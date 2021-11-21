RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44304431443244334434 ... 4436>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:23

  Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.


причём его вводят в разных странах. зачем?
после 22...23 в атб уже пусто.
в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно.
и шо это за вирус который активизируется ночью?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 21.04.11
Подякував: 738 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:23

  ЛАД написав:
В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.

22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".

К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.

https://www.9tv.co.il/item/36592

так що з вакциною?
Хотаб про Латвію писав, що там багато "зайвохромосномних".
Чекаю пояснень щодо провакцинованованої Австрії.
Чому "щось пішло не так" при тотальній вакцинації?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 лис, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26786
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:25

  flyman написав:
  ЛАД написав:
Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.
........
Передышка позволяет Израилю, в кои-то веки, лучше подготовиться к следующему этапу. На прошлой неделе были проведены общенациональные учения под кодовым названием «Омега», целью которых было изучить, как справиться с пятой волной, которая гипотетически может быть вызвана появлением новой разновидности вируса, устойчивой к вакцинации.

https://detaly.co.il/izrail-gotovitsya-k-shtammu-sudnogo-dnya/

сіквел: бустер-2 і колем немовлят

flyman не читатель. :)
Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20711
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4960 раз.
Подякували: 4582 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Якщо я виконаю його дурне прохання і покажу що 3,88 при розбивці порічно не те що не впаде до 2,99..а навіть виросте до 5-7
мій опонент признає що він примітив і неадекват
і вибачиться + самозабаниться н6а місяць?
Якщо я не доведу - обіцяю самозабанитись на місяць навіть без його вибачень

То як, літун - приймаєш виклик?


Обязательно.

Определим конкретнее условия.

Будивельнык утверждает, что недожитые годы для некой возрастной группы - это разница между СВС этой группы и СВС этой же группы от Ковид.
Теперь мы сужаем ширину возрастной группы с 10 или 5 лет до одного года и Будивельнык нам показывает , что в этой возрастной группе есть 3.88 лет недожития , или даже больше.
Я поддерживаю такое пари и условия его выполнения .
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 15.02.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:39

  ЛАД написав:Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.
По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.
Посмотрим на результаты 2021.


кстати а Вы проанализируйте "коефіцієнти смертності" например сравнить 2020 с 2019
фактически видно что люди более старшего поколения начали умирать намного чаще - рост в некоторых возрастных группах до 15%, а более молодые до 49 лет намного реже.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 21.04.11
Подякував: 738 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:39

  ЛАД написав:flyman не читатель. :)
Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.

35 сторінок за вихідні, ЛАД+Хотаб. Але не флуд.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26786
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Будивельнык утверждает, что недожитые годы для некой возрастной группы - это разница между СВС этой группы и СВС этой же группы от Ковид.
Теперь мы сужаем ширину возрастной группы с 10 или 5 лет до одного года и Будивельнык нам показывает , что в этой возрастной группе есть 3.88 лет недожития , или даже больше.
Я поддерживаю такое пари и условия его выполнения .
Будівельник стверджує
Що в 2020 році 14486 померлих від ковіду у віковій групі 60+( вік померлих від 60 років) не дожили 3,88 роки в порівнянні з 370186 померлих від загальних причин.
Я можу розбити порічно, при чому смерті від загальних причин в мене є розбиті порічно.

ПС
Для тих хто не може зрозуміти про що йдеться
Наш головний по ваксам , повністю не розбираючись в питанні середнє значення...пропонує здурі наступне
1 Поділити всі смерті з діапазону в 5-10 років на діапазон в рік..
а потім в діапазоні рік порівнювати...правда що він там хоче порівняти я не розумію..
ну буде наприклад таке
60 років - 6000 смертей від усіх прични - 200 смертей від ковіду
і яка тоді різниця?
2 Він не розуміє що я розглядаю діапазон в 40 років ( від 60 і до 100) і як буде розбитий цей діапазон-на десятирічки-на пятирічки-на трьохрічки-потижнево...ролі для мене не грає.
ясно що чим на менші періоди поділено - тим вища точність
але в мене точність вже 99,2+%.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25333
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:віковій групі 60+(

Я ничего не желаю слышать про группу 60+.
Меня интересует рассчет для каждой отдельной группы 60, 61, 62 , 63 , 64, 65 вашим методом: СВС от всех причин в группе минус СВС от Ковидв этой группе = недожитые годы.
Вы же мне это пообещали?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 15.02.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:
В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.

22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".

К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.

https://www.9tv.co.il/item/36592

так що з вакциною?
Хотаб про Латвію писав, що там багато "зайвохромосномних".
Чекаю пояснень щодо провакцинованованої Австрії.
Чому "щось пішло не так" при тотальній вакцинації?

Последний раз - Вы читать умеете?
Сами посмотреть не можете? Или я здесь нанялся давать справки по каждой стране по запросам трудящихся?
Австрия.
Население 9 077 442.
Тестирование 11 602 959 на 1 млн. (по сравнению с нашими 353 901 в 33 раза больше).
Вакцинировано 63,74+4,31%.
Рекорд по новым случаям 15 809 за 18.11. До этого самый высокий результат был во вторую волну 13 ноября 9586.
По смертям самый высокий результат пока 61 смерть за 15 ноября. 17.12.2020 было 218 (но это какой-то, похоже, случайный выброс, возможно, связанный со сбоем в подаче данных), 18.12.2020 - 142.
Если переводить на нашу численность населения, то это примерно 70 тыс. новых случаев и 250 смертей (по максимумам текущей волны). То же самое, что по Ирландии новых случаев намного больше, смертей пока намного меньше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20711
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4960 раз.
Подякували: 4582 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:55

  flyman написав:
  ЛАД написав:flyman не читатель. :)
Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.

35 сторінок за вихідні, ЛАД+Хотаб. Але не флуд.

Покажите, какой мой пост Вы считаете флудом, удалю.
Кроме того, Вы ответили на конкретный пост, даже не глянув на ссылку. Жотя пост, вроде прочитали.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 17:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20711
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4960 раз.
Подякували: 4582 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 44304431443244334434 ... 4436>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13511778
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.