nhs.uk/statistics/s ... l-archive/

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation ... egroupings

посмотрите там.

Но даже если что-то и найдете, это будет результат только по одной стране. Статистика показывает, что его просто так не обобщишь для всего мира. ..........Я пока видел только что-то такое косвенное:со ссылками напосмотрите там.Но даже если что-то и найдете, это будет результат только по одной стране. Статистика показывает, что его просто так не обобщишь для всего мира.

Ну да, красивая ссылка.

Вот только 11 смертей за 40-ю неделю - это из-за вакцины, а столько же за 34-ю - неизвестно за счёт чего, но тут же подозрение:

Может ли это иметь какое-либо отношение к тому, что большая часть детей, считающихся уязвимыми, получила вакцину Covid-19 на предыдущей неделе, как рекомендовано JCVI, или это просто очередное совпадение?

Обычная методика антиваксов.

Никаких исследований причин смерти, никакого анализа. Есть цифра, ухватиться за неё и всё подгонять под это. Ну да, красивая ссылка.Вот только 11 смертей за 40-ю неделю - это из-за вакцины, а столько же за 34-ю - неизвестно за счёт чего, но тут же подозрение:Обычная методика антиваксов.Никаких исследований причин смерти, никакого анализа. Есть цифра, ухватиться за неё и всё подгонять под это. ЛАД 2 Повідомлень: 20680 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4959 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 00:00 Цитрин написав: detroytred написав: Ви впевнено вказали, що вони дали підписку. Тобто зв'язані стосовно цього обговорення по підписці. Ви впевнено вказали, що вони дали підписку. Тобто зв'язані стосовно цього обговорення по підписці.



Нет. Я не утверждал, что "уверен". Я выразил своё субъективное мнение по какой причине они не хотят говорить некоторых вещей.



То, что ктото дает подписки - это не негатив. Тот, кто работает в более менее солидных компаниях их практически всегда дает. Поэтому негатив - это скорее отсутствие подписки. И моё субъективное мнение о подписках - это позитивный комплимент в сторону уровня ЛАД и Хотаба.



По моему субъективному мнению ЛАД и Хотаб демонстрируют достаточно высокую эрудированность, поэтому наверняка (т.е. с высокой долей вероятности) они работают в солидных компаниях, т.к. солидные компании берут на работу достаточно умных людей и такие люди просто не будут работать в несолидных компаниях.



Но Вы так уверенно протестуете, что это впечатляет. На чём основана Ваша уверенность? Вы можете документально подтвердить что они подписок не давали?



detroytred написав: Де в мене брехня-то? Де в мене брехня-то?



Я Вас вроде пока не обвинял в брехне Нет. Я не утверждал, что "уверен". Я выразил своё субъективное мнение по какой причине они не хотят говорить некоторых вещей.То, что ктото дает подписки - это не негатив. Тот, кто работает в более менее солидных компаниях их практически всегда дает. Поэтому негатив - это скорее отсутствие подписки. И моё субъективное мнение о подписках - это позитивный комплимент в сторону уровня ЛАД и Хотаба.По моему субъективному мнению ЛАД и Хотаб демонстрируют достаточно высокую эрудированность, поэтому навернякаони работают в солидных компаниях, т.к. солидные компании берут на работу достаточно умных людей и такие люди просто не будут работать в несолидных компаниях.Но Вы так уверенно протестуете, что это впечатляет. На чём основана Ваша уверенность? Вы можете документально подтвердить что они подписок не давали?Я Вас вроде пока не обвинял в брехне

Тобто у вас застосування "наверняка" не є виразом впевненості? Тоді чого ж?



Тобто в даному контексті (безупередженності думок. Да ще й у роботі на зацікавлені компанії) у вас "підписка" не є негативом?



До чого моя впевненість давали вони підписку чи ні (тим паче що я ніяк не виражав цієї впевненості) або моя змога підтвердження?

Я розповів вам про метод перевірки.



Ви запитали:

"Вы любите обвинять других в том, чем сами любите заниматься?"

Я відповів:

"Де в мене брехня-то?"



