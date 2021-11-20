Додано: Нед 21 лис, 2021 07:27

Цитрин написав: ЛАД написав: Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.

То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты. Для этого нужно гораздо более сильное воздействие.То, что это возможно, наиболее ярко продемонстрировали нацисты.



Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.



Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...



То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла. Да, многих можно запугать и сломать угрозами и они будут говорить на черное белое. Но это уже называется запугивание и принуждение, а не подкуп и обман.Но если убрать фактор угрозы и принуждения, то человек опять начнет говорить что черное это черное. Черное ведь не стало белым от того, что ктото угрозами принуждал так говорить...То, что Вы пишете, неплохо описано в романе 1984 Джорджа Оруэлла.

фактор угрозы не обязательно, люди говорят то что слышат, то что им говорили учителя, родители, друзья. При этом у многих нет цели докопаться до истины, лично проверить сколько весит литр воды, вертится ли земля и другие книжные истины. Так что ни о каких свободах которые вы защищаете речь в принципе не идет, люди рабы и заложники лидеров мнений и той информации которую они впитали. В том числе ваксеры и антиваксеры.Более того есть такая особенность, полезная информация намного чаще отвергается. Почему подростков чаще тянет на сигареты и алкоголь чем в оперу и балет, не задумывались? Дам подсказку, свободой здесь и не пахнет. Если дети полностью зависят от родителей, то это "мягкая" зависимость (ребенка не будут ломать через колено за протесты и капризы) а подростки полностью зависимы от среды и круга общения, а там ломают через колено не стесняясь, как и в армии.