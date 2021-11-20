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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44254426442744284429>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:20

  pilker написав:
Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.

https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... tsinatsii/


Тем временем:
Ирландия вводит комендантский час для 93% вакцинированного населения

Хотя Ирландия является одной из самых вакцинированных стран в мире, на сегодняшний день в ней наблюдается самая большая волна инфекций.

Ирландия переходит на «частичную изоляцию» в ноябре и вводит комендантский час в полночь для населения, 93% которого вакцинированы!

Правительство планирует полную блокаду по всей стране незадолго до Рождества, поскольку в стране произошла четвертая волна инфекций и госпитализаций.

https://www.naturalnews.com/2021-11-18-ireland-imposes-lockdown-curfew-for-vaccinated-population.html

Вчера практически по всему миру прошли массовые протесты, кое-где с поджиганием машин полиции, против "ковид-ограничений" и принудительной вакцинации.
Есть много видео, но не выкладываю, т.к. всё равно снесут даже этот пост, ведь нельзя пересичным показывать, что "так можно было" :wink:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 21 лис, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:21

Ромочка, Вы напрасно жалуетесь на модерацию.
Поверьте, если бы модером был я, Вам пришлось бы гораздо хуже. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:22

  Hotab написав:
  budivelnik написав:За 2020 рік в мене поки що не має розбивки летальності по віковим групам

В октябре вышел. На держстате лежит.


Порівняємо 2016 та 2020 (щоб не брати довші періоди, де ще більша різниця по віковим групам).
Зображення
Бачимо, що абсолютний приріст дало збільшення чисельності +80, навіть при нижчій на майже 1% відсотку померлих у цій групі. А от 75-79 стало на третину менше і смертей відповідно також менше в абсолютних цифрах, хоча % майже незмінний..
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:27

Ой+ :
Обратите внимание, что рост смертей в группе 80+ (за счёт роста самой группы) одновременно сопровождался синхронным уменьшением количества смертей в более младшей группе (за счет снижения ее количества).

Плюс берите во внимание и изменение группы 60-65, в которую "прибывает" все меньше новичков. А ведь они тоже дают немало смертей.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 12:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:28

  detroytred написав:Питань нема...

Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали.
Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).

А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись.
Це вчить не брехати на особисту адресу.
І показує впевненість)))

Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять.
І є сенс.


А тут Вы "допустили"

  detroytred написав:Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?
Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.

Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.

Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна.
Але це може! буде видно тільки потім.

Но почему-то настаиваете, что "нужно вакцинировать 146% населения".

Мы уже видим результаты вакцинаторских стран, и люди объективно и обоснованно сомневаются в этих "вакцинах" и протестуют против "добровольной" принудиловки.
Эксперименты по вакцинации 99% населения уже есть в некоторых странах - какие результаты?

  detroytred написав:Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?

Это вообще перл. "Нет времени объяснять, колитесь! Потом подумаем над необходимостью и последствиями"

"Европейцам" как раз и нужен результат - которого нет
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:34

  Hotab написав:
  Ромасик написав:что ваксы стали болеть в 2 раза больше их их нужно изолировать?

Когда говорят "в n раз больше", то уточняют в сравнении с чем .
Принесешь по Израилю , что ваксы болеют больше, чем антиваксы (в приведении к 100к)?? Они специально для тебя стату не закрывали .

по Британии и по сути есть что сказать?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:34

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.

Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.

Люди имеют "сертификат" и "могут себе позволить" :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:39

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:что ваксы стали болеть в 2 раза больше их их нужно изолировать?

Когда говорят "в n раз больше", то уточняют в сравнении с чем .
Принесешь по Израилю , что ваксы болеют больше, чем антиваксы (в приведении к 100к)?? Они специально для тебя стату не закрывали .

по Британии и по сути есть что сказать?

Что, Израиль не нравится?)))))))

Так ты ж сам сказал, что Британию засекретила от тебя.
А на твоём н̶е̶п̶о̶н̶я̶т̶н̶о̶ ̶о̶т̶к̶у̶д̶а̶ ̶в̶з̶я̶в̶ш̶е̶м̶с̶я̶ г количество больных антиваксов выше,чем больных ваксов. :mrgreen:
Неси другой, самый секретн :lol: ый

  Вкладчик1234 написав:Люди имеют "сертификат" и "могут себе позволить"

Совершенно верно.
Но антиваксрв в аймакс нельзя пускать. Они заболеют и лягут в больницу. А там мало мест.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Обратите внимание, что рост смертей в группе 80+ (за счёт роста самой группы) одновременно сопровождался синхронным уменьшением количества смертей в более младшей группе (за счет снижения ее количества).


Так я і звертав на це увагу і тепер і раніше. О це і є дем. хвилі. Через 4 роки має бути зниження смертності в абсолютних показниках, бо теперішні 75-79 стануть +80 і їх буде суттєво менше як теперішніх +80. А за ними теж особливо чисельних р.н. нема, хоча через 9 років деяке зростання буде за найсприятливіших умов. А через 20 років знову вниз.
Перевірите.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Так я і звертав на це увагу і

І ці хвилі прекрасно одна одну зглажують.
Навіть на 5-річному інтервалі видно, що (різке, але ж це за 5 років!!!)зростання смертей у 80+ привело до такого ж різкого падіння у 75-80. А разом те на те.
А в сусідніх роках навіть таких скачків нема.
То що, будемо розглядати скачок смертей у 2020 році по відношенню до 2019 як такий,що за рахунок "хвиль"?))
Не хочете замість 2016 провести таку табличку вже для1.01.2019 в порівнянні з 1.01.2020?

Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019?
2020 вже ковід добавив смертей.
Hotab
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