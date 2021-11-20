Hotab написав:Я смотрю дурман, под названием середний вик померлых от Будівельника , заражает умы. Которые не способны понять, что это лишние смерти стариков. А не показатель, что дедушки и бабушки стали жить дольше.
Що там робить людина коли не розуміє питання? Правильно по фрейду переходить на питання які їй особисто близькі..але вона боїться в цьому признатись оточуючим.
Hotab написав:Нед 21 лис, 2021 08:22 ваша наверняка любимая утеха - это пассивный анал с чернокожим
Hotab написав:https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=44050#p5339016 Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.
1 Я згоден , що розбивка на коротші періоди дає вищу точність 2 Я не згоден , що розбивка 5 чи 10 річних періодів навіть на річні - змінить результат в 3,88 3 Ба більше, я заявляю що можу таким чином розбити 10 роічні періоди на 1 річні...що в групі 60+ різниця в 3,88 рокі вкрав ковід...збільшиться до 5-7 років....
Але в 5 повідомленнях мій опонент заявляв що це а - не можливо б - не можливо навіть теоретично
Якщо я виконаю його дурне прохання і покажу що 3,88 при розбивці порічно не те що не впаде до 2,99..а навіть виросте до 5-7 мій опонент признає що він примітив і неадекват і вибачиться + самозабаниться н6а місяць? Якщо я не доведу - обіцяю самозабанитись на місяць навіть без його вибачень
Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.
причём его вводят в разных странах. зачем? после 22...23 в атб уже пусто. в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно. и шо это за вирус который активизируется ночью?
В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.
22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".
К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.
Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации. ........ Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.
budivelnik написав:Якщо я виконаю його дурне прохання і покажу що 3,88 при розбивці порічно не те що не впаде до 2,99..а навіть виросте до 5-7 мій опонент признає що він примітив і неадекват і вибачиться + самозабаниться н6а місяць? Якщо я не доведу - обіцяю самозабанитись на місяць навіть без його вибачень
То як, літун - приймаєш виклик?
Обязательно.
Определим конкретнее условия.
Будивельнык утверждает, что недожитые годы для некой возрастной группы - это разница между СВС этой группы и СВС этой же группы от Ковид. Теперь мы сужаем ширину возрастной группы с 10 или 5 лет до одного года и Будивельнык нам показывает , что в этой возрастной группе есть 3.88 лет недожития , или даже больше. Я поддерживаю такое пари и условия его выполнения .
ЛАД написав:Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009. По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено. Посмотрим на результаты 2021.
кстати а Вы проанализируйте "коефіцієнти смертності" например сравнить 2020 с 2019 фактически видно что люди более старшего поколения начали умирать намного чаще - рост в некоторых возрастных группах до 15%, а более молодые до 49 лет намного реже.