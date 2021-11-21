Hotab написав: budivelnik написав:
Я згоден , що розбивка на коротші періоди дає вищу точність
2 Я не згоден , що розбивка 5 чи 10 річних періодів навіть на річні - змінить результат в 3,88
Доказуйте свою точність в 99%, давайте порічно розбивку і я забанюсь, починаючи голову попелом .
Марку потрібно тримати!! 99% вимагає порічно!!
Якщо ви спочатку докупи 40-річнмй період, в потім ділите на 40 кусків, то яка тут точність??
Цікаво, хто тобі пояснив що ти лаханувся?
Отже спочатку рахуємо 2020 рік порічно і по пятирічно ( смерті від загальних причин)
група_ вік розрахунку _______к-сть ___ сума(вік*кількість)
60 _______ 60,50 ______ 10 050 ___ 608025
61 _______ 61,50 ______ 10 426 ___ 641199
62 _______ 62,50 ______ 11 101 ___ 693812,5
63 _______ 63,50 ______ 11 101 ___ 704913,5
64 _______ 64,50 ______ 11 398 ___ 735171
65 _______ 65,50 ______ 11 953 ___ 782921,5
66 _______ 66,50 ______ 12 191 ___ 810701,5
67 _______ 67,50 ______ 12 569 ___ 848407,5
68 _______ 68,50 ______ 13 980 ___ 957630
69 _______ 69,50 ______ 14 719 ___ 1022970,5
70 _______ 70,50 ______ 15 687 ___ 1105933,5
71 _______ 71,50 ______ 16 945 ___ 1211567,5
72 _______ 72,50 ______ 13 098 ___ 949605
73 _______ 73,50 ______ 14 832 ___ 1090152
74 _______ 74,50 ______ 11 106 ___ 827397
75 _______ 75,50 ______ 10 368 ___ 782784
76 _______ 76,50 ______ 12 284 ___ 939726
77 _______ 77,50 ______ 12 403 ___ 961232,5
78 _______ 78,50 ______ 18 042 ___ 1416297
79 _______ 79,50 ______ 20 598 ___ 1637541
80+ _______ 86,00 ______ 231 135 ___ 19877610,00
Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38605597,5
Середній вік групи 60+ розрахований порічно 77,83606291
Те саме але по періодам в 5 років
60-64 ____ 62,50 ______ 54076 ___ 3379750
65-69 ____ 67,50 ______ 65412 ___ 4415310
70-74 ____ 72,50 ______ 71668 ___ 5195930
75-79 ____ 77,50 ______ 73695 ___ 5711362,5
80-92 ____ 86,00 ______ 231135 ___ 19877610
Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38579962,5
77,78437799
Точність середній вік порічно__ 77,836063
середній вік по пятирічно 77,784378
Точність 99,93%
Тепер зрозумів і готовий забанитись?
Чи попросиш пробачення і далі зможеш тут істерити і фонтанувати нісенітницями?
Я великодушний.