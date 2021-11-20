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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4429443044314432> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Нед 21 лис, 2021 16:25 ЛАД написав: Ой+

Обратите внимание, 2020 по данным Госстата первый раз с 2005, когда "Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю" уменьшилась (по "Обидві статі", по мужчинам было незначительное снижение в 2014, по женщинам в 2015). Уменьшение сравнительно небольшое - на 0,66 года, но это отбросило нас к 2013 - на 7 лет назад.

Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.

По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.

Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже. Обратите внимание, 2020 по данным Госстата первый раз с 2005, когда "Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю" уменьшилась (по "Обидві статі", по мужчинам было незначительное снижение в 2014, по женщинам в 2015). Уменьшение сравнительно небольшое - на 0,66 года, но это отбросило нас к 2013 - на 7 лет назад.Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже.

епоха бідності скінчилася, от вам і надлишкові, від жиру бісяться епоха бідності скінчилася, от вам і надлишкові, від жиру бісяться flyman

Повідомлень: 26784 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1310 раз. Подякували: 2185 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 16:29 Вкладчик1234 написав: detroytred написав: Питань нема...



Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали.

Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).



А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись.

Це вчить не брехати на особисту адресу.

І показує впевненість)))



Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять.

І є сенс. Питань нема...Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали.Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись.Це вчить не брехати на особисту адресу.І показує впевненість)))Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять.І є сенс.



А тут Вы "допустили"



detroytred написав: Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?

Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.



Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.



Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна.

Але це може! буде видно тільки потім. Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна.Але це може! буде видно тільки потім.

Но почему-то настаиваете, что "нужно вакцинировать 146% населения".



Мы уже видим результаты вакцинаторских стран, и люди объективно и обоснованно сомневаются в этих "вакцинах" и протестуют против "добровольной" принудиловки.

Эксперименты по вакцинации 99% населения уже есть в некоторых странах - какие результаты?



detroytred написав: Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні? Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?

Это вообще перл. "Нет времени объяснять, колитесь! Потом подумаем над необходимостью и последствиями"



"Европейцам" как раз и нужен результат - которого нет А тут Вы "допустили"Но почему-то настаиваете, что "нужно вакцинировать 146% населения".Мы уже видим результаты вакцинаторских стран, и люди объективно и обоснованно сомневаются в этих "вакцинах" и протестуют против "добровольной" принудиловки.Эксперименты по вакцинации 99% населения уже есть в некоторых странах - какие результаты?Это вообще перл. "Нет времени объяснять, колитесь! Потом подумаем над необходимостью и последствиями""Европейцам" как раз и нужен результат - которого нет

з вакциною скоро буде як з шампнунем P&G в анекдоті:

я його і пив і колов і нюхав, а лупа не проходила (це щодо новин про вакцину в пігулаках) з вакциною скоро буде як з шампнунем P&G в анекдоті:я його і пив і колов і нюхав, а лупа не проходила (це щодо новин про вакцину в пігулаках) flyman

Повідомлень: 26784 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1310 раз. Подякували: 2185 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 16:32 Hotab написав: Ой+ написав: Так я і звертав на це увагу і Так я і звертав на це увагу і

І ці хвилі прекрасно одна одну зглажують.

Навіть на 5-річному інтервалі видно, що (різке, але ж це за 5 років!!!)зростання смертей у 80+ привело до такого ж різкого падіння у 75-80. А разом те на те.

А в сусідніх роках навіть таких скачків нема.

То що, будемо розглядати скачок смертей у 2020 році по відношенню до 2019 як такий,що за рахунок "хвиль"?))

Не хочете замість 2016 провести таку табличку вже для1.01.2019 в порівнянні з 1.01.2020?



Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019?

2020 вже ковід добавив смертей. І ці хвилі прекрасно одна одну зглажують.Навіть на 5-річному інтервалі видно, що (різке, але ж це за 5 років!!!)зростання смертей у 80+ привело до такого ж різкого падіння у 75-80. А разом те на те.А в сусідніх роках навіть таких скачків нема.То що, будемо розглядати скачок смертей у 2020 році по відношенню до 2019 як такий,що за рахунок "хвиль"?))Не хочете замість 2016 провести таку табличку вже для1.01.2019 в порівнянні з 1.01.2020?Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019?2020 вже ковід добавив смертей.

в яких групах надлишкова смертність? підозрюю що в 60+

як з народжуваністю? вакцинація стимулює?



