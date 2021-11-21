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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4433443444354436> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Нед 21 лис, 2021 18:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Тепер зрозумів і готовий забанитись Тепер зрозумів і готовий забанитись

За що вибачитись? Буде хоч якась цифра?? Ви ж обіцяли!!!! Чи самі в бан?)) За що вибачитись? Буде хоч якась цифра?? Ви ж обіцяли!!!! Чи самі в бан?)) Hotab

Повідомлень: 5728 З нами з: 15.02.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 18:57 ЛАД написав: flyman написав: сіквел: бустер-2 і колем немовлят сіквел: бустер-2 і колем немовлят

flyman не читатель.

Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить. не читатель.Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.

точно не о том?

Израиль готовится к штамму Судного дня

Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков. точно не о том? Ромасик Повідомлень: 3470 З нами з: 30.03.15 Подякував: 753 раз. Подякували: 396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 18:58 Hotab написав: budivelnik написав: Я взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного року

Потім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в мене Я взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного рокуПотім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в мене Ви порахували СВС з такою точністю. Може. Я не перевіряв.

Але недожиті роки - це інший розрахунок. Яке ви маєте право присвоювати таку точність новому розрахунку? А якщо він в корні невірний, то точність "0"))

Ми ще не знаємо яка точність вашого нового розрахунку, тому розбиваємо на роки і отримуємо максимальну. Будете чи в кущі? Ви порахували СВС з такою точністю. Може. Я не перевіряв.Але недожиті роки - це інший розрахунок. Яке ви маєте право присвоювати таку точність новому розрахунку? А якщо він в корні невірний, то точність "0"))Ми ще не знаємо яка точність вашого нового розрахунку, тому розбиваємо на роки і отримуємо максимальну. Будете чи в кущі? Спробую пояснити в чому проблема хотаба і дейтройта

1 хотаб це хайпер, для якого головне зловити що хочуть почути і це розповісти

2 хотаб фактично невіглас в питанні статистики, він не розуміє як працює математика, що таке логіка, і як можна взявши відносно не точні данні( а розбивка смертей в розрізі за 10 років(ковід) - це дуже не точні данні) можна взяти ще одні не точні данні з розбивкою по 5 років і на виході отримати порівняння ,яке буде точніше від самих вихідних данних.

3 спеціально для хотаба

Є така штука( прийом математичний) коли з допомогою логіки - уточняєш кінцевий результат

Отже є логічні припущення

Перше - у віці 60+ основна причина смерті залежить від стану здоровья а не нещасного випадку..тобто залежить від захворювань

Друга - ковід також вікове захворювання , а тому смерті від ковіду по віку розподіляються так само як і смерті від інших вікових хвороб

Третя - по часовому діапазону смерті від хвороб( а ковід це хвороба) розподіляються в залежності від впливу зовнішнього середовища на організм( тобто чим гірше для організму - тим вища ймовірність що він помре саме в цей момент)

Четверта - кількість людей в віковій групі впливає однаково як на кількість смертей від ковіду так і на кількість смертей від усіх причин

І так далі і тому подібне....

Тепер розрахунок ковіду

група __ вік для розрахунку кількість _ сума (вік*кількість)

