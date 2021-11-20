detroytred написав:Цікаве запитання післе твердження, що наверняка давали підписку.
Если я ошибся, я готов публично признать ошибочность своего субъективного мнения.
Пока что никто даже не пытался отрицать сказанное, поэтому мне вообще непонятны Ваши претензии и попытки обвинений в брехунстве. Вы-то тут вообще при чём? Вы вместе работаете?
Не треба такого пафосу)) Просто не застосовуйте фактичний (факти, які можна перевірити) негатив на особисту адресу. Тобто безпідставно. Зі стелі, бо схотілося. Застосували -- будьте готові підтвердити. Бо є факт -- або дали підписку, або не дали.
Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе. Бо так, наприклад, як оце ви, можна зневілювати думку будь-якого форумчанина. Вказати на особові справи. Зі стелі)) Бо саме це є базою-поясненням позиції-думки опонента. Він на підписці,працює в зацікавленій компанії, тому... Він викладач марксизму-ленінізму, тому... І т.д.
Саме тому й здійснюється перехід до особистості. Замість обговорення, оцінки самих думки, твердження. Це простіший демагогічний прийом. І нехай правдивий, але якщо чисто брехливий...
budivelnik написав:Ви ж розумієте що вивести аналітику з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались щоб вивести співідношення для 2*15 млн вакцинувань млн - як мінімум не серьозно
Странная логика. Вывести соотношение "для 2*15 млн" по 20-100 людям несерьезно, а вывести 72% по 8-ми людям серьезно?
1 В мене 5 продавців, з яких 4 лежали, при чому в мене був пфайзер , в трьох продавців астра , в одного пфайзер і в одного модерна Також вакцинувався син ( він підприємець) 28 років - переніс легко. 2 Таким чином у 6 осіб з 8 - мали проблеми , тобто 12 днів втрачених з 16 ймовірних. ... Як бачите не треба 100%...достатньо й 50% в той час коли в мене 72% підтверджених.
Кстати, откуда 72%? 12 от 16 будет 75%.
з опитування на форумі 20-100 осіб з яких 10-30 вакцинувались
Это утверждение
як мінімум не серьозно
Т.к. если бы вы перед тем, как написать, посмотрели верх страницы, то увидели бы, что:
Мені вже зробили щеплення - 75 ... Всего голосов : 132
ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.
Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.
detroytred написав:Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.
Да, формулировка получилась неудачной.
ЛАД написав:За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"? Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?
Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также, если их применение не является произвольным или дискриминационным и ограничено по времени, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели.
safonovstanislav написав:Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.
почему в кино? туда что нечипированных пускали? и почему сами не отказались от кина раз деньги они возвращают?
ЛАД написав:Для этого нужно гораздо более сильное воздействие. То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты.
Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.
Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...
То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла.
фактор угрозы не обязательно, люди говорят то что слышат, то что им говорили учителя, родители, друзья. При этом у многих нет цели докопаться до истины, лично проверить сколько весит литр воды, вертится ли земля и другие книжные истины. Так что ни о каких свободах которые вы защищаете речь в принципе не идет, люди рабы и заложники лидеров мнений и той информации которую они впитали. В том числе ваксеры и антиваксеры.
Более того есть такая особенность, полезная информация намного чаще отвергается. Почему подростков чаще тянет на сигареты и алкоголь чем в оперу и балет, не задумывались? Дам подсказку, свободой здесь и не пахнет. Если дети полностью зависят от родителей, то это "мягкая" зависимость (ребенка не будут ломать через колено за протесты и капризы) а подростки полностью зависимы от среды и круга общения, а там ломают через колено не стесняясь, как и в армии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 21 лис, 2021 07:36, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi написав:понимаете он проанализировал эти таблицы. он понимает где может быть ошибка или слабые места
Я не только проанализировал и "нашел слабые места", я чётко показал,что она не работает (потому что и не может работать) ни в группе 0-40, ни в группе 40-60 (собственно там, где у Будивельныка вышли "не скоротыв життя майже зовсім). Сейчас Будивельнык умоляет "ну хоть для 60+ позвольте моей табличке жить!" ))) Ладно, не буду уничтожать его труд. 3.88 года, уже не 28 дней , и не 3-6 месяцев,выведенные ранее не менее глупой формулой. Той самой формулой, отстаивая которую он горлопаня всю весну оскорбил всех. Это очередная бесполезная табличка,которой я так и быть позволю жить для 60+ (только потому,что 3.88 близко к моим 5 лет). Но не сметь ее дале упоминать для до 60 лет!!
fler написав:Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде
Задача посчитать количество волков в лесу, но это сложно сделать , потому что она большой и темный, а волки прячутся.Значит посчитаем барашков на лужайке, сделаем предположение, что на на 10 барашков один волк и выдадим цифру."
Вот это ваш рассказ о подсчёте Будивельныка. Если у вас нет никаких данных для получения результата, не надо считать аьы шо ради получения абы какой цифры. А Будивельнык не "упрощённый метод" предложил,а просто посчитал "барашков в поле". Более того, сказал, что с барашками-детьми формула не работает (или работает в другую сторону), со стрижеными тоже нет, а вот те две взрослые особи не пострижены, значит в лесу 2 волка.