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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 443144324433443444354436>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:57

  Hotab написав:
  budivelnik написав:віковій групі 60+(

Я ничего не желаю слышать про группу 60+.
Меня интересует рассчет для каждой отдельной группы 60, 61, 62 , 63 , 64, 65 вашим методом: СВС от всех причин минус СВС от Ковид = недожитые годы.
Вы же мне это пообещали?
я пообіцяв вивести середній вік смерті в діапазоні 60-100
окремо для смертей від загальних причин
окремо для смертей від ковіду
А в річному діапазоні - середнє значення= рік+0,5 що для загальних що для ковідних...тобто різниці взагалі не має.
А от коли взяти 40 разів по року і вивести враховуючи кількість смертей в кожному році - тоді й вийде різниця..
Цитрин+уапрофі - Ви ще до зараз вважаєте що мій опонент це не хапер на істерії а фахівець який вміє знаходити середні значення в різних цифрових рядах?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:57

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.
По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.
Посмотрим на результаты 2021.


кстати а Вы проанализируйте "коефіцієнти смертності" например сравнить 2020 с 2019
фактически видно что люди более старшего поколения начали умирать намного чаще - рост в некоторых возрастных группах до 15%, а более молодые до 49 лет намного реже.

Может, Вы это сделаете, посмотрим цифры, а не слова, потом обсудим?
Хотя, вообще-то, я писал об этом. Рост коэффициента для возрастных групп старше 45. Правда, 15% нигде не видел. Не считал, но на глаз примерно процентов 10. Для более молодых (до 45) немного реже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:2 Він не розуміє що я розглядаю діапазон в 40 років ( від 60 і до 100) і як буде розбитий цей діапазон-на десятирічки-на пятирічки-на трьохрічки-потижнево...ролі для мене не грає.
ясно що чим на менші періоди поділено - тим вища точність
але в мене точність вже 99,2+%.....

Почекайте, ви мені обіцяли підвищену точність, вираховуючи для кожної вікової групи? Тепер хочете взяти діапазон десятки років, щоб понизити точність? Для чого?? Нам потрібно точно!!
І поясніть мені будь-ласка, звідки ви взяли, що точність вашого розрахунку недожитих років 99.2%??
Чи якщо ви щось в своєму житті порахували з точністю 99%, то все далі теж буде 99%?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Цитрин+уапрофі - Ви ще до зараз вважаєте що мій опонент це не хапер на істерії а фахівець який вміє знаходити середні значення в різних цифрових рядах?

Шукаєте підтримку?))
Ідіть до мене, я тут. І я чекаю розрахунок на кожен рік СВС від всіх причин і СВС від ковід. Ви зливаєтнсь?? Так що, банитесь на 5 років?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:08

Covid cases rise yet again in U.S. ahead of Thanksgiving holiday

Doctors are urging caution to prevent Covid-19 outbreaks as cases rise nationwide following a nearly three-week plateau and Americans prepare to celebrate Thanksgiving with friends and family next week.

The U.S. reported a seven-day average of nearly 95,000 new Covid infections Thursday, up 31% over the past two weeks, according to a CNBC analysis of data from Johns Hopkins University. Cases across the country declined for weeks this fall before hovering between 70,000 and 75,000 per day beginning in late October, down more than 50% from the peak of the delta surge that ravaged the U.S. this summer.

But with the holiday season approaching and cold weather driving more people to meet indoors, public health officials are hoping to mitigate against another record-setting Covid wave this winter. Last Christmas preceded the country’s worst-ever Covid spike with cases peaking at more than 250,000 per day on Jan. 11. Deaths from the virus also hit a pandemic high of roughly 3,400 per day in early 2021.

The combination of Thanksgiving, Christmas and falling temperatures makes this time of year “the perfect storm” for Covid, Dr. Bruce Farber, chief of infectious disease at Northwell Health in New York, told CNBC.


https://www.cnbc.com/2021/11/19/covid-cases-rise-yet-again-in-us-ahead-of-thanksgiving-holiday.html

Ну що, Фейслес, допомогли тобі твої бустери?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:08

  Hotab написав:
  budivelnik написав:2 Він не розуміє що я розглядаю діапазон в 40 років ( від 60 і до 100) і як буде розбитий цей діапазон-на десятирічки-на пятирічки-на трьохрічки-потижнево...ролі для мене не грає.
ясно що чим на менші періоди поділено - тим вища точність
але в мене точність вже 99,2+%.....

