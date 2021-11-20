ЛАД написав:Ой+ Обратите внимание, 2020 по данным Госстата первый раз с 2005, когда "Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю" уменьшилась (по "Обидві статі", по мужчинам было незначительное снижение в 2014, по женщинам в 2015). Уменьшение сравнительно небольшое - на 0,66 года, но это отбросило нас к 2013 - на 7 лет назад. Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009. По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено. Посмотрим на результаты 2021. Думаю, будет хуже.
епоха бідності скінчилася, от вам і надлишкові, від жиру бісяться
Ви, якщо збрехали, заплатите форумчанину, в бік якого збрехали. Або він заплатить Вам!!! (якщо звинуватить вас у брехні стосовно цього закиду в його бік).
А так ви голослівно безпідставно впевнено ("наверняка") кинули негатив на особисту адресу. Не переймаючись. Це вчить не брехати на особисту адресу. І показує впевненість)))
Що йому, що вам зайві 2-5 куе. не перешкодять. І є сенс.
А тут Вы "допустили"
detroytred написав:Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні? Ну ще можна подискутувати про ціну вакцинації, ризики.
Але чомусь ніхто не бере на себе відповідальність спробувати - може нашій конкретній країні вакцинація й не потрібна.
Можна звісно припустити, що Україні масова вакцинація не потрібна. Але це може! буде видно тільки потім.
Но почему-то настаиваете, что "нужно вакцинировать 146% населения".
Мы уже видим результаты вакцинаторских стран, и люди объективно и обоснованно сомневаются в этих "вакцинах" и протестуют против "добровольной" принудиловки. Эксперименты по вакцинации 99% населения уже есть в некоторых странах - какие результаты?
detroytred написав:Для європейців має сенс визначення - допомагає їм вакцинація чи ні?
Это вообще перл. "Нет времени объяснять, колитесь! Потом подумаем над необходимостью и последствиями"
"Европейцам" как раз и нужен результат - которого нет
з вакциною скоро буде як з шампнунем P&G в анекдоті: я його і пив і колов і нюхав, а лупа не проходила (це щодо новин про вакцину в пігулаках)
І ці хвилі прекрасно одна одну зглажують. Навіть на 5-річному інтервалі видно, що (різке, але ж це за 5 років!!!)зростання смертей у 80+ привело до такого ж різкого падіння у 75-80. А разом те на те. А в сусідніх роках навіть таких скачків нема. То що, будемо розглядати скачок смертей у 2020 році по відношенню до 2019 як такий,що за рахунок "хвиль"?)) Не хочете замість 2016 провести таку табличку вже для1.01.2019 в порівнянні з 1.01.2020?
Ще хотів запитати, рядок "померли", то у якому році? 2020, чи 2019? 2020 вже ковід добавив смертей.
в яких групах надлишкова смертність? підозрюю що в 60+ як з народжуваністю? вакцинація стимулює?
до речі, у валютній темі піднімалося питання, що в вересні надійшло в перерахунку на грн. 70 ярдів подарунку в SDR від МВФ. Зе-команда думає дати подачку вакнутим на 6 ярдів (Вовіна тисяча). Решту вкатають в велике крадівництво, чи куди (не мед. систему ясний перець)?
К вопросу об антикарантинных настроениях и выступлениях.
Как из медиков делали козлов отпущения ....... Драматическая вспышка эпидемии, вызванная вирусом Эбола в 2014 году, казалось, вернула те времена, которые давно уже стали историей. Так, в Гвинее и Сьерра-Леоне врачей обвиняли в том, что они искусственным образом занесли эту болезнь, убивают пациентов, а их органы перепродают на Запад; затем врачей обвинили еще и в том, что они, помимо прочего, стали отправлять органы в Конго. Докторов избивали и даже убивали, а разъяренные демонстранты пытались освободить больных Эболой, штурмуя изоляторы, где они находились. ....... У вакцин и карантинов всегда были и всегда будут противники, но больные редко когда отказываются от жизненно необходимого лечения.
Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации. ........ Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.
...В городе введено чрезвычайное положение, мэр Роттердама Ахмед Абуталеб назвал происходящее "вакханалией насилия". Он добавил, что видеокамеры зафиксировали лица многих демонстрантов и, вероятно, последуют новые аресты.
В нидерландской полиции заявили, что "ужасные кадры из Роттердама не имеют ничего общего с демонстрациями, это бунтующие подонки и их глупые последователи". Там также сообщили, что среди пострадавших есть несколько полицейских.
По сообщению полиции, ситуация в городе была взята под контроль сегодня утром.
В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.
22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".
К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.
Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации. ........ Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.
Вчера против COVID был вакцинирован 152 321 человек.
Из которых первую дозу вакцины получили 49 760 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 102 561 человек.
В целом в Украине С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 805 746 человек.
Из них получили одну дозу вакцины - 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 763 865.. ...... В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы