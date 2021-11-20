А что там пробовать? Колешься - не болеешь (меньше шансов, что заболеешь, уже даже ты это увидел, надеюсь запомнил) . Перестал колоться - стал болеть. Что болезнь, что вакцинация дают плюс минус одинаковую защиту. Только болезнь подрывает здоровье, может быть в тяжелой и смертельной форме (бесспорный факт), а осложнения от вакцины на уровне стат.погрешности, если даже есть.
И да, хочу напомнить антиваксам: светлозеленые становятся такими через какое-то время. А несколько месяцев , это как минимум, они разносят в разы меньше, чем антиваксы.
Так что очередной срач , кто же носит и раздает, считаю закрытым!!