Почекайте, ви мені обіцяли підвищену точність, вираховуючи для кожної вікової групи? Тепер хочете взяти діапазон десятки років, щоб понизити точність? Для чого?? Нам потрібно точно!!
І поясніть мені будь-ласка, звідки ви взяли, що точність вашого розрахунку недожитих років 99.2%??
Чи якщо ви щось в своєму житті порахували з точністю 99%, то все далі теж буде 99%?))
Давай так
Є очікувана тривалість життя від держкомстату - щось біля 71 року
Є кількість смертей порічно за 2020 рік від того ж джерела
Для мене ясно що середній вік смерті в періоді 1 рік =1,5..
тобто
для
діапазон___середній вік смерті
0-1 рік -_______ 0,5
1-2 рік -_______ 1,5
2-3 рік -_______ 2,5
....................
98-99 рік -_______ 98,5
99-100рік -_______ 99,5
І виведи мені середній вік смерті або очікувану тривалість життя в 71....
Як би ти не крутив/вертів..а вийде в тебе 50....

Давай спробуй, а потім ще напиши якусь дурню, я уявляю як 30% тут присутніх за животи від сміху над тобою тримаються
  Hotab написав:І поясніть мені будь-ласка, звідки ви взяли, що точність вашого розрахунку недожитих років 99.2%??
Чи якщо ви щось в своєму житті порахували з точністю 99%, то все далі теж буде 99%?))
Я взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного року
Потім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в мене
рік_ ___ ЗКС____ _ СВС(Б) _ Держкомстат _ Точність _ 0-40 _ 40-60 __ 60+
1991 ___ 669 960 __ 68,37 __ 69,56 ____ 98,29 ____ 23,35 ____ 52,43 ____ 76,83
1992 ___ 697 110 __ 68,15 __ 68,97 ____ 98,81 ____ 24,13 ____ 52,42 ____ 76,76
1993 ___ 741 662 __ 68,38 __ 68,29 ____ 100,14 ____ 24,40 ____ 52,58 ____ 76,86
1994 ___ 764 669 __ 68,10 __ 67,66 ____ 100,65 ____ 25,21 ____ 52,70 ____ 76,83
1995 ___ 792 587 __ 67,57 __ 66,79 ____ 101,17 ____ 25,98 ____ 52,54 ____ 76,69
1996 ___ 776 717 __ 67,61 __ 67,08 ____ 100,79 ____ 26,19 ____ 52,51 ____ 76,53
1997 ___ 754 151 __ 67,89 __ 67,66 ____ 100,34 ____ 26,18 ____ 52,41 ____ 76,31
1998 ___ 719 954 __ 68,20 __ 68,50 ____ 99,57 ____ 26,25 ____ 52,12 ____ 76,21
1999 ___ 739 170 __ 68,11 __ 68,07 ____ 100,06 ____ 26,69 ____ 51,77 ____ 76,05
2000 ___ 758 082 __ 68,05 __ 67,72 ____ 100,49 ____ 27,16 ____ 51,41 ____ 75,98
2001 ___ 745 952 __ 67,99 __ 67,89 ____ 100,15 ____ 27,26 ____ 51,24 ____ 75,93
2002 ___ 754 911 __ 68,01 __ 68,32 ____ 99,54 ____ 27,64 ____ 51,20 ____ 75,93
2003 ___ 765 408 __ 68,28 __ 68,24 ____ 100,06 ____ 27,82 ____ 51,29 ____ 76,19
2004 ___ 761 261 __ 67,96 __ 68,22 ____ 99,62 ____ 28,13 ____ 51,40 ____ 76,28
2005 ___ 781 961 __ 68,01 __ 67,96 ____ 100,07 ____ 28,18 ____ 51,66 ____ 76,53
2006 ___ 758 092 __ 68,42 __ 68,10 ____ 100,47 ____ 28,03 ____ 51,89 ____ 76,88
2007 ___ 762 877 __ 68,14 __ 68,25 ____ 99,84 ____ 27,99 ____ 51,90 ____ 77,09
2008 ___ 754 460 __ 68,43 __ 68,27 ____ 100,23 ____ 28,34 ____ 52,04 ____ 77,35
2009 ___ 706 739 __ 69,58 __ 69,29 ____ 100,42 ____ 27,85 ____ 52,25 ____ 77,58
2010 ___ 698 235 __ 70,37 __ 70,44 ____ 99,89 ____ 27,66 ____ 52,37 ____ 77,79
2011 ___ 664 588 __ 70,47 __ 71,02 ____ 99,23 ____ 27,65 ____ 52,44 ____ 77,84
2012 ___ 663 139 __ 70,53 __ 71,15 ____ 99,13 ____ 27,78 ____ 52,47 ____ 77,89
2013 ___ 662 368 __ 70,70 __ 71,37 ____ 99,06 ____ 28,27 ____ 52,49 ____ 77,90
2014 ___ 632 296 __ 70,76 __ 71,37 ____ 99,15 ____ 28,35 ____ 52,47 ____ 77,95
2015 ___ 594 796 __ 71,16 __ 71,38 ____ 99,69 ____ 28,24 ____ 52,48 ____ 77,95
2016 ___ 583 631 __ 71,31 __ 71,68 ____ 99,49 ____ 28,56 ____ 52,48 ____ 77,94
2017 ___ 574 123 __ 71,54 __ 71,98 ____ 99,39 ____ 28,73 ____ 52,48 ____ 78,10
2018 ___ 587 665 __ 71,52 __ 71,76 ____ 99,67 ____ 29,46 ____ 52,37 ____ 78,10
2019 ___ 581 114 __ 71,74 __ 72,01 ____ 99,62 ____ 29,67 ____ 52,28 ____ 78,16
ковід _26/10/21_ 62 402 ___ _____ __ _____ ____ ____32,19 ____ 52,36 ____ 74,33
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я згоден , що розбивка на коротші періоди дає вищу точність
2 Я не згоден , що розбивка 5 чи 10 річних періодів навіть на річні - змінить результат в 3,88


