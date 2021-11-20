Додано: Нед 21 лис, 2021 10:54

Хроника приближения к 50.



За вчера 377 смерти.

За последние 7 дней 4567 смертей, т.е. среднесуточное 652 смерти (на вчера 4593 и 656).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев понемногу уменьшается - 492 913 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 497 306). Количество выздоровевших за вчера на 3815 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота).



На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.158 смертей.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть.