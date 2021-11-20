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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4421442244234424

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 00:46

  Цитрин написав:
  detroytred написав:Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку.


Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.

Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете?

Не треба такого пафосу))
Просто не застосовуйте фактичний (факти, які можна перевірити) негатив на особисту адресу. Тобто безпідставно. Зі стелі, бо схотілося.
Застосували -- будьте готові підтвердити.
Бо є факт -- або дали підписку, або не дали.

Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.
Бо так, наприклад, як оце ви, можна зневілювати думку будь-якого форумчанина. Вказати на особові справи. Зі стелі))
Бо саме це є базою-поясненням позиції-думки опонента.
Він на підписці,працює в зацікавленій компанії, тому...
Він викладач марксизму-ленінізму, тому...
І т.д.

Саме тому й здійснюється перехід до особистості. Замість обговорення, оцінки самих думки, твердження.
Це простіший демагогічний прийом.
І нехай правдивий, але якщо чисто брехливий...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 01:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ви ж розумієте що вивести аналітику з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались щоб вивести співідношення для 2*15 млн вакцинувань млн - як мінімум не серьозно

Странная логика. Вывести соотношение "для 2*15 млн" по 20-100 людям несерьезно, а вывести 72% по 8-ми людям серьезно?
1 В мене 5 продавців, з яких 4 лежали, при чому в мене був пфайзер , в трьох продавців астра , в одного пфайзер і в одного модерна
Також вакцинувався син ( він підприємець) 28 років - переніс легко.
2 Таким чином у 6 осіб з 8 - мали проблеми , тобто 12 днів втрачених з 16 ймовірних.
...
Як бачите не треба 100%...достатньо й 50% в той час коли в мене 72% підтверджених.

Кстати, откуда 72%? 12 от 16 будет 75%.



з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались

Это утверждение
як мінімум не серьозно

Т.к. если бы вы перед тем, как написать, посмотрели верх страницы, то увидели бы, что:
Мені вже зробили щеплення - 75
...
Всего голосов : 132
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 02:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.

Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 03:25

  detroytred написав:Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.


Да, формулировка получилась неудачной.

  ЛАД написав:За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?
Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?


Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также, если их применение не является произвольным или дискриминационным и ограничено по времени, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 06:31

  safonovstanislav написав:Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.


почему в кино?
туда что нечипированных пускали?
и почему сами не отказались от кина раз деньги они возвращают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 07:27

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.
То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты.


Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.

Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...

То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла.
фактор угрозы не обязательно, люди говорят то что слышат, то что им говорили учителя, родители, друзья. При этом у многих нет цели докопаться до истины, лично проверить сколько весит литр воды, вертится ли земля и другие книжные истины. Так что ни о каких свободах которые вы защищаете речь в принципе не идет, люди рабы и заложники лидеров мнений и той информации которую они впитали. В том числе ваксеры и антиваксеры.

Более того есть такая особенность, полезная информация намного чаще отвергается. Почему подростков чаще тянет на сигареты и алкоголь чем в оперу и балет, не задумывались? Дам подсказку, свободой здесь и не пахнет. Если дети полностью зависят от родителей, то это "мягкая" зависимость (ребенка не будут ломать через колено за протесты и капризы) а подростки полностью зависимы от среды и круга общения, а там ломают через колено не стесняясь, как и в армии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 21 лис, 2021 07:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 07:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места

Я не только проанализировал и "нашел слабые места", я чётко показал,что она не работает (потому что и не может работать) ни в группе 0-40, ни в группе 40-60 (собственно там, где у Будивельныка вышли "не скоротыв життя майже зовсім).
Сейчас Будивельнык умоляет "ну хоть для 60+ позвольте моей табличке жить!" )))
Ладно, не буду уничтожать его труд. 3.88 года, уже не 28 дней , и не 3-6 месяцев,выведенные ранее не менее глупой формулой. Той самой формулой, отстаивая которую он горлопаня всю весну оскорбил всех.
Это очередная бесполезная табличка,которой я так и быть позволю жить для 60+ (только потому,что 3.88 близко к моим 5 лет). Но не сметь ее дале упоминать для до 60 лет!! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 07:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:За 2020 рік в мене поки що не має розбивки летальності по віковим групам

В октябре вышел. На держстате лежит.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 07:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде


Задача посчитать количество волков в лесу, но это сложно сделать , потому что она большой и темный, а волки прячутся.Значит посчитаем барашков на лужайке, сделаем предположение, что на на 10 барашков один волк и выдадим цифру."

Вот это ваш рассказ о подсчёте Будивельныка.
Если у вас нет никаких данных для получения результата, не надо считать аьы шо ради получения абы какой цифры.
А Будивельнык не "упрощённый метод" предложил,а просто посчитал "барашков в поле". Более того, сказал, что с барашками-детьми формула не работает (или работает в другую сторону), со стрижеными тоже нет, а вот те две взрослые особи не пострижены, значит в лесу 2 волка.

:lol:
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