Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4421442244234424 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Нед 21 лис, 2021 00:46 Цитрин написав: detroytred написав: Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку. Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку.



Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.



Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете? Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете?

Не треба такого пафосу))

Просто не застосовуйте фактичний (факти, які можна перевірити) негатив на особисту адресу. Тобто безпідставно. Зі стелі, бо схотілося.

Застосували -- будьте готові підтвердити.

Бо є факт -- або дали підписку, або не дали.



Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.

Бо так, наприклад, як оце ви, можна зневілювати думку будь-якого форумчанина. Вказати на особові справи. Зі стелі))

Бо саме це є базою-поясненням позиції-думки опонента.

Він на підписці,працює в зацікавленій компанії, тому...

Він викладач марксизму-ленінізму, тому...

І т.д.



Саме тому й здійснюється перехід до особистості. Замість обговорення, оцінки самих думки, твердження.

Це простіший демагогічний прийом.

І нехай правдивий, але якщо чисто брехливий... Не треба такого пафосу))Просто не застосовуйте фактичний (факти, які можна перевірити) негатив на особисту адресу. Тобто безпідставно. Зі стелі, бо схотілося.Застосували -- будьте готові підтвердити.Бо є факт -- або дали підписку, або не дали.Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.Бо так, наприклад, як оце ви, можна зневілювати думку будь-якого форумчанина. Вказати на особові справи. Зі стелі))Бо саме це є базою-поясненням позиції-думки опонента.Він на підписці,працює в зацікавленій компанії, тому...Він викладач марксизму-ленінізму, тому...І т.д.Саме тому й здійснюється перехід до особистості. Замість обговорення, оцінки самих думки, твердження.Це простіший демагогічний прийом.І нехай правдивий, але якщо чисто брехливий... detroytred

Повідомлень: 24745 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 01:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Ви ж розумієте що вивести аналітику з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались щоб вивести співідношення для 2*15 млн вакцинувань млн - як мінімум не серьозно Ви ж розумієте щоз яких 10-30 вакцинувались щоб вивести співідношення для 2*15 млн вакцинувань млн -

Странная логика. Вывести соотношение "для 2*15 млн" по 20-100 людям несерьезно, а вывести 72% по 8-ми людям серьезно?

1 В мене 5 продавців, з яких 4 лежали, при чому в мене був пфайзер , в трьох продавців астра , в одного пфайзер і в одного модерна

Також вакцинувався син ( він підприємець) 28 років - переніс легко.

2 Таким чином у 6 осіб з 8 - мали проблеми , тобто 12 днів втрачених з 16 ймовірних.

...

Як бачите не треба 100%...достатньо й 50% в той час коли в мене 72% підтверджених.

Кстати, откуда 72%? 12 от 16 будет 75%.







з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались

Это утверждение

як мінімум не серьозно

Т.к. если бы вы перед тем, как написать, посмотрели верх страницы, то увидели бы, что:

Мені вже зробили щеплення - 75

...

Всего голосов : 132 Странная логика. Вывести соотношение "для 2*15 млн" по 20-100 людям несерьезно, а вывести 72% по 8-ми людям серьезно?Кстати, откуда? 12 от 16 будетЭто утверждениеТ.к. если бы вы перед тем, как написать, посмотрели верх страницы, то увидели бы, что: yanyura Повідомлень: 6333 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1979 раз. Подякували: 1465 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 02:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно. Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.

Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду. Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду. safonovstanislav Повідомлень: 3319 З нами з: 10.05.14 Подякував: 314 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 03:25 detroytred написав: Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.

Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.



Да, формулировка получилась неудачной.



ЛАД написав: За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?

Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?

За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?



Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также, если их применение не является произвольным или дискриминационным и ограничено по времени, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели. Да, формулировка получилась неудачной.Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также,, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели. Цитрин

Повідомлень: 737 З нами з: 26.06.21 Подякував: 113 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4421442244234424 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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