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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4423442444254426>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Де в мене брехня-то? Тим паче на особисту адресу (про що і йде мова). В пропозиції?

Антиваксы любят порасказывать о брехне))
Будивельнык вон предположил, что 20-летний ковидник не дожил 50 лет,а когда я уточнил "так все же менее года, или 50 лет?", так сказал,что я збрехав. :lol:


Вообще забавно у него вышло: старые у него не дожили 3.88 года,а вот молодые , которым жить да жить, он их сравнил со смертями от ДТП и прочими передозами алкашки, и сказал "год не дожил" :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:3 Данні з Ваших ссилок в мене є
Там подобові смерті в розрізі вікових груп і чоловік/жінка....
Вакцинованих не вакцинованих - там взагалі не має.

Когда вас это останавливало? :D
Нет данных - значит п̶р̶и̶д̶у̶м̶а̶е̶м предположим ту цифру, которая покажет заранее задуманный финальный результат. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Но Вы так уверенно протестуете, что это впечатляет. На чём основана Ваша уверенность? Вы можете документально подтвердить что они подписок не давали?

Я вам могу напредполагать,что ваша навернякалюбимая утеха - это пассивный анал с чернокожим . И много рассказывать о том, что это не так и плохо,масса знаменитостей это делают именно туда.
К вам встречное предложение: предоставить доказательства, что я на подписке, или извиниться за клевету. (2 куе тоже подходит :lol: )
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 08:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 Перевірити то що привів опонент і порівняти з еталонним розрахунком- а я привів данні які відповідають
а - данним Держкомстату по параметру Середній вік смерті=Очікувана тривалість життя і це для мене еталонний розрахунок
б - данним Національної Академії Наук України по параметру середній вік смерті від ковіду
в - привів данні яких ніде поки що не зустрічав - середній вік смерті від ковіду по віковим групам 0-40 , 40-60, 60+...
2 Виявиться що розбіжність між мною і еталоном 0,8%...
І тоді що


Не делайте вид, что кто-то не видит подмену.
Если вы посчитали что-то одно более-менее точно , это не значит , что дальше вы эти цифры использовали правильно и получили верный результат. Более того, это не только не значит, а именно абсолютно точно,что вы полностью неправильно дальше с ними оперировали.
Вовочка получил 2 по задаче с математики и говорит "давайте по порядку: я же записал условие задачи со 100%-ной точностью из учебника, значит меня нельзя обвинить в неточности!". :lol:

  budivelnik написав:Виявиться що розбіжність між мною і еталоном 0,8%...

Это вы условие задачи переписали в тетрадь с ошибкой 0.8%))))
Решали же вы ее полностью неверно))))
Результат выйдет тоже с 0.8% точностью? :lol:

2 uafrofi:
Ваши посты читал, отвечать не вижу смысла. Вы пустой человек, даже печальнее, чем Флер.Вы не замечаете ошибок ни своего лагеря, ни опонентов. Нет необходимых знаний. Ваша печальная функция поддакивать. Не интересно абсолютно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:57

Так у підсумку що залишається в сухому залишку від намагань (з претензією на унікальність власної думки) спростувати загальноприйняте бачення по Ковід19?
Після десятків їх повторювань по колу під різними соусами та привідами.

1. Капітан-очевидне про першочерговість вакцинації похилих.
2. Повне фіаско розрахунків в намаганнях зменшити значення впливу Ковіду (не доживають 0,3 роки).
3. Повний провал прогнозу, який був побудований на оцьому унікальному власному баченні та алгоритмах, стосовно наближення до 50.

Може ще щось пропустив?
Тепер чекати чого? Повторювань чи нових?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Може ще щось пропустив?

Хоть вакцинируй, хоть не вакцинируй, но не более 20т смертей в первые годы,а потом "звичайний грип" . (Я так понимаю 6 т. смертей в год). :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:11

  Hotab написав:
  detroytred написав:Може ще щось пропустив?