до речі,

у валютній темі піднімалося питання, що в вересні надійшло в перерахунку на грн. 70 ярдів подарунку в SDR від МВФ.

Зе-команда думає дати подачку вакнутим на 6 ярдів (Вовіна тисяча).

Решту вкатають в велике крадівництво, чи куди (не мед. систему ясний перець)? в яких групах надлишкова смертність? підозрюю що в 60+як з народжуваністю? вакцинація стимулює?до речі,у валютній темі піднімалося питання, що в вересні надійшло в перерахунку на грн. 70 ярдів подарунку в SDR від МВФ.Зе-команда думає дати подачку вакнутим на 6 ярдів (Вовіна тисяча).Решту вкатають в велике крадівництво, чи куди (не мед. систему ясний перець)? flyman

Повідомлень: 26784 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1310 раз. Подякували: 2185 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 16:36

Как из медиков делали козлов отпущения

.......

Драматическая вспышка эпидемии, вызванная вирусом Эбола в 2014 году, казалось, вернула те времена, которые давно уже стали историей. Так, в Гвинее и Сьерра-Леоне врачей обвиняли в том, что они искусственным образом занесли эту болезнь, убивают пациентов, а их органы перепродают на Запад; затем врачей обвинили еще и в том, что они, помимо прочего, стали отправлять органы в Конго. Докторов избивали и даже убивали, а разъяренные демонстранты пытались освободить больных Эболой, штурмуя изоляторы, где они находились.

.......

У вакцин и карантинов всегда были и всегда будут противники, но больные редко когда отказываются от жизненно необходимого лечения.

https://detaly.co.il/kak-iz-medikov-delali-kozlov-otpushheniya/

В основном там на примере холеры, это свежий пример. К вопросу об антикарантинных настроениях и выступлениях.В основном там на примере холеры, это свежий пример. ЛАД 2 Повідомлень: 20703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 16:40 flyman написав: .......

в яких групах надлишкова смертність? підозрюю що в 60+

як з народжуваністю? вакцинація стимулює?

.......в яких групах надлишкова смертність? підозрюю що в 60+як з народжуваністю? вакцинація стимулює?

Вы хотя бы пару страниц перед своими выступлениями прочитали, прежде чем задавать вопросы.

А каким образом может быть "вакцинація стимулює"?

Вакцина, вроде, виагру не содержит. Вы хотя бы пару страниц перед своими выступлениями прочитали, прежде чем задавать вопросы.А каким образом может быть "вакцинація стимулює"?Вакцина, вроде, виагру не содержит. ЛАД 2 Повідомлень: 20703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 16:45 Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.

........

Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.

https://detaly.co.il/izrail-gotovitsya-k-shtammu-sudnogo-dnya/ ЛАД 2 Повідомлень: 20703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 16:53 ...В городе введено чрезвычайное положение, мэр Роттердама Ахмед Абуталеб назвал происходящее "вакханалией насилия". Он добавил, что видеокамеры зафиксировали лица многих демонстрантов и, вероятно, последуют новые аресты.



В нидерландской полиции заявили, что "ужасные кадры из Роттердама не имеют ничего общего с демонстрациями, это бунтующие подонки и их глупые последователи". Там также сообщили, что среди пострадавших есть несколько полицейских.



По сообщению полиции, ситуация в городе была взята под контроль сегодня утром.

https://www.9tv.co.il/item/36562

Там есть пару видео.

Если это называется "демонстрация протеста", то я балерина. Там есть пару видео.Если это называется "демонстрация протеста", то я балерина. ЛАД 2 Повідомлень: 20703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 17:05 В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.



22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".



К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.

https://www.9tv.co.il/item/36592 ЛАД 2 Повідомлень: 20703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 17:21 ЛАД написав: Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.

........

Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.

https://detaly.co.il/izrail-gotovitsya-k-shtammu-sudnogo-dnya/

сіквел: бустер-2 і колем немовлят сіквел: бустер-2 і колем немовлят flyman

Повідомлень: 26784 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1310 раз. Подякували: 2185 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 17:21 Вчера против COVID был вакцинирован 152 321 человек.



Из которых первую дозу вакцины получили 49 760 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 102 561 человек.



В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 805 746 человек.



Из них получили одну дозу вакцины - 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 763 865..

......

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы

https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/kolichestvo-vaktsinirovannyh-covid-sutki-1637478708.html ЛАД 2 Повідомлень: 20703 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4429443044314432> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 21 лис, 2021 09:24