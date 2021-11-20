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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4423442444254426 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Нед 21 лис, 2021 10:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: А что с вашей статистикой, леди и джентльмены?? А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??



Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?

Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось? Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось? Hotab

Повідомлень: 5705 З нами з: 15.02.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 10:10 Hotab написав: Ромасик написав: А что с вашей статистикой, леди и джентльмены?? А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??



Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?

Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось? Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось?

или потому что оно не соответсвует цензуре? или потому что оно не соответсвует цензуре? Ромасик Повідомлень: 3458 З нами з: 30.03.15 Подякував: 751 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 10:14 safonovstanislav написав: ЛАД написав: Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно. Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.

Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду. Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.

Вы не обратили внимание, у меня написано: "в раньшие времена". "Раньшие" не имелось ввиду последние годы. Вы не обратили внимание, у меня написано: "в раньшие времена". "Раньшие" не имелось ввиду последние годы. ЛАД 2 Повідомлень: 20684 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 10:19 Цитрин написав: detroytred написав: Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.

Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.



Да, формулировка получилась неудачной.



ЛАД написав: За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?

Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?

За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?



Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также, если их применение не является произвольным или дискриминационным и ограничено по времени, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели. Да, формулировка получилась неудачной.Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также,, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели.

Прямо ответить слабО?

Надо ссылаться на "международные стандарты"? Они, кстати, тоже меняются со временем.

И сертификаты, против которых Вы так настроены, и связанные с ними ограничения прав вполне соответствуют написанному Вами. Прямо ответить слабО?Надо ссылаться на "международные стандарты"? Они, кстати, тоже меняются со временем.И сертификаты, против которых Вы так настроены, и связанные с ними ограничения прав вполне соответствуют написанному Вами. ЛАД 2 Повідомлень: 20684 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 10:49 Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав: А что с вашей статистикой, леди и джентльмены?? А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??



Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?

Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось? Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою?Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось?

или потому что оно не соответсвует цензуре? или потому что оно не соответсвует цензуре?



Попробуй без "словаря Будивельныка" писать информацию, и чудесным образом сможешь обнаружить отсутствие цензуры. Попробуй без "словаря Будивельныка" писать информацию, и чудесным образом сможешь обнаружить отсутствие цензуры. Hotab

Повідомлень: 5705 З нами з: 15.02.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 10:54 Хроника приближения к 50.



За вчера 377 смерти.

За последние 7 дней 4567 смертей, т.е. среднесуточное 652 смерти (на вчера 4593 и 656).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев понемногу уменьшается - 492 913 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 497 306). Количество выздоровевших за вчера на 3815 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота).



На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.158 смертей.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. ЛАД 2 Повідомлень: 20684 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 11:14 Ромасик

На Ваши британские графики уже отвечал, ещё когда Вы в первый раз их привели.

Ничего нового не появилось. ЛАД 2 Повідомлень: 20684 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4579 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 11:58 fler написав: yanyura

Вы, простите, кто по профессии? Вы, простите, кто по профессии?

Я вам ответил. Теперь аналогичный вопрос к вам:

fler

Вы, простите, кто по профессии? Вы, простите, кто по профессии? Я вам ответил. Теперь аналогичный вопрос к вам: yanyura Повідомлень: 6334 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1979 раз. Подякували: 1465 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4423442444254426 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 21 лис, 2021 09:24