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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4427442844294430

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Попробуйте теперь слезть с иглы.

А что там пробовать? Колешься - не болеешь (меньше шансов, что заболеешь, уже даже ты это увидел, надеюсь запомнил) . Перестал колоться - стал болеть. Что болезнь, что вакцинация дают плюс минус одинаковую защиту. Только болезнь подрывает здоровье, может быть в тяжелой и смертельной форме (бесспорный факт), а осложнения от вакцины на уровне стат.погрешности, если даже есть.

И да, хочу напомнить антиваксам: светлозеленые становятся такими через какое-то время. А несколько месяцев , это как минимум, они разносят в разы меньше, чем антиваксы.
Так что очередной срач , кто же носит и раздает, считаю закрытым!! :!:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:36

Для Ромасика. Хотя вряд ли поможет.
По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.

https://detaly.co.il/76-protsentov-novyh-bolnyh-koronavirusom-ne-privity/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:41

Цитрин
К вопросу о правах человека и Вашей/нашей свободе.
Израильская компания Voyager заявила об открытии технологии, позволяющей предсказывать будущие преступления или увлечение человека радикальными идеями - на базе информации из соцсетей. Впрочем ее методология вызывает опасения относительно нарушения права интернет-пользователей на конфиденциальность. Компания отказывается раскрывать подробности того, как именно искусственный интеллект распознает поддержку экстремистских течений.

https://detaly.co.il/hrustalnyj-shar-ili-narushenie-prav-izrailskij-startap-nameren-predskazyvat-prestupleniya/
Абсолютная свобода возможна только на необитаемом острове. В обществе её не было никогда, нет и сейчас. Методы ограничения меняются.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:44

ЛАД , у Ромасика уже"спало само".
Что там у него спало, непонятно. Может припухлость какая спала, или слетело что-то. Но Ковид в Украине пока выше весенней волны.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:45

Прямая речь про ковидобесие от Лукашенко (2мин):

https://t.me/covid_world21/1414
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