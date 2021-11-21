Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.
причём его вводят в разных странах. зачем? после 22...23 в атб уже пусто. в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно. и шо это за вирус который активизируется ночью?
В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.
22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".
К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.
Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации. ........ Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.
budivelnik написав:Якщо я виконаю його дурне прохання і покажу що 3,88 при розбивці порічно не те що не впаде до 2,99..а навіть виросте до 5-7 мій опонент признає що він примітив і неадекват і вибачиться + самозабаниться н6а місяць? Якщо я не доведу - обіцяю самозабанитись на місяць навіть без його вибачень
То як, літун - приймаєш виклик?
Обязательно.
Определим конкретнее условия.
Будивельнык утверждает, что недожитые годы для некой возрастной группы - это разница между СВС этой группы и СВС этой же группы от Ковид. Теперь мы сужаем ширину возрастной группы с 10 или 5 лет до одного года и Будивельнык нам показывает , что в этой возрастной группе есть 3.88 лет недожития , или даже больше. Я поддерживаю такое пари и условия его выполнения .
ЛАД написав:Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009. По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено. Посмотрим на результаты 2021.
кстати а Вы проанализируйте "коефіцієнти смертності" например сравнить 2020 с 2019 фактически видно что люди более старшего поколения начали умирать намного чаще - рост в некоторых возрастных группах до 15%, а более молодые до 49 лет намного реже.
Hotab написав:Будивельнык утверждает, что недожитые годы для некой возрастной группы - это разница между СВС этой группы и СВС этой же группы от Ковид. Теперь мы сужаем ширину возрастной группы с 10 или 5 лет до одного года и Будивельнык нам показывает , что в этой возрастной группе есть 3.88 лет недожития , или даже больше. Я поддерживаю такое пари и условия его выполнения .
Будівельник стверджує Що в 2020 році 14486 померлих від ковіду у віковій групі 60+( вік померлих від 60 років) не дожили 3,88 роки в порівнянні з 370186 померлих від загальних причин. Я можу розбити порічно, при чому смерті від загальних причин в мене є розбиті порічно.
ПС Для тих хто не може зрозуміти про що йдеться Наш головний по ваксам , повністю не розбираючись в питанні середнє значення...пропонує здурі наступне 1 Поділити всі смерті з діапазону в 5-10 років на діапазон в рік.. а потім в діапазоні рік порівнювати...правда що він там хоче порівняти я не розумію.. ну буде наприклад таке 60 років - 6000 смертей від усіх прични - 200 смертей від ковіду і яка тоді різниця? 2 Він не розуміє що я розглядаю діапазон в 40 років ( від 60 і до 100) і як буде розбитий цей діапазон-на десятирічки-на пятирічки-на трьохрічки-потижнево...ролі для мене не грає. ясно що чим на менші періоди поділено - тим вища точність але в мене точність вже 99,2+%.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Я ничего не желаю слышать про группу 60+. Меня интересует рассчет для каждой отдельной группы 60, 61, 62 , 63 , 64, 65 вашим методом: СВС от всех причин в группе минус СВС от Ковидв этой группе = недожитые годы. Вы же мне это пообещали?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.
22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".
К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.
так що з вакциною? Хотаб про Латвію писав, що там багато "зайвохромосномних". Чекаю пояснень щодо провакцинованованої Австрії. Чому "щось пішло не так" при тотальній вакцинації?
Последний раз - Вы читать умеете? Сами посмотреть не можете? Или я здесь нанялся давать справки по каждой стране по запросам трудящихся? Австрия. Население 9 077 442. Тестирование 11 602 959 на 1 млн. (по сравнению с нашими 353 901 в 33 раза больше). Вакцинировано 63,74+4,31%. Рекорд по новым случаям 15 809 за 18.11. До этого самый высокий результат был во вторую волну 13 ноября 9586. По смертям самый высокий результат пока 61 смерть за 15 ноября. 17.12.2020 было 218 (но это какой-то, похоже, случайный выброс, возможно, связанный со сбоем в подаче данных), 18.12.2020 - 142. Если переводить на нашу численность населения, то это примерно 70 тыс. новых случаев и 250 смертей (по максимумам текущей волны). То же самое, что по Ирландии новых случаев намного больше, смертей пока намного меньше.