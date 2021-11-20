Додано: Нед 21 лис, 2021 09:55

чужие

На досуге проанализировал еженедельные британские отчеты под названием "COVID-19 vaccine surveillance report". Целью было отследить изменения во времени известного графика (ниже). А то разные хотабы в свое время кричали зрада, зрада, он выбрал удобную для себя неделю.Итак, историю можно начать с 25 недели, когда правительство бравурно рапортует об успехах вакцинации - гипербола вакцинированных вышла на верхнюю полочку, гипербола больных стремится к 0.Они продолжают публиковать его дальше, не подозревая, что произойдет (в это время ни о чем неподозревающая Одесса продолжает тусить):И дальше:35 неделя по ̶н̶е̶понятным причинам, была послденей, в которой этот график был опубликован (комменты их не читал, возможно как-то обяснили):С 36 недели они начинают публиковать другой график (я его даже в свое время приводил, но он еще ничего внятного не показывал):Последний раз они его опубликовали на 42 неделе:В большинстве взрослых групп концентрация зараженных ваксов в 2 раза превышает неваксов. С 43 недели они прекратили публиковать этот график, а данные спрятали в табличку вместе с другими пока переможными данными о смертности.Но на 45 неделе пока ничего не изменилось. 95% эффективность физера перешла в минус 150%. Ваксы разносят заразу до 2,5 раз больше!!! Но об этом не шугает Алла Мазур, не записывает тиктоки Комаровский.В комментариях отчета за 45 неделю пишут:- эффективность против симптомов: 65-95% - посмотрите у нас есть красивые графики- эффективность против госп/смертей: 90%, тоже есть графики- эффективность против заражения/передачи (почему-то не в порядке возрастания): много софистики имени ЛАДа - существуют данные, много данных, нужно еще раз протестировать, вот у нас естьисследования, что среди медиков ваксы болеют меньше.У вас есть свои данные.апд: коменты они копипастят с отчета в отчет, поэтому 45 неделя не есть чем-то особенным. Хотя их может и пора пересмотреть.