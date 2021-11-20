Цитрин написав:
Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.
Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете?
Не треба такого пафосу))
Просто не застосовуйте фактичний (факти, які можна перевірити) негатив на особисту адресу. Тобто безпідставно. Зі стелі, бо схотілося.
Застосували -- будьте готові підтвердити.
Бо є факт -- або дали підписку, або не дали.
Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.
Бо так, наприклад, як оце ви, можна зневілювати думку будь-якого форумчанина. Вказати на особові справи. Зі стелі))
Бо саме це є базою-поясненням позиції-думки опонента.
Він на підписці,працює в зацікавленій компанії, тому...
Він викладач марксизму-ленінізму, тому...
І т.д.
Саме тому й здійснюється перехід до особистості. Замість обговорення, оцінки самих думки, твердження.
Це простіший демагогічний прийом.
І нехай правдивий, але якщо чисто брехливий...