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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4423442444254426

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??


Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою? :lol:
Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось? :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:10

  Hotab написав:
  Ромасик написав:А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??


Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою? :lol:
Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось? :D

или потому что оно не соответсвует цензуре?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:14

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.

Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.

Вы не обратили внимание, у меня написано: "в раньшие времена". "Раньшие" не имелось ввиду последние годы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:19

  Цитрин написав:
  detroytred написав:Погарячкували випадково. Визнайте. Й усе.


Да, формулировка получилась неудачной.

  ЛАД написав:За что же его и контактировавших? Как же их "свобода воли" и "право решать за себя сам"?
Всё же будем изолировать (и, возможно, принудительно) заболевшего оспой (чумой, корью, туберкулёзом в открытой форме) и контактировавших с ним или будем учитывать их "свободу воли" и "право решать за себя"?


Международные стандарты в области прав человека предусматривают, что в ситуациях серьезных угроз для здоровья населения и чрезвычайных положений, угрожающих жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в законном порядке, безусловно необходимы и научно обоснованы, а также, если их применение не является произвольным или дискриминационным и ограничено по времени, если при этом соблюдается человеческое достоинство, кроме того такие ограничения подлежат контролю и соразмерны преследуемой цели.

Прямо ответить слабО?
Надо ссылаться на "международные стандарты"? Они, кстати, тоже меняются со временем.
И сертификаты, против которых Вы так настроены, и связанные с ними ограничения прав вполне соответствуют написанному Вами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:49

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:А что с вашей статистикой, леди и джентльмены??


Тебя снова ткнуть в израильскую, коль уж от тебя злые Бриты спрятали свою? :lol:
Ты мне обещал показать, что это только сейчас все в пользу ваксов, а вот раньше у них именно ваксы болели больше (к 100к) . Ты не выполнил , потому что амнезия, или цифры не так хороши,как хотелось? :D

или потому что оно не соответсвует цензуре?


Попробуй без "словаря Будивельныка" писать информацию, и чудесным образом сможешь обнаружить отсутствие цензуры. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:54

Хроника приближения к 50.

За вчера 377 смерти.
За последние 7 дней 4567 смертей, т.е. среднесуточное 652 смерти (на вчера 4593 и 656).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.

Число активных случаев понемногу уменьшается - 492 913 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 497 306). Количество выздоровевших за вчера на 3815 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота).

На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.158 смертей.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:14

Ромасик
На Ваши британские графики уже отвечал, ещё когда Вы в первый раз их привели.
Ничего нового не появилось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:58

  fler написав:yanyura
Вы, простите, кто по профессии? :roll:

Я вам ответил. Теперь аналогичный вопрос к вам:
fler
Вы, простите, кто по профессии? :roll:
yanyura
 
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