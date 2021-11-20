Hotab написав:І тут приходить Ой+,який розповідає про "хвилі". Не каже, що саме Ковід, і можливі якісь інші фактори,а саме "хвилі".
Довільний переказ свого емоційного сприйняття, можна просто цитату, якщо така є.
ЛАД написав:Может, 2008 и был найблагополучнішим, но ожидаемая продолжительность жизни пусть медленно, но росла до 2020, а коэффициент смертности снижался.
Ну значить треба пару криз і буде знову рости очікувана тривалість життя . Все ж таки об'єктивніше говорити про те що відбулось, а не про те чого очікуємо. Тому середній вік смерті порівняти по роках, що пройшли і побачимо що і як змінилось.
Ой+ написав:Тому середній вік смерті порівняти по роках, що пройшли і побачимо що і як змінилось
Гениально!! Зароем за 2 года всех дедушек, поднимем тем самым эту середнік вік смерті и заявим, что у нас все покращилось. Я смотрю дурман, под названием середний вик померлых от Будівельника , заражает умы. Которые не способны понять, что это лишние смерти стариков. А не показатель, что дедушки и бабушки стали жить дольше.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 16:11, всього редагувалось 1 раз.
А что там пробовать? Колешься - не болеешь (меньше шансов, что заболеешь, уже даже ты это увидел, надеюсь запомнил) . Перестал колоться - стал болеть. Что болезнь, что вакцинация дают плюс минус одинаковую защиту. Только болезнь подрывает здоровье, может быть в тяжелой и смертельной форме (бесспорный факт), а осложнения от вакцины на уровне стат.погрешности, если даже есть.
И да, хочу напомнить антиваксам: светлозеленые становятся такими через какое-то время. А несколько месяцев , это как минимум, они разносят в разы меньше, чем антиваксы. Так что очередной срач , кто же носит и раздает, считаю закрытым!!
Колешься - не болеешь, красивый слоган, но вопрос, когда слазить с иглы, остался нераскрытым. Остальные "бесспорные факты" - пальцем в небо.
Hotab написав:І тут приходить Ой+,який розповідає про "хвилі". Не каже, що саме Ковід, і можливі якісь інші фактори,а саме "хвилі".
Довільний переказ свого емоційного сприйняття, можна просто цитату, якщо така є.
ЛАД написав:Может, 2008 и был найблагополучнішим, но ожидаемая продолжительность жизни пусть медленно, но росла до 2020, а коэффициент смертности снижался.
Ну значить треба пару криз і буде знову рости очікувана тривалість життя . Все ж таки об'єктивніше говорити про те що відбулось, а не про те чого очікуємо. Тому середній вік смерті порівняти по роках, що пройшли і побачимо що і як змінилось.
Я, вроде, за прошлые годы и говорил. "про те чого очікуємо" у меня ни слова. Написал только: "Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже."
Что касается цитат, искать не буду, но всё же Вы достаточно сильно акцентировались на демографических волнах
По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.
Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.
Роттердам+
У Роттердамі поліція відкрила вогонь, щоб зупинити погроми учасників COVID-протесту Внаслідок зіткнень постраждали семеро осіб, зокрема є вогнепальні поранення. Мер Роттердама Ахмед Абуталеб обурився влаштованими заворушеннями в місті, яке вже приготувалося до зустрічі Різдва. "Оргія насильства – я не можу інакше описати цю подію. Поліція була змушена дістати зброю і навіть зробити постріли прямим наведенням", – сказав він на пресконференції 20 листопада. https://world.segodnya.ua/ua/world/euro ... 86150.html
Hotab написав:Плюс берите во внимание и изменение группы 60-65, в которую "прибывает" все меньше новичков. А ведь они тоже дают немало смертей.
Якраз цей рік ще плідний на 60-річних, потім вниз.
Hotab написав:Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019? 2020 вже ковід добавив смертей.
За 2020 р. Так що особливих зрушень по віковим групам нема у порівнянні з попередніми. За 2021 нескоро побачимо.
нам тут писали ваки-активісти, що в Європах колють і не жужу
По данным минздрава за последние дни, 76 процентов от числа новых больных – вообще не вакцинированы. Еще 12 процентов – привиты лишь двумя дозами вакцины и не прошли ревакцинацию. И лишь 8 процентов получили три дозы вакцины.