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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4429443044314432

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Я смотрю дурман, под названием середний вик померлых от Будівельника , заражает умы. Которые не способны понять, что это лишние смерти стариков. А не показатель, что дедушки и бабушки стали жить дольше.
Що там робить людина коли не розуміє питання?
Правильно по фрейду переходить на питання які їй особисто близькі..але вона боїться в цьому признатись оточуючим.
  Hotab написав:Нед 21 лис, 2021 08:22
ваша наверняка любимая утеха - это пассивный анал с чернокожим

Отже
будівельникСВС( середній вік смерті)=держкомстатОТЖ(счікувана тривалість життя)
Якщо який любитель аналу заперечує будівельниковий СВС...значит він таким чином заперечує й вірність деркомстатівського ОТЖ
А в що ж він тоді вірить? у власні фантазії з цих своїх повідомлень
https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=44020#p5338859
https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=44050#p5339016
https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=44100#p5339178
https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=44120#p5339205
https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=44140#p5339244
І весь цей нічний брєд можна вмістити в це повідомлення
  Hotab написав:https://forum.finance.ua/topic232197.html?start=44050#p5339016
Будивельнык, ваши якобы не дожитые 3.88 года в группе 60+ появились только потому,что в ней самая большая ошибка вычислений. Разбейте 60+ на 5 лет-ки, (вы же согласны,что разбивка длинных временнЫх периодов на более короткие всегда повышает точность вычислений?)будет эта вилка в 3.88 года в каждой из групп 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85 ?? Вырастет точность и она станет меньше. А с интервалом разбивки по 3 года будет вилка 3.88?? Она даже теоретически не может появиться больше, чем 2.99. А с разбивкой по 1 году вилка исчезнет полностью (ну или будет меньше года) ,что я и показал выше.
1 Я згоден , що розбивка на коротші періоди дає вищу точність
2 Я не згоден , що розбивка 5 чи 10 річних періодів навіть на річні - змінить результат в 3,88
3 Ба більше, я заявляю що можу таким чином розбити 10 роічні періоди на 1 річні...що в групі 60+ різниця в 3,88 рокі вкрав ковід...збільшиться до 5-7 років....

Але в 5 повідомленнях мій опонент заявляв що це
а - не можливо
б - не можливо навіть теоретично

Якщо я виконаю його дурне прохання і покажу що 3,88 при розбивці порічно не те що не впаде до 2,99..а навіть виросте до 5-7
мій опонент признає що він примітив і неадекват
і вибачиться + самозабаниться н6а місяць?
Якщо я не доведу - обіцяю самозабанитись на місяць навіть без його вибачень

То як, літун - приймаєш виклик?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:23

  Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.


причём его вводят в разных странах. зачем?
после 22...23 в атб уже пусто.
в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно.
и шо это за вирус который активизируется ночью?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:23

  ЛАД написав:
В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.

22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".

К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.

https://www.9tv.co.il/item/36592

так що з вакциною?
Хотаб про Латвію писав, що там багато "зайвохромосномних".
Чекаю пояснень щодо провакцинованованої Австрії.
Чому "щось пішло не так" при тотальній вакцинації?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 лис, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:
Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.
........
Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.

https://detaly.co.il/izrail-gotovitsya-k-shtammu-sudnogo-dnya/

сіквел: бустер-2 і колем немовлят

flyman не читатель. :)
Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Якщо я виконаю його дурне прохання і покажу що 3,88 при розбивці порічно не те що не впаде до 2,99..а навіть виросте до 5-7
мій опонент признає що він примітив і неадекват
і вибачиться + самозабаниться н6а місяць?
Якщо я не доведу - обіцяю самозабанитись на місяць навіть без його вибачень

То як, літун - приймаєш виклик?


Обязательно.

Определим конкретнее условия.

Будивельнык утверждает, что недожитые годы для некой возрастной группы - это разница между СВС этой группы и СВС этой же группы от Ковид.
Теперь мы сужаем ширину возрастной группы с 10 или 5 лет до одного года и Будивельнык нам показывает , что в этой возрастной группе есть 3.88 лет недожития , или даже больше.
Я поддерживаю такое пари и условия его выполнения .
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:39

  ЛАД написав:Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.
По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.
Посмотрим на результаты 2021.


кстати а Вы проанализируйте "коефіцієнти смертності" например сравнить 2020 с 2019
фактически видно что люди более старшего поколения начали умирать намного чаще - рост в некоторых возрастных группах до 15%, а более молодые до 49 лет намного реже.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:39

  ЛАД написав:flyman не читатель. :)
Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.

35 сторінок за вихідні, ЛАД+Хотаб. Але не флуд.
flyman
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ЛОБ

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