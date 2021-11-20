RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44264427442844294430>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:06

  Вкладчик1234 написав:
  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, не знаю, как сейчас, особенно в связи с закрытием тубдиспансеров, но в "раньшие" времена встретить на улице больного с открытой формой туберкулёза было достаточно маловероятно.

Откуда такая наивность? Когда проходил бюрократию для поступления ребёнка в детсад, ещё до закрытия тубдиспансеров, фтизиатр рассказала, что встретила свою пациентку с открытой формой, работающую на кассе в супермаркете. Они окружают вас. Люди осознанно заражают других. Я и ковид схватил на премьерном показе Дюны в кинотеатре IMAX. Видимо, кому-то так нетерпелось посмотреть фильм первым, что пошёл заражать людей в кино, при том, что деньги за отказ от билетов приходят в полном объёме за секунду.

Люди имеют "сертификат" и "могут себе позволить" :)

Премьера Дюны насколько помню, была в сентябре, когда сертификаты ещё никто не требовал. Так что Вы напрасно истерите.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20692
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4960 раз.
Подякували: 4580 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Может, Вам бы стоило промолчать о бедной и несчастной Ирландии?


Примитивность наших антиваксов не перестает удивлять.
Украина за неделю зарывает лишние 7 тысяч человек (28+ тысяч за месяц) - это нормально. "Где трупы?? Не вижу!! Что там в Одессе?"
Ирландия за неделю 43: человека - ужас-ужас))
Там тысяча должна быть, чтоб как у нас!!! Не 43!!
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 15.02.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:23

  ЛАД написав:1. Об Ирландии.
Население 5 013 998. Грубо в 8 раз меньше нашего.
Да, число новых случаев велико, рекорд за вчера - 5959. В пересчёте на нас 45-50 тыс.
Но и тестов на 1 млн. населения 1,718,138 по сравнению с нашими 353 901 впятеро больше. При этом у нас бывало и по 25 тыс. новых случаев (может, и больше, не особо обращал внимание на эту цифру).
Теперь посмотрим на смертность.
Рекорд пока 74 смерти. За неделю на 10.11. На 17.11 - 43 смерти. Ирландцы не дают ежедневную смертность, только за неделю. Если перевести пропорционально к нашему населению, то получим 520-590 смертей. Напомню, наш рекорд за 7 дней 4765 смертей, на сегодня - 4567. В 8-9 раз больше.

Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 08.09.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Но зачем комендантский час?

Сравните РФ , где в день порядка 4000 смертей в конце октября и ноябре ,и европейцев, для которых каждый человек дорог (ну или они это пытаются показать).
РФ и не думала особо закрываться.Хотя такого как у них нет нигде. Может немного в Украине . И то в Украине ,наверное на сегодня уже не так.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 15.02.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:32

  ЛАД написав:1. Об Ирландии.

согласитесь, было бы смешно, если бы локдаун ввели только для 7% неваксов.
Но зачем же садить под замок остальные 93%? Ведь для них это уже почти как простуда!
Ромасик
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 30.03.15
Подякував: 751 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:38

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Может, Вам бы стоило промолчать о бедной и несчастной Ирландии?


Примитивность наших антиваксов не перестает удивлять.
Украина за неделю зарывает лишние 7 тысяч человек (28+ тысяч за месяц) - это нормально. "Где трупы?? Не вижу!! Что там в Одессе?"
Ирландия за неделю 43: человека - ужас-ужас))
Там тысяча должна быть, чтоб как у нас!!! Не 43!!

в Украине уже само прошло, хватит верещать. А за Ирландей мы еще понаблюдаем.
Ромасик
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 30.03.15
Подякував: 751 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Украине уже само прошло,

Куда оно "прошло"?
Уже не 1000 лишних жмуров в день(а было и по 1300 в день) , а 500?? От любимого Цитрином онко в день 200 человек.
Чтобы в Ирландии было такое "прошло", ей надо в неделю 400-500 зарывать. А не 43.
Само?? Не закрыли школы, садики, рестики? Не ограничили транспорт?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 15.02.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.

