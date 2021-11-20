Додано: Нед 21 лис, 2021 14:04

Ой+

Обратите внимание, 2020 по данным Госстата первый раз с 2005, когда "Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю" уменьшилась (по "Обидві статі", по мужчинам было незначительное снижение в 2014, по женщинам в 2015). Уменьшение сравнительно небольшое - на 0,66 года, но это отбросило нас к 2013 - на 7 лет назад.

Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.

По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.

Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже.