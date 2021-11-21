Додано: Нед 21 лис, 2021 18:08

Hotab написав: budivelnik написав: 2 Він не розуміє що я розглядаю діапазон в 40 років ( від 60 і до 100) і як буде розбитий цей діапазон-на десятирічки-на пятирічки-на трьохрічки-потижнево...ролі для мене не грає.

ясно що чим на менші періоди поділено - тим вища точність

але в мене точність вже 99,2+%..... 2 Він не розуміє що я розглядаю діапазон в 40 років ( від 60 і до 100) і як буде розбитий цей діапазон-на десятирічки-на пятирічки-на трьохрічки-потижнево...ролі для мене не грає.ясно що чим на менші періоди поділено - тим вища точністьале в мене точність вже 99,2+%.....

Почекайте, ви мені обіцяли підвищену точність, вираховуючи для кожної вікової групи? Тепер хочете взяти діапазон десятки років, щоб понизити точність? Для чого?? Нам потрібно точно!!

І поясніть мені будь-ласка, звідки ви взяли, що точність вашого розрахунку недожитих років 99.2%??

Чи якщо ви щось в своєму житті порахували з точністю 99%, то все далі теж буде 99%?)) Почекайте, ви мені обіцяли підвищену точність, вираховуючи для кожної вікової групи? Тепер хочете взяти діапазон десятки років, щоб понизити точність? Для чого?? Нам потрібно точно!!І поясніть мені будь-ласка, звідки ви взяли, що точність вашого розрахунку недожитих років 99.2%??Чи якщо ви щось в своєму житті порахували з точністю 99%, то все далі теж буде 99%?))

Hotab написав: І поясніть мені будь-ласка, звідки ви взяли, що точність вашого розрахунку недожитих років 99.2%??

Чи якщо ви щось в своєму житті порахували з точністю 99%, то все далі теж буде 99%?)) І поясніть мені будь-ласка, звідки ви взяли, що точність вашого розрахунку недожитих років 99.2%??Чи якщо ви щось в своєму житті порахували з точністю 99%, то все далі теж буде 99%?))

СВС(Б)

Держкомстат

Давай такЄ очікувана тривалість життя від держкомстату - щось біля 71 рокуЄ кількість смертей порічно за 2020 рік від того ж джерелаДля мене ясно що середній вік смерті в періоді 1 рік =1,5..тобтодлядіапазон___середній вік смерті0-1 рік -_______ 0,51-2 рік -_______ 1,52-3 рік -_______ 2,5....................98-99 рік -_______ 98,599-100рік -_______ 99,5І виведи мені середній вік смерті або очікувану тривалість життя в 71....Як би ти не крутив/вертів..а вийде в тебе 50....Давай спробуй, а потім ще напиши якусь дурню, я уявляю як 30% тут присутніх за животи від сміху над тобою тримаютьсяЯ взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного рокуПотім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в менерік_ ___ ЗКС____ __ Точність _ 0-40 _ 40-60 __ 60+1991 ___ 669 960 __ 68,37 __ 69,56 ____ 98,29 ____ 23,35 ____ 52,43 ____ 76,831992 ___ 697 110 __ 68,15 __ 68,97 ____ 98,81 ____ 24,13 ____ 52,42 ____ 76,761993 ___ 741 662 __ 68,38 __ 68,29 ____ 100,14 ____ 24,40 ____ 52,58 ____ 76,861994 ___ 764 669 __ 68,10 __ 67,66 ____ 100,65 ____ 25,21 ____ 52,70 ____ 76,831995 ___ 792 587 __ 67,57 __ 66,79 ____ 101,17 ____ 25,98 ____ 52,54 ____ 76,691996 ___ 776 717 __ 67,61 __ 67,08 ____ 100,79 ____ 26,19 ____ 52,51 ____ 76,531997 ___ 754 151 __ 67,89 __ 67,66 ____ 100,34 ____ 26,18 ____ 52,41 ____ 76,311998 ___ 719 954 __ 68,20 __ 68,50 ____ 99,57 ____ 26,25 ____ 52,12 ____ 76,211999 ___ 739 170 __ 68,11 __ 68,07 ____ 100,06 ____ 26,69 ____ 51,77 ____ 76,052000 ___ 758 082 __ 68,05 __ 67,72 ____ 100,49 ____ 27,16 ____ 51,41 ____ 75,982001 ___ 745 952 __ 67,99 __ 67,89 ____ 100,15 ____ 27,26 ____ 51,24 ____ 75,932002 ___ 754 911 __ 68,01 __ 68,32 ____ 99,54 ____ 27,64 ____ 51,20 ____ 75,932003 ___ 765 408 __ 68,28 __ 68,24 ____ 100,06 ____ 27,82 ____ 51,29 ____ 76,192004 ___ 761 261 __ 67,96 __ 68,22 ____ 99,62 ____ 28,13 ____ 51,40 ____ 76,282005 ___ 781 961 __ 68,01 __ 67,96 ____ 100,07 ____ 28,18 ____ 51,66 ____ 76,532006 ___ 758 092 __ 68,42 __ 68,10 ____ 100,47 ____ 28,03 ____ 51,89 ____ 76,882007 ___ 762 877 __ 68,14 __ 68,25 ____ 99,84 ____ 27,99 ____ 51,90 ____ 77,092008 ___ 754 460 __ 68,43 __ 68,27 ____ 100,23 ____ 28,34 ____ 52,04 ____ 77,352009 ___ 706 739 __ 69,58 __ 69,29 ____ 100,42 ____ 27,85 ____ 52,25 ____ 77,582010 ___ 698 235 __ 70,37 __ 70,44 ____ 99,89 ____ 27,66 ____ 52,37 ____ 77,792011 ___ 664 588 __ 70,47 __ 71,02 ____ 99,23 ____ 27,65 ____ 52,44 ____ 77,842012 ___ 663 139 __ 70,53 __ 71,15 ____ 99,13 ____ 27,78 ____ 52,47 ____ 77,892013 ___ 662 368 __ 70,70 __ 71,37 ____ 99,06 ____ 28,27 ____ 52,49 ____ 77,902014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,952015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,952016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,942017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,102018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,102019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ____ 29,67 ____ 52,28 ____ 78,16ковід _26/10/21_ 62 402 ___ _____ __ _____ ____ ____32,19 ____ 52,36 ____ 74,33