Вчера практически по всему миру прошли массовые протесты, кое-где с поджиганием машин полиции, против "ковид-ограничений" и принудительной вакцинации. Есть много видео, но не выкладываю, т.к. всё равно снесут даже этот пост, ведь нельзя пересичным показывать, что "так можно было"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 21 лис, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:За 2020 рік в мене поки що не має розбивки летальності по віковим групам
В октябре вышел. На держстате лежит.
Порівняємо 2016 та 2020 (щоб не брати довші періоди, де ще більша різниця по віковим групам). Бачимо, що абсолютний приріст дало збільшення чисельності +80, навіть при нижчій на майже 1% відсотку померлих у цій групі. А от 75-79 стало на третину менше і смертей відповідно також менше в абсолютних цифрах, хоча % майже незмінний..
Ой+ : Обратите внимание, что рост смертей в группе 80+ (за счёт роста самой группы) одновременно сопровождался синхронным уменьшением количества смертей в более младшей группе (за счет снижения ее количества).
Плюс берите во внимание и изменение группы 60-65, в которую "прибывает" все меньше новичков. А ведь они тоже дают немало смертей.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 12:44, всього редагувалось 3 разів.
Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали. Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).
А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись. Це вчить не брехати на особисту адресу. І показує впевненість)))
Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять. І є сенс.
А тут Вы "допустили"
detroytred написав:Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні? Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.
Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.
Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна. Але це може! буде видно тільки потім.
Но почему-то настаиваете, что "нужно вакцинировать 146% населения".
Мы уже видим результаты вакцинаторских стран, и люди объективно и обоснованно сомневаются в этих "вакцинах" и протестуют против "добровольной" принудиловки. Эксперименты по вакцинации 99% населения уже есть в некоторых странах - какие результаты?
detroytred написав:Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?
Это вообще перл. "Нет времени объяснять, колитесь! Потом подумаем над необходимостью и последствиями"
"Европейцам" как раз и нужен результат - которого нет
ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.
Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.
Ромасик написав:что ваксы стали болеть в 2 раза больше их их нужно изолировать?
Когда говорят "в n раз больше", то уточняют в сравнении с чем . Принесешь по Израилю , что ваксы болеют больше, чем антиваксы (в приведении к 100к)?? Они специально для тебя стату не закрывали .
по Британии и по сути есть что сказать?
Что, Израиль не нравится?)))))))
Так ты ж сам сказал, что Британию засекретила от тебя. А на твоём н̶е̶п̶о̶н̶я̶т̶н̶о̶ ̶о̶т̶к̶у̶д̶а̶ ̶в̶з̶я̶в̶ш̶е̶м̶с̶я̶ г количество больных антиваксов выше,чем больных ваксов. Неси другой, самый секретн ый
Вкладчик1234 написав:Люди имеют "сертификат" и "могут себе позволить"
Совершенно верно. Но антиваксрв в аймакс нельзя пускать. Они заболеют и лягут в больницу. А там мало мест.
Hotab написав:Обратите внимание, что рост смертей в группе 80+ (за счёт роста самой группы) одновременно сопровождался синхронным уменьшением количества смертей в более младшей группе (за счет снижения ее количества).
Так я і звертав на це увагу і тепер і раніше. О це і є дем. хвилі. Через 4 роки має бути зниження смертності в абсолютних показниках, бо теперішні 75-79 стануть +80 і їх буде суттєво менше як теперішніх +80. А за ними теж особливо чисельних р.н. нема, хоча через 9 років деяке зростання буде за найсприятливіших умов. А через 20 років знову вниз. Перевірите.
І ці хвилі прекрасно одна одну зглажують. Навіть на 5-річному інтервалі видно, що (різке, але ж це за 5 років!!!)зростання смертей у 80+ привело до такого ж різкого падіння у 75-80. А разом те на те. А в сусідніх роках навіть таких скачків нема. То що, будемо розглядати скачок смертей у 2020 році по відношенню до 2019 як такий,що за рахунок "хвиль"?)) Не хочете замість 2016 провести таку табличку вже для1.01.2019 в порівнянні з 1.01.2020?
Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019? 2020 вже ковід добавив смертей.