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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:05
Ой+ глюпые глюпые роттердамцы, не понимают, что власть о них заботится
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:09
Забыл написать о вакцинации в Ирландии.
Доля вакцинированных высокая, но, видимо, недостаточная - 75,65+1,38% (полная+1 доза).
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я завжди приводив вплив дем. хвиль як один із чинників, а не повністю все забезпечуючий. Ну а очікувана знизилась до чи не найблагополучнішого, як тепер багато хто вважає, 2008 р. коли середня зарплата була коло 500 у.о., але ще залишились напівсоціалістичні ціни, то може це і не трагедія?
Розподіл постійного населення за статтю і віком на 01.01.2021
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 21 лис, 2021 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:15
а вот и наши графики по Израилю за 6 сент. После этого Хотаб ударился в софистику.
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я і казав вам, що який там вплив хвиль у сусідніх роках. Там і на 5-річній переміщення високого гребня на 5 років суммарно по суті не вплинуло на смертність.
Невелике зростання суммарнрї смертності в групі 70+ не виключено, що викликане саме ковід (тільки офіційно 18 тисяч за 2020 рік) . А хвиля взагалі нічого не дала .
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так что,не видно, где болеют больше??
В пожилых группах ширнутые болеют так +- так же часто, как и не ширнутые?? Так это только те, у кого просрочка доз,их же первых ширяли. Зато без просрочки (темнозеленые) прекрасно видно, что меньше болеют.
В молодых тоже.
Так кто разносчики, Ромаха?))
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:35
Нідерландці були в багатьох питаннях чи не найліберальніші.
Може так як для курців і некурців було робити магазини і кафе для вакцинованих і невакцинованих і т.д.?
Але і як в будь-якій іншій ситуації, сильні гравці намагаються обернути ситуацію на свою користь. І їм це непогано вдається - дрібний бізнес приб'ють у нас як не адміністративно, то карантинами. Але і в буржуїнів середньому класу в епоху глобалізації не солодко.
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Давайте я вам нагадаю,а всім розкажу,як ви "приводив вплив дем. хвиль як один із чинників".
Обговорюємо зростання смертності в усіх без винятку країнах,яке мало місце восени-взимку 2020. Також це відбулось і в Україні.
Загалом ці 3 місяці дали 30-35 тисяч зайвих смертей.
Розгорілась дискусія, а чим же це викликано??
Будівельник розповідав про весняний локдаун, люди не подихали місяць повітрям в парках (чим просадили вниз літню смертність до нижче,ніж звичайної, гггггг) , і ось восени почали активно помирати саме через весняні обмеження.
Інші антивакси принесли свої вологі фантазії відносно причин стрибка смертності. Антивакси вперто не визнавали,що ю смертність викликав саме Ковід.
І тут приходить Ой+,який розповідає про "хвилі". Не каже, що саме Ковід, і можливі якісь інші фактори,а саме "хвилі".
В подальшому він вже розказував,що "не тільки хвилі", а інші фактори,але все одно "хвилі". Куди дівались "хвилі 80-річних" влітку 2021 - так і не зміг розповісти.
Це класичний приклад софістики з боку ОЙ+.
Додано: Нед 21 лис, 2021 15:07
Может, 2008 и был найблагополучнішим, но ожидаемая продолжительность жизни пусть медленно, но росла до 2020, а коэффициент смертности снижался.
То может и не трагедия, но до развитых стран нам далеко, и это, к сожалению, не связано с демографическими волнами.
Додано: Нед 21 лис, 2021 15:08
да, темно-зеленые - это хороший аргумент, учитывая то их месяц как укололи, а они уже в статистике. А через 6 мес они превращаются в светло-зеленых, т.е. голубых.
Попробуйте теперь слезть с иглы.
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