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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:І тут приходить Ой+,який розповідає про "хвилі". Не каже, що саме Ковід, і можливі якісь інші фактори,а саме "хвилі".

Довільний переказ свого емоційного сприйняття, можна просто цитату, якщо така є.
  ЛАД написав:Может, 2008 и был найблагополучнішим, но ожидаемая продолжительность жизни пусть медленно, но росла до 2020, а коэффициент смертности снижался.

Ну значить треба пару криз і буде знову рости очікувана тривалість життя :mrgreen: .
Все ж таки об'єктивніше говорити про те що відбулось, а не про те чого очікуємо.
Тому середній вік смерті порівняти по роках, що пройшли і побачимо що і як змінилось.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:можна просто цитату, якщо така є.

Месяц обсуждения причин? Таких цитат не бывает.

  Ой+ написав:Тому середній вік смерті порівняти по роках, що пройшли і побачимо що і як змінилось

Гениально!! :lol:
Зароем за 2 года всех дедушек, поднимем тем самым эту середнік вік смерті и заявим, что у нас все покращилось.
Я смотрю дурман, под названием середний вик померлых от Будівельника , заражает умы. Которые не способны понять, что это лишние смерти стариков. А не показатель, что дедушки и бабушки стали жить дольше.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:07

  Вкладчик1234 написав:Прямая речь про ковидобесие от Лукашенко (2мин):

https://t.me/covid_world21/1414

Мнение спятившившего бульбофюрера не интересует

Но ты продолжаешь собирать мнение всяких городских сумашедших
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:08

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Попробуйте теперь слезть с иглы.

А что там пробовать? Колешься - не болеешь (меньше шансов, что заболеешь, уже даже ты это увидел, надеюсь запомнил) . Перестал колоться - стал болеть. Что болезнь, что вакцинация дают плюс минус одинаковую защиту. Только болезнь подрывает здоровье, может быть в тяжелой и смертельной форме (бесспорный факт), а осложнения от вакцины на уровне стат.погрешности, если даже есть.

И да, хочу напомнить антиваксам: светлозеленые становятся такими через какое-то время. А несколько месяцев , это как минимум, они разносят в разы меньше, чем антиваксы.
Так что очередной срач , кто же носит и раздает, считаю закрытым!! :!:

Колешься - не болеешь, красивый слоган, но
вопрос, когда слазить с иглы, остался нераскрытым.
Остальные "бесспорные факты" - пальцем в небо.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:пальцем в небо.

Какой у тебя где палец?? Доставай его!!
Волшебная пневмония антивакса Будивельныка добавила ему здоровья??
Или без ИВЛ - это не в счёт?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:12

  Вкладчик1234 написав:Прямая речь про ковидобесие от Лукашенко (2мин):

https://t.me/covid_world21/1414

У Вас новый авторитет?
Можете ещё Болносару поискать. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:20

  Ой+ написав:
  Hotab написав:І тут приходить Ой+,який розповідає про "хвилі". Не каже, що саме Ковід, і можливі якісь інші фактори,а саме "хвилі".

Довільний переказ свого емоційного сприйняття, можна просто цитату, якщо така є.
  ЛАД написав:Может, 2008 и был найблагополучнішим, но ожидаемая продолжительность жизни пусть медленно, но росла до 2020, а коэффициент смертности снижался.

Ну значить треба пару криз і буде знову рости очікувана тривалість життя :mrgreen: .
Все ж таки об'єктивніше говорити про те що відбулось, а не про те чого очікуємо.
Тому середній вік смерті порівняти по роках, що пройшли і побачимо що і як змінилось.

:shock: :?:
Я, вроде, за прошлые годы и говорил.
"про те чого очікуємо" у меня ни слова. Написал только: "Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже."

Что касается цитат, искать не буду, но всё же Вы достаточно сильно акцентировались на демографических волнах
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:20

  ЛАД написав:Для Ромасика. Хотя вряд ли поможет.
По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.

https://detaly.co.il/76-protsentov-novyh-bolnyh-koronavirusom-ne-privity/

ага, и 3/4 из них - дети.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:23

  flyman написав:
  Ой+ написав:
  Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.

Роттердам+
У Роттердамі поліція відкрила вогонь, щоб зупинити погроми учасників COVID-протесту
Внаслідок зіткнень постраждали семеро осіб, зокрема є вогнепальні поранення.
Мер Роттердама Ахмед Абуталеб обурився влаштованими заворушеннями в місті, яке вже приготувалося до зустрічі Різдва. "Оргія насильства – я не можу інакше описати цю подію. Поліція була змушена дістати зброю і навіть зробити постріли прямим наведенням", – сказав він на пресконференції 20 листопада. https://world.segodnya.ua/ua/world/euro ... 86150.html

  Hotab написав:Плюс берите во внимание и изменение группы 60-65, в которую "прибывает" все меньше новичков. А ведь они тоже дают немало смертей.

Якраз цей рік ще плідний на 60-річних, потім вниз.
  Hotab написав:Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019?
2020 вже ковід добавив смертей.

За 2020 р. Так що особливих зрушень по віковим групам нема у порівнянні з попередніми. За 2021 нескоро побачимо.

нам тут писали ваки-активісти, що в Європах колють і не жужу

:shock:
Это Вы о чём?
И какая связь с цитатами?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:24

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Для Ромасика. Хотя вряд ли поможет.
По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.

https://detaly.co.il/76-protsentov-novyh-bolnyh-koronavirusom-ne-privity/

ага, и 3/4 из них - дети.

И что?
Что хотели сказать-то?

Выступления антиваксов становятся всё более мутными.
ЛАД
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