Роттердам+
У Роттердамі поліція відкрила вогонь, щоб зупинити погроми учасників COVID-протесту
Внаслідок зіткнень постраждали семеро осіб, зокрема є вогнепальні поранення.
Мер Роттердама Ахмед Абуталеб обурився влаштованими заворушеннями в місті, яке вже приготувалося до зустрічі Різдва. "Оргія насильства – я не можу інакше описати цю подію. Поліція була змушена дістати зброю і навіть зробити постріли прямим наведенням", – сказав він на пресконференції 20 листопада. https://world.segodnya.ua/ua/world/euro ... 86150.html

  Hotab написав:Плюс берите во внимание и изменение группы 60-65, в которую "прибывает" все меньше новичков. А ведь они тоже дают немало смертей.

Якраз цей рік ще плідний на 60-річних, потім вниз.
  Hotab написав:Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019?
2020 вже ковід добавив смертей.

За 2020 р. Так що особливих зрушень по віковим групам нема у порівнянні з попередніми. За 2021 нескоро побачимо.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 19.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:04

Ой+
Обратите внимание, 2020 по данным Госстата первый раз с 2005, когда "Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю" уменьшилась (по "Обидві статі", по мужчинам было незначительное снижение в 2014, по женщинам в 2015). Уменьшение сравнительно небольшое - на 0,66 года, но это отбросило нас к 2013 - на 7 лет назад.
Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.
По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.
Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 14:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20692
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4960 раз.
Подякували: 4580 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:04

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:Питань нема...

Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали.
Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).

А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись.
Це вчить не брехати на особисту адресу.
І показує впевненість)))

Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять.
І є сенс.


А тут Вы "допустили"

  detroytred написав:Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?
Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.

Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.

Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна.
Але це може! буде видно тільки потім.

Но почему-то настаиваете, что "нужно вакцинировать 146% населения".

Мы уже видим результаты вакцинаторских стран, и люди объективно и обоснованно сомневаются в этих "вакцинах" и протестуют против "добровольной" принудиловки.
Эксперименты по вакцинации 99% населения уже есть в некоторых странах - какие результаты?

  detroytred написав:Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?

Это вообще перл. "Нет времени объяснять, колитесь! Потом подумаем над необходимостью и последствиями"

"Европейцам" как раз и нужен результат - которого нет

Оскільки Ви зацитували першим оте моє повідомлення стосовно отакого мого ставлення стосовно брехні і потім вказали де я "допустив" -- то пояснюю: порахуйте скільки разів я в повідомленнях підкреслив про "на особисту адресу" (що це відносно брехні на особисту адресу. Не суб'єктивного обговорення питань тем, які розглядаються, а стосовно випадів на особисту адресу).
Навіть у цій цитаті -- підкреслено, що на особисту адресу.

Чому я не поширюю на питання обговорень? Бо тут я вважаю степень непорядності суттєво нижча, бо вважати-бачити чорне білим і тещо людина може...
Все відносно...
На істину в останній інстанції я ніколи не претендував і не претендую.
Йде обмін думками. Хоч правильними, хоч неправильними, хибними, дурними.

А от фактичну брехню на особисту адресу (брехню, яка стосується особи і направлена саме на особу, а не предмет обговорень по темам) можна однозначно перевірити і ткнути в межу непорядності.
Брехливо закидається зі стелі, що замполіт -- послужний список з особої справи. Однозначно. Факт. Тиць у брехню.
5 куо. (тариф для мільйонера) за напругу навчити брехуна відповідальності за брехню і свою напругу приїхати з документами.

_________________________________
Тепер чому підтримую масову вакцинацію (не настаиваю, а саме підтримую), коли припускаю, що може!!! виявиться її непотрібність.
Бо а що робити-то, якщо є проблема.
От з нею і намагаються боротися.
Ризиків великих від цього заходу (вакцинації) не визначено.
Альтернатива яка?
Нічого не робити?!
А так пробують. Шукають інші заходи (ліки). Вивчають саму хворобу.

Я ж кажу -- може вона навіть сама зникне. Але взяти на себе відповідальність нічого не робити -- ніхто не може. Така дійсність суспільних відносин.
От оті простуючі візьмуть?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24748
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 3233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44264427442844294430>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13501100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34761)
21.11.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.