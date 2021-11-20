Додано: Нед 21 лис, 2021 12:20

pilker написав: Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.



https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... tsinatsii/

Ирландия вводит комендантский час для 93% вакцинированного населения



Хотя Ирландия является одной из самых вакцинированных стран в мире, на сегодняшний день в ней наблюдается самая большая волна инфекций.



Ирландия переходит на «частичную изоляцию» в ноябре и вводит комендантский час в полночь для населения, 93% которого вакцинированы!



Правительство планирует полную блокаду по всей стране незадолго до Рождества, поскольку в стране произошла четвертая волна инфекций и госпитализаций.

Тем временем:Вчера практически по всему миру прошли массовые протесты, кое-где с поджиганием машин полиции, против "ковид-ограничений" и принудительной вакцинации.Есть много видео, но не выкладываю, т.к. всё равно снесут даже этот пост, ведь нельзя пересичным показывать, что "так можно было"