Додано: Нед 21 лис, 2021 12:59

Вкладчик1234 написав: pilker написав: Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.



https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... tsinatsii/



Тем временем:

Ирландия вводит комендантский час для 93% вакцинированного населения



Хотя Ирландия является одной из самых вакцинированных стран в мире, на сегодняшний день в ней наблюдается самая большая волна инфекций.



Ирландия переходит на «частичную изоляцию» в ноябре и вводит комендантский час в полночь для населения, 93% которого вакцинированы!



Правительство планирует полную блокаду по всей стране незадолго до Рождества, поскольку в стране произошла четвертая волна инфекций и госпитализаций.

https://t.me/covid_world21/1409



Вчера практически по всему миру прошли массовые протесты, кое-где с поджиганием машин полиции, против "ковид-ограничений" и принудительной вакцинации.

Есть много видео, но не выкладываю, т.к. всё равно снесут даже этот пост, ведь нельзя пересичным показывать, что "так можно было" Тем временем:Вчера практически по всему миру прошли массовые протесты, кое-где с поджиганием машин полиции, против "ковид-ограничений" и принудительной вакцинации.Есть много видео, но не выкладываю, т.к. всё равно снесут даже этот пост, ведь нельзя пересичным показывать, что "так можно было"

Население 5 013 998. Грубо в 8 раз меньше нашего.Да, число новых случаев велико, рекорд за вчера - 5959. В пересчёте на нас 45-50 тыс.Но и тестов на 1 млн. населения 1,718,138 по сравнению с нашими 353 901 впятеро больше. При этом у нас бывало и по 25 тыс. новых случаев (может, и больше, не особо обращал внимание на эту цифру).Теперь посмотрим на смертность.Рекорд пока 74 смерти.на 10.11. На 17.11 - 43 смерти. Ирландцы не дают ежедневную смертность, только за неделю. Если перевести пропорционально к нашему населению, то получим 520-590 смертей. Напомню, наш рекорд за 7 дней 4765 смертей, на сегодня - 4567.Может, Вам бы стоило промолчать о бедной и несчастной Ирландии?2. О "массовых протестах". "Там" это бывает достаточно часто. Желающих побузить хватает, а повод всегда найдётся. И зачинщики тоже. Заинтересованных тоже хватает.Не буду напоминать о 2014.