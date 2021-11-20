detroytred написав:Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку.
Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.
Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете?
Не треба такого пафосу)) Просто не застосовуйте фактичний (факти, які можна перевірити) негатив на особисту адресу. Тобто безпідставно. Зі стелі, бо схотілося. Застосували -- будьте готові підтвердити. Бо є факт -- або дали підписку, або не дали.
Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе. Бо так, наприклад, як оце ви, можна зневілювати думку будь-якого форумчанина. Вказати на особові справи. Зі стелі)) Бо саме це є базою-поясненням позиції-думки опонента. Він на підписці,працює в зацікавленій компанії, тому... Він викладач марксизму-ленінізму, тому... І т.д.
Саме тому й здійснюється перехід до особистості. Замість обговорення, оцінки самих думки, твердження. Це простіший демагогічний прийом. І нехай правдивий, але якщо чисто брехливий...
budivelnik написав:Ви ж розумієте що вивести аналітику з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались щоб вивести співідношення для 2*15 млн вакцинувань млн - як мінімум не серьозно
Странная логика. Вывести соотношение "для 2*15 млн" по 20-100 людям несерьезно, а вывести 72% по 8-ми людям серьезно?
1 В мене 5 продавців, з яких 4 лежали, при чому в мене був пфайзер , в трьох продавців астра , в одного пфайзер і в одного модерна Також вакцинувався син ( він підприємець) 28 років - переніс легко. 2 Таким чином у 6 осіб з 8 - мали проблеми , тобто 12 днів втрачених з 16 ймовірних. ... Як бачите не треба 100%...достатньо й 50% в той час коли в мене 72% підтверджених.
Кстати, откуда 72%? 12 от 16 будет 75%.
з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались
Это утверждение
як мінімум не серьозно
Т.к. если бы вы перед тем, как написать, посмотрели верх страницы, то увидели бы, что:
Мені вже зробили щеплення - 75 ... Всего голосов : 132
ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.
Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.
detroytred написав:Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.
Да, формулировка получилась неудачной.
ЛАД написав:За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"? Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?
Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также, если их применение не является произвольным или дискриминационным и ограничено по времени, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели.