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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лис, 2021 18:55
budivelnik написав:
Тепер зрозумів і готовий забанитись
За що вибачитись? Буде хоч якась цифра?? Ви ж обіцяли!!!! Чи самі в бан?))
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Hotab
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Додано: Нед 21 лис, 2021 18:57
ЛАД написав:
flyman
flyman написав:
сіквел: бустер-2 і колем немовлят
не читатель.
Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.
точно не о том?
Израиль готовится к штамму Судного дня
Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 18:58
Hotab написав: budivelnik написав:
Я взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного року
Потім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в мене
Ви порахували СВС з такою точністю. Може. Я не перевіряв.
Але недожиті роки - це інший розрахунок. Яке ви маєте право присвоювати таку точність новому розрахунку? А якщо він в корні невірний, то точність "0"))
Ми ще не знаємо яка точність вашого нового розрахунку, тому розбиваємо на роки і отримуємо максимальну. Будете чи в кущі?
Спробую пояснити в чому проблема хотаба і дейтройта
1 хотаб це хайпер, для якого головне зловити що хочуть почути і це розповісти
2 хотаб фактично невіглас в питанні статистики, він не розуміє як працює математика, що таке логіка, і як можна взявши відносно не точні данні( а розбивка смертей в розрізі за 10 років(ковід) - це дуже не точні данні) можна взяти ще одні не точні данні з розбивкою по 5 років і на виході отримати порівняння ,яке буде точніше від самих вихідних данних.
3 спеціально для хотаба
Є така штука( прийом математичний) коли з допомогою логіки - уточняєш кінцевий результат
Отже є логічні припущення
Перше - у віці 60+ основна причина смерті залежить від стану здоровья а не нещасного випадку..тобто залежить від захворювань
Друга - ковід також вікове захворювання , а тому смерті від ковіду по віку розподіляються так само як і смерті від інших вікових хвороб
Третя - по часовому діапазону смерті від хвороб( а ковід це хвороба) розподіляються в залежності від впливу зовнішнього середовища на організм( тобто чим гірше для організму - тим вища ймовірність що він помре саме в цей момент)
Четверта - кількість людей в віковій групі впливає однаково як на кількість смертей від ковіду так і на кількість смертей від усіх причин
І так далі і тому подібне....
Тепер розрахунок ковіду
група __ вік для розрахунку кількість _ сума (вік*кількість)
60-69 _____ 64,5 ________ 17859 _____ 1151905,5
70-79 _____ 74,5 ________ 19178 _____ 1428761
80-89 _____ 84,5 ________ 12112 _____ 1023464
90+ _____ 95 __________ 1257 _____ 119415
Сума _____ ________ 50406 _____ 3723545,5
Середній вік смерті від ковіду _____ 73,87107686
Я обіцяв - я зробив
То як?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 21 лис, 2021 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 18:58
Ромасик написав: ЛАД написав:
И что?
Что хотели сказать-то?
Выступления антиваксов становятся всё более мутными.
читайте статью до конца, узнаете, зачем сделан вброс.
Я-то читал сразу.
Но что Вы
хотели сказать?
Можно не намёками, а прямо высказать свои мысли?
Или стесняетесь/боитесь?
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:01
budivelnik написав: Hotab написав:
Будівельник сказал, что ни на 0-40, ни на 40-60 его метод не работает. Фраза уже не актуальна)))
Не треба брехати
Будівельник сказав
1 На 0-40 працює, але не можна вивести різницю бо
а - в групі 0-40 дуже багато смертей від нещасних випадків
б - в групі 0-40 дуже мало смертей від ковіду
2 Звідси висновок
Середній вік смерті від ковіду описує тільки хворих
А середній вік смерті від усіх причин описує як хворих так і нещасні випадки
2 Група 40-60..працює
а - там більше випадків..але все одно мало
б - різниця мінімальна , бо ковід це хвороба старості.
По суті ти написав: працює, але не показує (тобто не працює).
Ти просто пояснив причини чому не працює.
Але причина не відміняє слідства.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:02
Hotab написав: budivelnik написав:
Цікаво, хто тобі пояснив що ти лаханувся?
Отже спочатку рахуємо 2020 рік порічно і по пятирічно ( смерті від загальних причин)
група_ вік розрахунку _______к-сть ___ сума(вік*кількість)
60 _______ 60,50 ______ 10 050 ___ 608025
61 _______ 61,50 ______ 10 426 ___ 641199
62 _______ 62,50 ______ 11 101 ___ 693812,5
63 _______ 63,50 ______ 11 101 ___ 704913,5
64 _______ 64,50 ______ 11 398 ___ 735171
65 _______ 65,50 ______ 11 953 ___ 782921,5
66 _______ 66,50 ______ 12 191 ___ 810701,5
67 _______ 67,50 ______ 12 569 ___ 848407,5
68 _______ 68,50 ______ 13 980 ___ 957630
69 _______ 69,50 ______ 14 719 ___ 1022970,5
70 _______ 70,50 ______ 15 687 ___ 1105933,5
71 _______ 71,50 ______ 16 945 ___ 1211567,5
72 _______ 72,50 ______ 13 098 ___ 949605
73 _______ 73,50 ______ 14 832 ___ 1090152
74 _______ 74,50 ______ 11 106 ___ 827397
75 _______ 75,50 ______ 10 368 ___ 782784
76 _______ 76,50 ______ 12 284 ___ 939726
77 _______ 77,50 ______ 12 403 ___ 961232,5
78 _______ 78,50 ______ 18 042 ___ 1416297
79 _______ 79,50 ______ 20 598 ___ 1637541
80+ _______ 86,00 ______ 231 135 ___ 19877610,00
Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38605597,5
Середній вік групи 60+ розрахований порічно 77,83606291
Те саме але по періодам в 5 років
60-64 ____ 62,50 ______ 54076 ___ 3379750
65-69 ____ 67,50 ______ 65412 ___ 4415310
70-74 ____ 72,50 ______ 71668 ___ 5195930
75-79 ____ 77,50 ______ 73695 ___ 5711362,5
80-92 ____ 86,00 ______ 231135 ___ 19877610
Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38579962,5
77,78437799
Точність середній вік порічно__ 77,836063
середній вік по пятирічно 77,784378
Точність 99,93%
Тепер зрозумів і готовий забанитись?
