может научитесь читать между строк? Вроде и дедушка, а до сих пор в сказки верит.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:14
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:14
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..
Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів
ініціатива..грає ініціатора..
Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.
А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.
А поки не виклали...то чого умнічаєте?
Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість
Поки що мої цифри оспорити не вдалось.
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Оппа, The Lancet починає дрейфувати в сторону вакциноскептицизму?
Краткий перевод аннотации к статье:
Высокопоставленные чиновники используют термин «пандемия непривитых», предполагая, что вакцинированные люди не имеют отношения к эпидемиологии COVID-19. Использование этой фразы официальными лицами побуждает заявить, что «непривитые угрожают вакцинированным от COVID-19». Но это мнение слишком примитивно.
Появляется все больше свидетельств того, что вакцинированные люди продолжают играть важную роль в передаче инфекции. По состоянию на июль, например, в США (Массачусетс) 74% заболевших - вакцинированы, причём, 79% из них симптоматичны. И вирусная нагрузка у вакцинированных и не вакцинированных практически одинаково высока (21,5 и 22,8 соответственно).
Люди, прошедшие вакцинацию, предполагается, имеют меньший риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью пандемии. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно.
Исторически сложилось так, что США и Германия порождали негативный опыт, стигматизируя (клеймя и разделяя) часть населения за цвет кожи или религию. Günter Kampf, автор статьи, призывает высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества.
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:21
Як же не вдалося???
Самі себе.
Ви такий знаючий, розуміючий статистику, переможець олімпіад і т.д., спочатку своєю логікою, алгоритмами, рахунками, табличками вирахували 0,3 роки.
Потім ... 3,88.
При тому саме на 0,3 роках будували свої контраргументи малозначності Ковіду.
Аналогічно і по "50".
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24
Считайте, что я показал "свою тупість".
Но для начала посмотрите, что такое среднее геометрическое.
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24
Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.
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