60-69 _____ 64,5 ________ 17859 _____ 1151905,5

70-79 _____ 74,5 ________ 19178 _____ 1428761

80-89 _____ 84,5 ________ 12112 _____ 1023464

90+ _____ 95 __________ 1257 _____ 119415

Сума _____ ________ 50406 _____ 3723545,5

Середній вік смерті від ковіду _____ 73,87107686



Я обіцяв - я зробив

То як? Спробую пояснити в чому проблема хотаба і дейтройта1 хотаб це хайпер, для якого головне зловити що хочуть почути і це розповісти2 хотаб фактично невіглас в питанні статистики, він не розуміє як працює математика, що таке логіка, і як можна взявши відносно не точні данні( а розбивка смертей в розрізі за 10 років(ковід) - це дуже не точні данні) можна взяти ще одні не точні данні з розбивкою по 5 років і на виході отримати порівняння ,яке буде точніше від самих вихідних данних.3 спеціально для хотабаЄ така штука( прийом математичний) коли з допомогою логіки - уточняєш кінцевий результатОтже є логічні припущенняПерше - у віці 60+ основна причина смерті залежить від стану здоровья а не нещасного випадку..тобто залежить від захворюваньДруга - ковід також вікове захворювання , а тому смерті від ковіду по віку розподіляються так само як і смерті від інших вікових хворобТретя - по часовому діапазону смерті від хвороб( а ковід це хвороба) розподіляються в залежності від впливу зовнішнього середовища на організм( тобто чим гірше для організму - тим вища ймовірність що він помре саме в цей момент)Четверта - кількість людей в віковій групі впливає однаково як на кількість смертей від ковіду так і на кількість смертей від усіх причинІ так далі і тому подібне....Тепер розрахунок ковідугрупа __ вік для розрахунку кількість _ сума (вік*кількість)60-69 _____ 64,5 ________ 17859 _____ 1151905,570-79 _____ 74,5 ________ 19178 _____ 142876180-89 _____ 84,5 ________ 12112 _____ 102346490+ _____ 95 __________ 1257 _____ 119415Сума _____ ________ 50406 _____ 3723545,5Середній вік смерті від ковіду _____ 73,87107686Я обіцяв - я зробивТо як? Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25333 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 18:58 Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав:

ЛАД

https://detaly.co.il/76-protsentov-novyh-bolnyh-koronavirusom-ne-privity/



ага, и 3/4 из них - дети. ага, и 3/4 из них - дети.

И что?

Что хотели сказать-то? И что?Что хотели сказать-то?



Выступления антиваксов становятся всё более мутными.



читайте статью до конца, узнаете, зачем сделан вброс. Выступления антиваксов становятся всё более мутными.читайте статью до конца, узнаете, зачем сделан вброс.

Я-то читал сразу.

Но что Вы хотели сказать?

Можно не намёками, а прямо высказать свои мысли?

Или стесняетесь/боитесь? Я-то читал сразу.Но чтохотели сказать?Можно не намёками, а прямо высказать свои мысли?Или стесняетесь/боитесь? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4582 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:01 budivelnik написав: Hotab написав: Будівельник сказал, что ни на 0-40, ни на 40-60 его метод не работает. Фраза уже не актуальна))) Будівельник сказал, что ни на 0-40, ни на 40-60 его метод не работает. Фраза уже не актуальна))) Не треба брехати

Будівельник сказав

1 На 0-40 працює, але не можна вивести різницю бо

а - в групі 0-40 дуже багато смертей від нещасних випадків

б - в групі 0-40 дуже мало смертей від ковіду

2 Звідси висновок

Середній вік смерті від ковіду описує тільки хворих

А середній вік смерті від усіх причин описує як хворих так і нещасні випадки

2 Група 40-60..працює

а - там більше випадків..але все одно мало

б - різниця мінімальна , бо ковід це хвороба старості. Не треба брехатиБудівельник сказав1 На 0-40 працює, але не можна вивести різницю боа - в групі 0-40 дуже багато смертей від нещасних випадківб - в групі 0-40 дуже мало смертей від ковіду2 Звідси висновокСередній вік смерті від ковіду описує тільки хворихА середній вік смерті від усіх причин описує як хворих так і нещасні випадки2 Група 40-60..працюєа - там більше випадків..але все одно малоб - різниця мінімальна , бо ковід це хвороба старості.

По суті ти написав: працює, але не показує (тобто не працює).

Ти просто пояснив причини чому не працює.

Але причина не відміняє слідства. По суті ти написав: працює, але не показує (тобто не працює).Ти просто пояснив причини чому не працює.Але причина не відміняє слідства. detroytred

Повідомлень: 24752 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:02 Hotab написав: budivelnik написав: Цікаво, хто тобі пояснив що ти лаханувся?