Хоть вакцинируй, хоть не вакцинируй, но не более 20т смертей в первые годы,а потом "звичайний грип" . (Я так понимаю 6 т. смертей в год). :D

Вакцинація (дана вакцинація від Ковіду) є загрозою національному здоров'ю.
Цей пункт нехай буде ще на етапі розгляду. Адже не "вакцина-вбивця", а погляд у далеченьке майбутнє. Да й з довготривалими процесами обгрунтування складні, бо факторів впливу багато.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:44

  fler написав:
  yanyura написав:На ветке тоже рассказывали о своих состояниях после прививки, но что-то не припомню, чтобы по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов.

Даже fler, которая уговорила мужа сделать 2 прививки, ни слова не написала, что у него после прививок было 39+ или другое тяжелое состояние.


Как мы любим переврать чужие посты! Флер не уговаривала мужа идти на прививки. "Хочешь - делай, не хочешь - не делай" - это не уговор, а принятие ЕГО выбора. Да, у моего мужа не было ничего страшного после прививок Коронаваком. Может потому, что год назад он переболел ковидом? А Коронавак есть убитый вирус, с которым организм мужа уже встречался. Зато мои коллеги на работе по 2-4 дня лежали с температурой 39+ градусов после Модерны.

Слабо сгустили краски - не впечатляет.
Надо было вместо "2-4" написать "24", добавить фразу "в реанимации" а вместо "39" указать хотя бы "40". И в конце, как гвоздями, прибить "многие из них на работу больше никогда не вернулись" :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:48

  fler написав:
  antey1969 написав:
Но со смертностью просто беда. Больные пролетают реанимацию по пути в морг как на реактивных ранцах. И очень многих выписывают с сильно пораженными легкими. По сути инвалидов.


Что, по-вашему, оказывает наибольшее влияние на реактивность прохождения реанимации?
1) люди поздно обратились
2) протоколы лечения "так себе"
3) сильно влияют сопутствующие - ожирение, диабет, онко и т.д.
4) штамм Дельта сам по себе "ускоренный", работает быстрее предыдущих
5) ваш вариант

Бальзам на вашу израненную душу.
5)Организмы были измучены борьбой с вакциной :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:55

о гибкости британской статистики

На досуге проанализировал еженедельные британские отчеты под названием "COVID-19 vaccine surveillance report". Целью было отследить изменения во времени известного графика (ниже). А то разные хотабы в свое время кричали зрада, зрада, он выбрал удобную для себя неделю.
Зображення
Итак, историю можно начать с 25 недели, когда правительство бравурно рапортует об успехах вакцинации - гипербола вакцинированных вышла на верхнюю полочку, гипербола больных стремится к 0.
Зображення
Они продолжают публиковать его дальше, не подозревая, что произойдет (в это время ни о чем неподозревающая Одесса продолжает тусить):Зображення
И дальше:Зображення
35 неделя по ̶н̶е̶понятным причинам, была послденей, в которой этот график был опубликован (комменты их не читал, возможно как-то обяснили):
Зображення
С 36 недели они начинают публиковать другой график (я его даже в свое время приводил, но он еще ничего внятного не показывал):
Зображення
Последний раз они его опубликовали на 42 неделе:
Зображення
В большинстве взрослых групп концентрация зараженных ваксов в 2 раза превышает неваксов. С 43 недели они прекратили публиковать этот график, а данные спрятали в табличку вместе с другими пока переможными данными о смертности.
Но на 45 неделе пока ничего не изменилось. 95% эффективность физера перешла в минус 150%. Ваксы разносят заразу до 2,5 раз больше!!! Но об этом не шугает Алла Мазур, не записывает тиктоки Комаровский.

В комментариях отчета за 45 неделю пишут:
- эффективность против симптомов: 65-95% - посмотрите у нас есть красивые графики
- эффективность против госп/смертей: 90%, тоже есть графики
- эффективность против заражения/передачи (почему-то не в порядке возрастания): много софистики имени ЛАДа - существуют данные, много данных, нужно еще раз протестировать, вот у нас есть чужие исследования, что среди медиков ваксы болеют меньше. А что с вашей статистикой, леди и джентльмены?? У вас есть свои данные.

апд: коменты они копипастят с отчета в отчет, поэтому 45 неделя не есть чем-то особенным. Хотя их может и пора пересмотреть.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 21 лис, 2021 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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