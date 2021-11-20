RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4427442844294430>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:05

Ой+ глюпые глюпые роттердамцы, не понимают, что власть о них заботится
https://twitter.com/Kees71234/status/14 ... 0718585870
Ромасик
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 30.03.15
Подякував: 751 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:09

Забыл написать о вакцинации в Ирландии.
Доля вакцинированных высокая, но, видимо, недостаточная - 75,65+1,38% (полная+1 доза).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20692
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4960 раз.
Подякували: 4580 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.
Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже.


Я завжди приводив вплив дем. хвиль як один із чинників, а не повністю все забезпечуючий. Ну а очікувана знизилась до чи не найблагополучнішого, як тепер багато хто вважає, 2008 р. коли середня зарплата була коло 500 у.о., але ще залишились напівсоціалістичні ціни, то може це і не трагедія?
Зображення
Розподіл постійного населення за статтю і віком на 01.01.2021
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 21 лис, 2021 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 19.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:15

  Ромасик написав:Я считаю, что вы уходите с темы.
Но даже если вы их боитесь плюсовать, то для категорий 60+ голубой и салатовый столбики равны, а то и перевешивает салатовый (исправлено). ДелайТе выводы.
Хотя мне кажется график сильно изменился. Сейчас поищу еще скрин, что было раньше.
Зображення

а вот и наши графики по Израилю за 6 сент. После этого Хотаб ударился в софистику.
Ромасик
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 30.03.15
Подякував: 751 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:За 2020 р. Так що особливих зрушень по віковим групам нема у порівнянні з попередніми.

Я і казав вам, що який там вплив хвиль у сусідніх роках. Там і на 5-річній переміщення високого гребня на 5 років суммарно по суті не вплинуло на смертність.
Невелике зростання суммарнрї смертності в групі 70+ не виключено, що викликане саме ковід (тільки офіційно 18 тисяч за 2020 рік) . А хвиля взагалі нічого не дала .
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 15.02.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:а вот и наши графики по Израилю за 6 сент.

Так что,не видно, где болеют больше??
В пожилых группах ширнутые болеют так +- так же часто, как и не ширнутые?? Так это только те, у кого просрочка доз,их же первых ширяли. Зато без просрочки (темнозеленые) прекрасно видно, что меньше болеют.
В молодых тоже.

Так кто разносчики, Ромаха?))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 15.02.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:35

  Ромасик написав:Ой+ глюпые глюпые роттердамцы, не понимают, что власть о них заботится
https://twitter.com/Kees71234/status/14 ... 0718585870


Нідерландці були в багатьох питаннях чи не найліберальніші.
Може так як для курців і некурців було робити магазини і кафе для вакцинованих і невакцинованих і т.д.?
Але і як в будь-якій іншій ситуації, сильні гравці намагаються обернути ситуацію на свою користь. І їм це непогано вдається - дрібний бізнес приб'ють у нас як не адміністративно, то карантинами. Але і в буржуїнів середньому класу в епоху глобалізації не солодко.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 19.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Я завжди приводив вплив дем. хвиль як один із чинників

Давайте я вам нагадаю,а всім розкажу,як ви "приводив вплив дем. хвиль як один із чинників".

Обговорюємо зростання смертності в усіх без винятку країнах,яке мало місце восени-взимку 2020. Також це відбулось і в Україні.

Зображення

Загалом ці 3 місяці дали 30-35 тисяч зайвих смертей.

Розгорілась дискусія, а чим же це викликано??

Будівельник розповідав про весняний локдаун, люди не подихали місяць повітрям в парках (чим просадили вниз літню смертність до нижче,ніж звичайної, гггггг) , і ось восени почали активно помирати саме через весняні обмеження.
Інші антивакси принесли свої вологі фантазії відносно причин стрибка смертності. Антивакси вперто не визнавали,що ю смертність викликав саме Ковід.
І тут приходить Ой+,який розповідає про "хвилі". Не каже, що саме Ковід, і можливі якісь інші фактори,а саме "хвилі".
В подальшому він вже розказував,що "не тільки хвилі", а інші фактори,але все одно "хвилі". Куди дівались "хвилі 80-річних" влітку 2021 - так і не зміг розповісти.
Це класичний приклад софістики з боку ОЙ+.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 15.02.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:07

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.
Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже.


Я завжди приводив вплив дем. хвиль як один із чинників, а не повністю все забезпечуючий. Ну а очікувана знизилась до чи не найблагополучнішого, як тепер багато хто вважає, 2008 р. коли середня зарплата була коло 500 у.о., але ще залишились напівсоціалістичні ціни, то може це і не трагедія?
.......

Может, 2008 и был найблагополучнішим, но ожидаемая продолжительность жизни пусть медленно, но росла до 2020, а коэффициент смертности снижался.
То может и не трагедия, но до развитых стран нам далеко, и это, к сожалению, не связано с демографическими волнами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20692
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4960 раз.
Подякували: 4580 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:08

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а вот и наши графики по Израилю за 6 сент.

Так что,не видно, где болеют больше??
В пожилых группах ширнутые болеют так +- так же часто, как и не ширнутые?? Так это только те, у кого просрочка доз,их же первых ширяли. Зато без просрочки (темнозеленые) прекрасно видно, что меньше болеют.
В молодых тоже.

Так кто разносчики, Ромаха?))

да, темно-зеленые - это хороший аргумент, учитывая то их месяц как укололи, а они уже в статистике. А через 6 мес они превращаются в светло-зеленых, т.е. голубых.
Попробуйте теперь слезть с иглы.
Ромасик
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 30.03.15
Подякував: 751 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4427442844294430>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13501135
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34761)
21.11.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.