Отже спочатку рахуємо 2020 рік порічно і по пятирічно ( смерті від загальних причин)

група_ вік розрахунку _______к-сть ___ сума(вік*кількість)

60 _______ 60,50 ______ 10 050 ___ 608025

61 _______ 61,50 ______ 10 426 ___ 641199

62 _______ 62,50 ______ 11 101 ___ 693812,5

63 _______ 63,50 ______ 11 101 ___ 704913,5

64 _______ 64,50 ______ 11 398 ___ 735171

65 _______ 65,50 ______ 11 953 ___ 782921,5

66 _______ 66,50 ______ 12 191 ___ 810701,5

67 _______ 67,50 ______ 12 569 ___ 848407,5

68 _______ 68,50 ______ 13 980 ___ 957630

69 _______ 69,50 ______ 14 719 ___ 1022970,5

70 _______ 70,50 ______ 15 687 ___ 1105933,5

71 _______ 71,50 ______ 16 945 ___ 1211567,5

72 _______ 72,50 ______ 13 098 ___ 949605

73 _______ 73,50 ______ 14 832 ___ 1090152

74 _______ 74,50 ______ 11 106 ___ 827397

75 _______ 75,50 ______ 10 368 ___ 782784

76 _______ 76,50 ______ 12 284 ___ 939726

77 _______ 77,50 ______ 12 403 ___ 961232,5

78 _______ 78,50 ______ 18 042 ___ 1416297

79 _______ 79,50 ______ 20 598 ___ 1637541

80+ _______ 86,00 ______ 231 135 ___ 19877610,00

Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38605597,5

Середній вік групи 60+ розрахований порічно 77,83606291

Те саме але по періодам в 5 років

60-64 ____ 62,50 ______ 54076 ___ 3379750

65-69 ____ 67,50 ______ 65412 ___ 4415310

70-74 ____ 72,50 ______ 71668 ___ 5195930

75-79 ____ 77,50 ______ 73695 ___ 5711362,5

80-92 ____ 86,00 ______ 231135 ___ 19877610

Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38579962,5

77,78437799

Точність

середній вік порічно__ 77,836063

середній вік по пятирічно 77,784378

Точність 99,93%



Тепер зрозумів і готовий забанитись?

Чи попросиш пробачення і далі зможеш тут істерити і фонтанувати нісенітницями?

Я великодушний. Цікаво, хто тобі пояснив що ти лаханувся?Отже спочатку рахуємо 2020 рік порічно і по пятирічно ( смерті від загальних причин)група_ вік розрахунку _______к-сть ___ сума(вік*кількість)60 _______ 60,50 ______ 10 050 ___ 60802561 _______ 61,50 ______ 10 426 ___ 64119962 _______ 62,50 ______ 11 101 ___ 693812,563 _______ 63,50 ______ 11 101 ___ 704913,564 _______ 64,50 ______ 11 398 ___ 73517165 _______ 65,50 ______ 11 953 ___ 782921,566 _______ 66,50 ______ 12 191 ___ 810701,567 _______ 67,50 ______ 12 569 ___ 848407,568 _______ 68,50 ______ 13 980 ___ 95763069 _______ 69,50 ______ 14 719 ___ 1022970,570 _______ 70,50 ______ 15 687 ___ 1105933,571 _______ 71,50 ______ 16 945 ___ 1211567,572 _______ 72,50 ______ 13 098 ___ 94960573 _______ 73,50 ______ 14 832 ___ 109015274 _______ 74,50 ______ 11 106 ___ 82739775 _______ 75,50 ______ 10 368 ___ 78278476 _______ 76,50 ______ 12 284 ___ 93972677 _______ 77,50 ______ 12 403 ___ 961232,578 _______ 78,50 ______ 18 042 ___ 141629779 _______ 79,50 ______ 20 598 ___ 163754180+ _______ 86,00 ______ 231 135 ___ 19877610,00Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38605597,5Середній вік групи 60+ розрахований порічно 77,83606291Те саме але по періодам в 5 років60-64 ____ 62,50 ______ 54076 ___ 337975065-69 ____ 67,50 ______ 65412 ___ 441531070-74 ____ 72,50 ______ 71668 ___ 519593075-79 ____ 77,50 ______ 73695 ___ 5711362,580-92 ____ 86,00 ______ 231135 ___ 19877610Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38579962,577,78437799ТочністьТепер зрозумів і готовий забанитись?Чи попросиш пробачення і далі зможеш тут істерити і фонтанувати нісенітницями?Я великодушний. За що вибачитись? Буде хоч якась цифра?? Ви ж обіцяли!!!! Чи самі в бан?)) За що вибачитись? Буде хоч якась цифра?? Ви ж обіцяли!!!! Чи самі в бан?)) Я привів дві

