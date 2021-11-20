Вчера практически по всему миру прошли массовые протесты, кое-где с поджиганием машин полиции, против "ковид-ограничений" и принудительной вакцинации. Есть много видео, но не выкладываю, т.к. всё равно снесут даже этот пост, ведь нельзя пересичным показывать, что "так можно было"
1. Об Ирландии. Население 5 013 998. Грубо в 8 раз меньше нашего. Да, число новых случаев велико, рекорд за вчера - 5959. В пересчёте на нас 45-50 тыс. Но и тестов на 1 млн. населения 1,718,138 по сравнению с нашими 353 901 впятеро больше. При этом у нас бывало и по 25 тыс. новых случаев (может, и больше, не особо обращал внимание на эту цифру). Теперь посмотрим на смертность. Рекорд пока 74 смерти. За неделю на 10.11. На 17.11 - 43 смерти. Ирландцы не дают ежедневную смертность, только за неделю. Если перевести пропорционально к нашему населению, то получим 520-590 смертей. Напомню, наш рекорд за 7 дней 4765 смертей, на сегодня - 4567. В 8-9 раз больше. Может, Вам бы стоило промолчать о бедной и несчастной Ирландии?
2. О "массовых протестах". "Там" это бывает достаточно часто. Желающих побузить хватает, а повод всегда найдётся. И зачинщики тоже. Заинтересованных тоже хватает. Не буду напоминать о 2014.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 13:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.
Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.
Люди имеют "сертификат" и "могут себе позволить"
Премьера Дюны насколько помню, была в сентябре, когда сертификаты ещё никто не требовал. Так что Вы напрасно истерите.
ЛАД написав:Может, Вам бы стоило промолчать о бедной и несчастной Ирландии?
Примитивность наших антиваксов не перестает удивлять. Украина за неделю зарывает лишние 7 тысяч человек (28+ тысяч за месяц) - это нормально. "Где трупы?? Не вижу!! Что там в Одессе?" Ирландия за неделю 43: человека - ужас-ужас)) Там тысяча должна быть, чтоб как у нас!!! Не 43!!
ЛАД написав:1. Об Ирландии. Население 5 013 998. Грубо в 8 раз меньше нашего. Да, число новых случаев велико, рекорд за вчера - 5959. В пересчёте на нас 45-50 тыс. Но и тестов на 1 млн. населения 1,718,138 по сравнению с нашими 353 901 впятеро больше. При этом у нас бывало и по 25 тыс. новых случаев (может, и больше, не особо обращал внимание на эту цифру). Теперь посмотрим на смертность. Рекорд пока 74 смерти. За неделю на 10.11. На 17.11 - 43 смерти. Ирландцы не дают ежедневную смертность, только за неделю. Если перевести пропорционально к нашему населению, то получим 520-590 смертей. Напомню, наш рекорд за 7 дней 4765 смертей, на сегодня - 4567. В 8-9 раз больше.
Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.
Сравните РФ , где в день порядка 4000 смертей в конце октября и ноябре ,и европейцев, для которых каждый человек дорог (ну или они это пытаются показать). РФ и не думала особо закрываться.Хотя такого как у них нет нигде. Может немного в Украине . И то в Украине ,наверное на сегодня уже не так.
ЛАД написав:Может, Вам бы стоило промолчать о бедной и несчастной Ирландии?
Примитивность наших антиваксов не перестает удивлять. Украина за неделю зарывает лишние 7 тысяч человек (28+ тысяч за месяц) - это нормально. "Где трупы?? Не вижу!! Что там в Одессе?" Ирландия за неделю 43: человека - ужас-ужас)) Там тысяча должна быть, чтоб как у нас!!! Не 43!!
в Украине уже само прошло, хватит верещать. А за Ирландей мы еще понаблюдаем.
Куда оно "прошло"? Уже не 1000 лишних жмуров в день(а было и по 1300 в день) , а 500?? От любимого Цитрином онко в день 200 человек. Чтобы в Ирландии было такое "прошло", ей надо в неделю 400-500 зарывать. А не 43. Само?? Не закрыли школы, садики, рестики? Не ограничили транспорт?
Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.
Роттердам+
У Роттердамі поліція відкрила вогонь, щоб зупинити погроми учасників COVID-протесту Внаслідок зіткнень постраждали семеро осіб, зокрема є вогнепальні поранення. Мер Роттердама Ахмед Абуталеб обурився влаштованими заворушеннями в місті, яке вже приготувалося до зустрічі Різдва. "Оргія насильства – я не можу інакше описати цю подію. Поліція була змушена дістати зброю і навіть зробити постріли прямим наведенням", – сказав він на пресконференції 20 листопада. https://world.segodnya.ua/ua/world/euro ... 86150.html
Hotab написав:Плюс берите во внимание и изменение группы 60-65, в которую "прибывает" все меньше новичков. А ведь они тоже дают немало смертей.
Якраз цей рік ще плідний на 60-річних, потім вниз.
Hotab написав:Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019? 2020 вже ковід добавив смертей.
За 2020 р. Так що особливих зрушень по віковим групам нема у порівнянні з попередніми. За 2021 нескоро побачимо.
Ой+ Обратите внимание, 2020 по данным Госстата первый раз с 2005, когда "Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю" уменьшилась (по "Обидві статі", по мужчинам было незначительное снижение в 2014, по женщинам в 2015). Уменьшение сравнительно небольшое - на 0,66 года, но это отбросило нас к 2013 - на 7 лет назад. Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009. По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено. Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 14:05, всього редагувалось 1 раз.