З.и. навіщо цей тролінг? Тобто у вас застосування "наверняка" не є виразом впевненості? Тоді чого ж?Тобто в даному контексті (безупередженності думок. Да ще й у роботі на зацікавлені компанії) у вас "підписка" не є негативом?До чого моя впевненість давали вони підписку чи ні (тим паче що я ніяк не виражав цієї впевненості) або моя змога підтвердження?Я розповів вам про метод перевірки.Ви запитали:"Вы любите обвинять других в том, чем сами любите заниматься?"Я відповів:"Де в мене брехня-то?"З.и. навіщо цей тролінг? detroytred

Повідомлень: 24745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 00:03 Цитрин написав: ЛАД написав: Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности



Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.



Так Вы не давали подписок? Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.Так Вы не давали подписок?

)))))))

Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку. )))))))Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку. detroytred

Повідомлень: 24745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 00:12 budivelnik написав: ЛАД написав: Вы можете, но проверять не хотите, т.к. уверены, что деньги потеряете. Молодца! Вы можете, но проверять не хотите, т.к. уверены, что деньги потеряете. Молодца! Наприклад мене дейтройт може звинуватити в тому що я назвав його капітаном/майором який викладав марксизм ленінізм в льотному виші....

Насправді він може виявитись дівчинкою з кільцевої дороги....

Як думаєте - мені цікаво заплатити 2000-5000 доларів щоб перевірити хто він?

капітан?

майор?

лейтенант?

генерал?

курва?



При чому якби він хоч раз хоч десь написав хто він.. а я потім це нагло перекручував...тут я ще б розумів..

але він замаскувався - я зробив припущення...

От ви зробили припущення що я зробив методологічні помилки..

Чи згодні ви заплатити 2000-5000 доларів, якщо 2 доктори економічних наук доведуть вам що ви були не праві по питанню свого припущення відносно мене? Наприклад мене дейтройт може звинуватити в тому що я назвав його капітаном/майором який викладав марксизм ленінізм в льотному виші....Насправді він може виявитись дівчинкою з кільцевої дороги....Як думаєте - мені цікаво заплатити 2000-5000 доларів щоб перевірити хто він?капітан?майор?лейтенант?генерал?курва?При чому якби він хоч раз хоч десь написав хто він.. а я потім це нагло перекручував...тут я ще б розумів..але він замаскувався - я зробив припущення...От ви зробили припущення що я зробив методологічні помилки..Чи згодні ви заплатити 2000-5000 доларів, якщо 2 доктори економічних наук доведуть вам що ви були не праві по питанню свого припущення відносно мене?

Кажу ж, що зливається, як хлопчисько.

Ти не просто назвав, а продовжував це робити після того, як я тобі вказав, що це неправда. Также, як і плата за пости, замполіта та інше.

Ти ж далі свідомо повторював. Тобто брехав.



І 5 куе. не за інформацію, а за виявлення хто з нас двох бреше.

За виявлення факту брехні. Хто брехло.



І мова про брехню на особисту адресу. А не стосовно обговорень питань по темам.



Це вже мабуть вдесяте тобі вказую, а ти робиш вигляд, що не розумієш.



На 200 грн. ти був згоден.

Отака твоя ціна, мільйонера)))

І 250 грн. день стосовно вакцинації -- вже заставило тебе бігти вакцинуватися. Ще згадай свої пісні, що працюєш за прилавком для підміни на вихідних. Та й не усіх.



З.и. до речі, не знаєш, то й навіть не припускай негативне а-ля про дівчинку з кільцевої.

Або будь-що, якщо опонент тобі на це вказав. Навіть наче позитивне.

Підкреслюю -- на особисту адресу.



Брешеш -- то спробуй відповісти за брехню. 5 кує. для мільйонера нормальна ціна навчити не брехати. На особисту адресу.