середній за 2020 по всіх смертях 77,78-77,83

і середній за 600 днів по ковіду 73,87

Різниця між по всіх і ковідом ___3,91-3,96

Не 3,88...бо 3,88 виходило при порівнянні з 2019 роком. Я привів дві Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25333 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:04 budivelnik написав: Hotab написав: budivelnik написав: Я взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного року

Потім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в мене Я взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного рокуПотім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в мене Ви порахували СВС з такою точністю. Може. Я не перевіряв.

Але недожиті роки - це інший розрахунок. Яке ви маєте право присвоювати таку точність новому розрахунку? А якщо він в корні невірний, то точність "0"))

Ми ще не знаємо яка точність вашого нового розрахунку, тому розбиваємо на роки і отримуємо максимальну. Будете чи в кущі? Ви порахували СВС з такою точністю. Може. Я не перевіряв.Але недожиті роки - це інший розрахунок. Яке ви маєте право присвоювати таку точність новому розрахунку? А якщо він в корні невірний, то точність "0"))Ми ще не знаємо яка точність вашого нового розрахунку, тому розбиваємо на роки і отримуємо максимальну. Будете чи в кущі? Спробую пояснити в чому проблема хотаба і дейтройта

1 хотаб це хайпер, для якого головне зловити що хочуть почути і це розповісти

2 хотаб фактично невіглас в питанні статистики, він не розуміє як працює математика, що таке логіка, і як можна взявши відносно не точні данні( а розбивка смертей в розрізі за 10 років(ковід) - це дуже не точні данні) можна взяти ще одні не точні данні з розбивкою по 5 років і на виході отримати порівняння ,яке буде точніше від самих вихідних данних.

3 спеціально для хотаба

Є така штука( прийом математичний) коли з допомогою логіки - уточняєш кінцевий результат

Отже є логічні припущення

Перше - у віці 60+ основна причина смерті залежить від стану здоровья а не нещасного випадку..тобто залежить від захворювань

Друга - ковід також вікове захворювання , а тому смерті від ковіду по віку розподіляються так само як і смерті від інших вікових хвороб

Третя - по часовому діапазону смерті від хвороб( а ковід це хвороба) розподіляються в залежності від впливу зовнішнього середовища на організм( тобто чим гірше для організму - тим вища ймовірність що він помре саме в цей момент)

Четверта - кількість людей в віковій групі впливає однаково як на кількість смертей від ковіду так і на кількість смертей від усіх причин

І так далі і тому подібне....

Тепер розрахунок ковіду

група __ вік для розрахунку кількість _ сума (вік*кількість)