Доказуйте свою точність в 99%, давайте порічно розбивку і я забанюсь, посипаючи голову попелом .
Марку потрібно тримати!! 99% вимагає порічно!!
Якщо ви спочатку докупи 40-річний період, в потім ділите на 40 кусків, то яка тут точність?? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:20

  Вкладчик1234 написав:Covid cases rise yet again in U.S. ahead of Thanksgiving holiday

Doctors are urging caution to prevent Covid-19 outbreaks as cases rise nationwide following a nearly three-week plateau and Americans prepare to celebrate Thanksgiving with friends and family next week.

The U.S. reported a seven-day average of nearly 95,000 new Covid infections Thursday, up 31% over the past two weeks, according to a CNBC analysis of data from Johns Hopkins University. Cases across the country declined for weeks this fall before hovering between 70,000 and 75,000 per day beginning in late October, down more than 50% from the peak of the delta surge that ravaged the U.S. this summer.

But with the holiday season approaching and cold weather driving more people to meet indoors, public health officials are hoping to mitigate against another record-setting Covid wave this winter. Last Christmas preceded the country’s worst-ever Covid spike with cases peaking at more than 250,000 per day on Jan. 11. Deaths from the virus also hit a pandemic high of roughly 3,400 per day in early 2021.

The combination of Thanksgiving, Christmas and falling temperatures makes this time of year “the perfect storm” for Covid, Dr. Bruce Farber, chief of infectious disease at Northwell Health in New York, told CNBC.


https://www.cnbc.com/2021/11/19/covid-cases-rise-yet-again-in-us-ahead-of-thanksgiving-holiday.html

Ну що, Фейслес, допомогли тобі твої бустери?

1. Вакцинация в США - 57,75+10,20% (полностью + 1 доза).
О каком "бустере" Вы говорите?
2. Ну и? Что Вас удивляет?
Может Вы расскажете, что, кроме не очень высокого уровня вакцинации, делается в США? Какие меры и ограничения действуют?

Об Ирландии и Австрии я уже писал. Теперь мне ещё о США написать? Потом скажут, что у меня слишком много постов. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного року
Потім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в мене

Ви порахували СВС з такою точністю. Може. Я не перевіряв.
Але недожиті роки - це інший розрахунок. Яке ви маєте право присвоювати таку точність новому розрахунку? А якщо він в корні невірний, то точність "0"))
Ми ще не знаємо яка точність вашого нового розрахунку, тому розбиваємо на роки і отримуємо максимальну. Будете чи в кущі?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:22

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.
По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.
Посмотрим на результаты 2021.


кстати а Вы проанализируйте "коефіцієнти смертності" например сравнить 2020 с 2019
фактически видно что люди более старшего поколения начали умирать намного чаще - рост в некоторых возрастных группах до 15%, а более молодые до 49 лет намного реже.

Может, Вы это сделаете, посмотрим цифры, а не слова, потом обсудим?
Хотя, вообще-то, я писал об этом. Рост коэффициента для возрастных групп старше 45. Правда, 15% нигде не видел. Не считал, но на глаз примерно процентов 10. Для более молодых (до 45) немного реже.


кстати как после этого можно трактовать такую потешную фразу хотаба шо "ковид продлевает жизнь"
шо там происходит в группе до 50лет? Ваши объяснения

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