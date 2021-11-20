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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4421442244234424

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 00:46

  Цитрин написав:
  detroytred написав:Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку.


Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.

Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете?

Не треба такого пафосу))
Просто не застосовуйте фактичний (факти, які можна перевірити) негатив на особисту адресу. Тобто безпідставно. Зі стелі, бо схотілося.
Застосували -- будьте готові підтвердити.
Бо є факт -- або дали підписку, або не дали.

Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.
Бо так, наприклад, як оце ви, можна зневілювати думку будь-якого форумчанина. Вказати на особові справи. Зі стелі))
Бо саме це є базою-поясненням позиції-думки опонента.
Він на підписці,працює в зацікавленій компанії, тому...
Він викладач марксизму-ленінізму, тому...
І т.д.

Саме тому й здійснюється перехід до особистості. Замість обговорення, оцінки самих думки, твердження.
Це простіший демагогічний прийом.
І нехай правдивий, але якщо чисто брехливий...
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 01:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ви ж розумієте що вивести аналітику з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались щоб вивести співідношення для 2*15 млн вакцинувань млн - як мінімум не серьозно

Странная логика. Вывести соотношение "для 2*15 млн" по 20-100 людям несерьезно, а вывести 72% по 8-ми людям серьезно?
1 В мене 5 продавців, з яких 4 лежали, при чому в мене був пфайзер , в трьох продавців астра , в одного пфайзер і в одного модерна
Також вакцинувався син ( він підприємець) 28 років - переніс легко.
2 Таким чином у 6 осіб з 8 - мали проблеми , тобто 12 днів втрачених з 16 ймовірних.
...
Як бачите не треба 100%...достатньо й 50% в той час коли в мене 72% підтверджених.

Кстати, откуда 72%? 12 от 16 будет 75%.



з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались

Это утверждение
як мінімум не серьозно

Т.к. если бы вы перед тем, как написать, посмотрели верх страницы, то увидели бы, что:
Мені вже зробили щеплення - 75
...
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 02:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.

Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.
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