60-69 _____ 64,5 ________ 17859 _____ 1151905,5

70-79 _____ 74,5 ________ 19178 _____ 1428761

80-89 _____ 84,5 ________ 12112 _____ 1023464

90+ _____ 95 __________ 1257 _____ 119415

Сума _____ ________ 50406 _____ 3723545,5

Середній вік смерті від ковіду _____ 73,87107686



Я обіцяв - я зробив

То як? Спробую пояснити в чому проблема хотаба і дейтройта1 хотаб це хайпер, для якого головне зловити що хочуть почути і це розповісти2 хотаб фактично невіглас в питанні статистики, він не розуміє як працює математика, що таке логіка, і як можна взявши відносно не точні данні( а розбивка смертей в розрізі за 10 років(ковід) - це дуже не точні данні) можна взяти ще одні не точні данні з розбивкою по 5 років і на виході отримати порівняння ,яке буде точніше від самих вихідних данних.3 спеціально для хотабаЄ така штука( прийом математичний) коли з допомогою логіки - уточняєш кінцевий результатОтже є логічні припущенняПерше - у віці 60+ основна причина смерті залежить від стану здоровья а не нещасного випадку..тобто залежить від захворюваньДруга - ковід також вікове захворювання , а тому смерті від ковіду по віку розподіляються так само як і смерті від інших вікових хворобТретя - по часовому діапазону смерті від хвороб( а ковід це хвороба) розподіляються в залежності від впливу зовнішнього середовища на організм( тобто чим гірше для організму - тим вища ймовірність що він помре саме в цей момент)Четверта - кількість людей в віковій групі впливає однаково як на кількість смертей від ковіду так і на кількість смертей від усіх причинІ так далі і тому подібне....Тепер розрахунок ковідугрупа __ вік для розрахунку кількість _ сума (вік*кількість)60-69 _____ 64,5 ________ 17859 _____ 1151905,570-79 _____ 74,5 ________ 19178 _____ 142876180-89 _____ 84,5 ________ 12112 _____ 102346490+ _____ 95 __________ 1257 _____ 119415Сума _____ ________ 50406 _____ 3723545,5Середній вік смерті від ковіду _____ 73,87107686Я обіцяв - я зробивТо як?

Ти не зістрибуй.



На принципову хибність твоєї логіки (методики) учора fler вказала, якщо вже зауваження Хотаба не влаштовують. Ти не зістрибуй.На принципову хибність твоєї логіки (методики) учора fler вказала, якщо вже зауваження Хотаба не влаштовують. detroytred

Повідомлень: 24752 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:05 Ромасик написав: ЛАД написав: flyman написав: сіквел: бустер-2 і колем немовлят сіквел: бустер-2 і колем немовлят

flyman не читатель.

Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить. не читатель.Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.

точно не о том?

Израиль готовится к штамму Судного дня

Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков. точно не о том?

Точно.

Ромашка, если не соврёт, то прожить не может. Вынуждаете привести длинную цитату:

Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков. В течение последнего года, и более решительно при правительстве Беннета, израильская стратегия полагалась на вакцинацию как главный ответ на вирус. В данном случае у лиц, принимающих решения, ковер был выдернут из-под ног, и они были вынуждены искать другие пути .



Одним из методов, который призван улучшить ситуацию, является закупка большого количества лекарств против «короны» , которые сейчас находятся на завершающей стадии утверждения в США. Предварительное приобретение таких лекарств, исходя из предположения, что они окажутся эффективными и против следующего штамма, могло бы снизить количество смертей и, возможно, позволить продолжить частичное открытие экономики.

Это о бустере и вообще о вакцине?

Может, Вы научитесь "читать до конца" прежде, чем "прикалываться"?

И, вообще, не надоела клоунада? Точно.Ромашка, если не соврёт, то прожить не может. Вынуждаете привести длинную цитату:Это о бустере и вообще о вакцине?Может, Вы научитесь "читать до конца" прежде, чем "прикалываться"?И, вообще, не надоела клоунада? ЛАД 2 Повідомлень: 20712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4582 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:07 budivelnik

В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое. ЛАД 2 Повідомлень: 20712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4582 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:11 ЛАД написав: 2. Ну и? Что Вас удивляет?

Может Вы расскажете, что, кроме не очень высокого уровня вакцинации, делается в США? Какие меры и ограничения действуют? Ну и? Что Вас удивляет?Может Вы расскажете, что, кроме не очень высокого уровня вакцинации, делается в США? Какие меры и ограничения действуют?

запрет на вьезд иностранцам. Только не говорите, что его 2 недели назад сняли. запрет на вьезд иностранцам. Только не говорите, что его 2 недели назад сняли. Ромасик Повідомлень: 3470 З нами з: 30.03.15 Подякував: 753 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4433443444354436> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7867 13511908

ЛОБ Нед 21 лис, 2021 09:24