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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44324433443444354436>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:28

uaprofi ,
кстати как после этого можно трактовать такую потешную фразу хотаба шо "ковид продлевает жизнь

Будівельник сказал, что ни на 0-40, ни на 40-60 его метод не работает. Фраза уже не актуальна)))


А вот погодично после 60 Будивельнык обещает нам. Ждём. И я самобанюсь к вашему счастью. Так что просите его, это и в ваших интересах)))

Я покажу пример: в группе от 60 лет и 1 день до 61 год ровно умерло 100500 человек с СВС 60 лет и 4 месяца. В ней же ковидные смерти были с СВС 60 лет и 3 месяца. Делаем вывод,что не дожил 1 месяц. Так?))

И точность внушительная))

Мне хватит одного любого года. Не надо от 60 до 100 лет))
Один год,но точно)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 18:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:31

uaprofi
1. Просьба (не первая) давать ссылки, а не картинки. Можно вместе с картинкой. Искать данные и проверять картинки не хочется.
Я смотрел (и писал об этом) "обидві статі".
2. Какие объяснения Вас интересуют? Пожалуйста, конкретнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:39

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Я згоден , що розбивка на коротші періоди дає вищу точність
2 Я не згоден , що розбивка 5 чи 10 річних періодів навіть на річні - змінить результат в 3,88
Доказуйте свою точність в 99%, давайте порічно розбивку і я забанюсь, починаючи голову попелом .
Марку потрібно тримати!! 99% вимагає порічно!!
Якщо ви спочатку докупи 40-річнмй період, в потім ділите на 40 кусків, то яка тут точність?? :D
Цікаво, хто тобі пояснив що ти лаханувся?
Отже спочатку рахуємо 2020 рік порічно і по пятирічно ( смерті від загальних причин)
група_ вік розрахунку _______к-сть ___ сума(вік*кількість)
60 _______ 60,50 ______ 10 050 ___ 608025
61 _______ 61,50 ______ 10 426 ___ 641199
62 _______ 62,50 ______ 11 101 ___ 693812,5
63 _______ 63,50 ______ 11 101 ___ 704913,5
64 _______ 64,50 ______ 11 398 ___ 735171
65 _______ 65,50 ______ 11 953 ___ 782921,5
66 _______ 66,50 ______ 12 191 ___ 810701,5
67 _______ 67,50 ______ 12 569 ___ 848407,5
68 _______ 68,50 ______ 13 980 ___ 957630
69 _______ 69,50 ______ 14 719 ___ 1022970,5
70 _______ 70,50 ______ 15 687 ___ 1105933,5
71 _______ 71,50 ______ 16 945 ___ 1211567,5
72 _______ 72,50 ______ 13 098 ___ 949605
73 _______ 73,50 ______ 14 832 ___ 1090152
74 _______ 74,50 ______ 11 106 ___ 827397
75 _______ 75,50 ______ 10 368 ___ 782784
76 _______ 76,50 ______ 12 284 ___ 939726
77 _______ 77,50 ______ 12 403 ___ 961232,5
78 _______ 78,50 ______ 18 042 ___ 1416297
79 _______ 79,50 ______ 20 598 ___ 1637541
80+ _______ 86,00 ______ 231 135 ___ 19877610,00
Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38605597,5
Середній вік групи 60+ розрахований порічно 77,83606291
Те саме але по періодам в 5 років
60-64 ____ 62,50 ______ 54076 ___ 3379750
65-69 ____ 67,50 ______ 65412 ___ 4415310
70-74 ____ 72,50 ______ 71668 ___ 5195930
75-79 ____ 77,50 ______ 73695 ___ 5711362,5
80-92 ____ 86,00 ______ 231135 ___ 19877610
Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38579962,5
77,78437799
Точність
середній вік порічно__ 77,836063
середній вік по пятирічно 77,784378
Точність 99,93%

Тепер зрозумів і готовий забанитись?
Чи попросиш пробачення і далі зможеш тут істерити і фонтанувати нісенітницями?
Я великодушний.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Будівельник сказал, что ни на 0-40, ни на 40-60 его метод не работает. Фраза уже не актуальна)))
Не треба брехати
Будівельник сказав
1 На 0-40 працює, але не можна вивести різницю бо
а - в групі 0-40 дуже багато смертей від нещасних випадків
б - в групі 0-40 дуже мало смертей від ковіду
2 Звідси висновок
Середній вік смерті від ковіду описує тільки хворих
А середній вік смерті від усіх причин описує як хворих так і нещасні випадки
2 Група 40-60..працює
а - там більше випадків..але все одно мало
б - різниця мінімальна , бо ковід це хвороба старості.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Середній вік групи 60+ розрахований порічно 77,83606291

Дальше этой фразы не читал. Ещё раз: не надо никаких середних для 60+!! Все середние , да ещё для 60-100 лет , понижают точность. Один год мне, но точно. Покажите мне своим методом 3.88 недожитых года в группе умерших в 61 год. Больше мне не надо ничего.
Я вас это просил 2 дня назад. Вы мне сейчас пообещали на спор. Будет?? Или все, не ждать?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 18:47, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:43

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:

ага, и 3/4 из них - дети.

И что?
Что хотели сказать-то?

Выступления антиваксов становятся всё более мутными.

читайте статью до конца, узнаете, зачем сделан вброс.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:45

  ЛАД написав:
В столице Австрии, которая стала первой страной, сделавшей обязательной вакцинацию от коронавируса для всего населения, на демонстрацию против "ковидных" ограничений вышло не менее 40 тысяч человек. На площади Свобод и прав человека в Вене происходят столкновения манифестантов с полицией.

22 ноября Австрия ввела полный локдаун на 20 дней. После его окончания непривитым гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительной причины (за продуктами, в аптеку и т. п.). Протестующие против этого демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды (отсылка к нашивкам, которые нацисты заставляли носить евреев) с надписями "не привит" и "так начинается 1938 год".

К вечеру мирный протест перешел в столкновения с полицейскими, которые применили слезоточивый газ. Правда, до уличных войн, как это происходит в Нидерландах, в Австрии дело не дошло.

https://www.9tv.co.il/item/36592

Австрия помнит историю и своего известного змеляка.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:49

Умные европейцы вышли отстаивать свое право ширнуться и защитить свое здоровье в локдаунах. Говорят, правительство не дает им бустернуться и выгоняют на работу. А там страшный опасный вирус!
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:51

Хотаб
На скільки я зрозумів, будівельника просили показати скільки не доживають шестидесятирічні, які померли від Ковіду; шестидесятиоднорічні; і т.д.
Потім й вивести середнє з цих величин.

Тепер прохання звелося до зробити цей підрахунок хоча б для одного року.
Скільки не доживають шестидесятиоднорічні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:53

  detroytred написав:Хотаб
На скільки я зрозумів, будівельника просили показати скільки не доживають шестидесятирічні, які померли від Ковіду; шестидесятиоднорічні; і т.д.
Потім й вивести середнє з цих величин.

Тепер прохання звелося до зробити цей підрахунок хоча б для одного року.
Скільки не доживають шестидесятиоднорічні.

Все вірно. Хай вибере будь-який вік від 60 до 100 і скаже СВС для цієї групи. Один і другий. І обрахує недожиті роки. Він це пообіцяв. Зараз кидає таблиці на 100 рядків. Не треба, цього ніхто не читає. Для одного віку, будь-якого. Як пообіцяв.
Hotab
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Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ

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