Чи попросиш пробачення і далі зможеш тут істерити і фонтанувати нісенітницями?
Я великодушний.
За що вибачитись? Буде хоч якась цифра?? Ви ж обіцяли!!!! Чи самі в бан?))
Я привів двісередній за 2020 по всіх смертях 77,78-77,83
і середній за 600 днів по ковіду 73,87
Різниця між по всіх і ковідом ___3,91-3,96
Не 3,88...бо 3,88 виходило при порівнянні з 2019 роком.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 21 лис, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:04
budivelnik написав: Hotab написав: budivelnik написав:
Я взяв табличку за 30 років і вирахував по своєму алгоритму СВС для кожного року
Потім взяв табличку від Держкомстату і порівняв кожен рік з тим що написали вони і вийшло в мене
Ви порахували СВС з такою точністю. Може. Я не перевіряв.
Але недожиті роки - це інший розрахунок. Яке ви маєте право присвоювати таку точність новому розрахунку? А якщо він в корні невірний, то точність "0"))
Ми ще не знаємо яка точність вашого нового розрахунку, тому розбиваємо на роки і отримуємо максимальну. Будете чи в кущі?
Спробую пояснити в чому проблема хотаба і дейтройта
1 хотаб це хайпер, для якого головне зловити що хочуть почути і це розповісти
2 хотаб фактично невіглас в питанні статистики, він не розуміє як працює математика, що таке логіка, і як можна взявши відносно не точні данні( а розбивка смертей в розрізі за 10 років(ковід) - це дуже не точні данні) можна взяти ще одні не точні данні з розбивкою по 5 років і на виході отримати порівняння ,яке буде точніше від самих вихідних данних.
3 спеціально для хотаба
Є така штука( прийом математичний) коли з допомогою логіки - уточняєш кінцевий результат
Отже є логічні припущення
Перше - у віці 60+ основна причина смерті залежить від стану здоровья а не нещасного випадку..тобто залежить від захворювань
Друга - ковід також вікове захворювання , а тому смерті від ковіду по віку розподіляються так само як і смерті від інших вікових хвороб
Третя - по часовому діапазону смерті від хвороб( а ковід це хвороба) розподіляються в залежності від впливу зовнішнього середовища на організм( тобто чим гірше для організму - тим вища ймовірність що він помре саме в цей момент)
Четверта - кількість людей в віковій групі впливає однаково як на кількість смертей від ковіду так і на кількість смертей від усіх причин
І так далі і тому подібне....
Тепер розрахунок ковіду
група __ вік для розрахунку кількість _ сума (вік*кількість)
60-69 _____ 64,5 ________ 17859 _____ 1151905,5
70-79 _____ 74,5 ________ 19178 _____ 1428761
80-89 _____ 84,5 ________ 12112 _____ 1023464
90+ _____ 95 __________ 1257 _____ 119415
Сума _____ ________ 50406 _____ 3723545,5
Середній вік смерті від ковіду _____ 73,87107686
Я обіцяв - я зробив
То як?
Ти не зістрибуй.
На принципову хибність твоєї логіки (методики) учора fler вказала, якщо вже зауваження Хотаба не влаштовують.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:05
Ромасик написав: ЛАД написав:
flyman
flyman написав:
сіквел: бустер-2 і колем немовлят
не читатель.
Там как раз не об этом. Стоило бы хоть одним глазом глянуть, прежде, чем флудить.
точно не о том?
Израиль готовится к штамму Судного дня
Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков.
Точно.
Ромашка, если не соврёт, то прожить не может. Вынуждаете привести длинную цитату:
Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков. В течение последнего года, и более решительно при правительстве Беннета, израильская стратегия полагалась на вакцинацию как главный ответ на вирус. В данном случае у лиц, принимающих решения, ковер был выдернут из-под ног, и они были вынуждены искать другие пути.
Одним из методов, который призван улучшить ситуацию, является закупка большого количества лекарств против «короны», которые сейчас находятся на завершающей стадии утверждения в США. Предварительное приобретение таких лекарств, исходя из предположения, что они окажутся эффективными и против следующего штамма, могло бы снизить количество смертей и, возможно, позволить продолжить частичное открытие экономики.
Это о бустере и вообще о вакцине?
Может, Вы научитесь "читать до конца" прежде, чем "прикалываться"?
И, вообще, не надоела клоунада?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:07
budivelnik
В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:11
ЛАД написав:2.
Ну и? Что Вас удивляет?
Может Вы расскажете, что, кроме не очень высокого уровня вакцинации, делается в США? Какие меры и ограничения действуют?
запрет на вьезд иностранцам. Только не говорите, что его 2 недели назад сняли.
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