По питанням тем ти можеш мати свою суб'єктивну оцінку, думку. Ніхто тобі за 2-5 виявляти брехню не пропонував. Кажу ж, що зливається, як хлопчисько.Ти не просто назвав, а продовжував це робити після того, як я тобі вказав, що це неправда. Также, як і плата за пости, замполіта та інше.Ти ж далі свідомо повторював. Тобто брехав.І 5 куе. не за інформацію, а за виявлення хто з нас двох бреше.За виявлення факту брехні. Хто брехло.І мова про брехню на особисту адресу. А не стосовно обговорень питань по темам.Це вже мабуть вдесяте тобі вказую, а ти робиш вигляд, що не розумієш.На 200 грн. ти був згоден.Отака твоя ціна, мільйонера)))І 250 грн. день стосовно вакцинації -- вже заставило тебе бігти вакцинуватися. Ще згадай свої пісні, що працюєш за прилавком для підміни на вихідних. Та й не усіх.З.и. до речі, не знаєш, то й навіть не припускай негативне а-ля про дівчинку з кільцевої.Або будь-що, якщо опонент тобі на це вказав. Навіть наче позитивне.Підкреслюю -- на особисту адресу.Брешеш -- то спробуй відповісти за брехню. 5 кує. для мільйонера нормальна ціна навчити не брехати. На особисту адресу.По питанням тем ти можеш мати свою суб'єктивну оцінку, думку. Ніхто тобі за 2-5 виявляти брехню не пропонував. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 лис, 2021 00:35, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 24745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 00:20 budivelnik написав: Вже ж писав

гляньте середній вік населення Європи

континент_середній вік населення____середня тривалість життя

Європа_________ 38-42 роки________________78 років

Африка__________19-22 роки________________52 роки

Індія_____________28 років________________68 роки

А тепер порівняйте наприклад з Україною

середній вік населення____________ - 41

середній вік захворюванням на ковід- 45

середній вік госпіталізації ковід___ - 58

середній вік смерті від ковіду____ - 70



Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду.... Вже ж писавгляньте середній вік населення Європиконтинент_середній вік населення____середня тривалість життяЄвропа_________ 38-42 роки________________78 роківАфрика__________19-22 роки________________52 рокиІндія_____________28 років________________68 рокиА тепер порівняйте наприклад з Україноюсередній вік населення____________ - 41середній вік захворюванням на ковід- 45середній вік госпіталізації ковід___ - 58середній вік смерті від ковіду____ - 70Ви розумієте що в Африці 80% населення знаходиться в групі 0-40 років, а тому там ковід не конкурент грипу чи голоду....

гипотеза имеет право на жизнь. а если сравнить группу вакцинированных стран европы с группой африканских при условии шо в возрастных подгуппах население приблизительно равное с шагом 10 лет до 50 лет. вдруг окажется шо в африканских странах в каждой подгруппе заболевших и умерших значительно меньше чем в европейских ? гипотеза имеет право на жизнь. а если сравнить группу вакцинированных стран европы с группой африканских при условии шо в возрастных подгуппах население приблизительно равное с шагом 10 лет до 50 лет. вдруг окажется шо в африканских странах в каждой подгруппе заболевших и умерших значительно меньше чем в европейских ? pilker Повідомлень: 71 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 00:30 detroytred написав: Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку. Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку.



Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.



Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете? Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете? Цитрин

Повідомлень: 736 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 00:31 Цитрин написав: ЛАД написав: Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности Т.е. обвинить, грубо говоря, в проплаченности



Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.



Так Вы не давали подписок? Давайте без домыслов. Я Вас в проплаченности не обвинял.Так Вы не давали подписок?

ЛАД и Хотаб демонстрируют достаточно высокую эрудированность, поэтому наверняка (т.е. с высокой долей вероятности) они работают в солидных компаниях

К сожалению, я не работаю ни в какой компании и мне никто не платит.

Хотя я бы не отказался.



Так что насчёт:

этого одного человека недопустимо подвергать принуждению и дискриминации. Он личность, имеющая свободу воли, и потому имеет право решать за себя сам.



За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"? За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?

Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?

И, кстати, какова заслуга антиваксов в том, что скйчас много непривитых БЦЖ - старой, испытанной, проверенной вакциной?



Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве.

Тоже интересный подход!

Вы чё-нибудь ляпнете, а я должен опровергать? Не, так не пойдёт. Забирайте Вы свои слова обратно. Вы больше смахиваете на "проплаченного". К сожалению, я не работаю ни в какой компании и мне никто не платит.Хотя я бы не отказался.Так что насчёт:Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?И, кстати, какова заслуга антиваксов в том, что скйчас много непривитых БЦЖ - старой, испытанной, проверенной вакциной?Тоже интересный подход!Вы чё-нибудь ляпнете, а я должен опровергать? Не, так не пойдёт. Забирайтесвои слова обратно. Вы больше смахиваете на "проплаченного". ЛАД 2 Повідомлень: 20680 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4959 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4421442244234424> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 785 , 786 , 787

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7866 13445652

Gennadiy777 Суб 20 лис, 2021 21:51