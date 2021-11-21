RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4433443444354436

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:14

  ЛАД написав:Это о бустере и вообще о вакцине?
Может, Вы научитесь "читать до конца" прежде, чем "прикалываться"?
И, вообще, не надоела клоунада?

может научитесь читать между строк? Вроде и дедушка, а до сих пор в сказки верит.
Ромасик
 
Повідомлень: 3470
З нами з: 30.03.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:14

  ЛАД написав:budivelnik
В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..
Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів
ініціатива..грає ініціатора..
Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.
А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.
А поки не виклали...то чого умнічаєте?
Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість
Поки що мої цифри оспорити не вдалось.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25333
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оппа, The Lancet починає дрейфувати в сторону вакциноскептицизму?

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?fbclid=IwAR1bacQsE3-WieQdMZfzl-8EFiCIuG54VdDYYYUbvzUbsdto023lD7T3gXE

Краткий перевод аннотации к статье:
Высокопоставленные чиновники используют термин «пандемия непривитых», предполагая, что вакцинированные люди не имеют отношения к эпидемиологии COVID-19. Использование этой фразы официальными лицами побуждает заявить, что «непривитые угрожают вакцинированным от COVID-19». Но это мнение слишком примитивно.
Появляется все больше свидетельств того, что вакцинированные люди продолжают играть важную роль в передаче инфекции. По состоянию на июль, например, в США (Массачусетс) 74% заболевших - вакцинированы, причём, 79% из них симптоматичны. И вирусная нагрузка у вакцинированных и не вакцинированных практически одинаково высока (21,5 и 22,8 соответственно).
Люди, прошедшие вакцинацию, предполагается, имеют меньший риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью пандемии. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно.
Исторически сложилось так, что США и Германия порождали негативный опыт, стигматизируя (клеймя и разделяя) часть населения за цвет кожи или религию. Günter Kampf, автор статьи, призывает высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества.
Yuriyqwer
 
Повідомлень: 326
З нами з: 06.08.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:21

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..
Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів
ініціатива..грає ініціатора..
Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.
А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.
А поки не виклали...то чого умнічаєте?
Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість
Поки що мої цифри оспорити не вдалось.

Як же не вдалося???
Самі себе.

Ви такий знаючий, розуміючий статистику, переможець олімпіад і т.д., спочатку своєю логікою, алгоритмами, рахунками, табличками вирахували 0,3 роки.
Потім ... 3,88.

При тому саме на 0,3 роках будували свої контраргументи малозначності Ковіду.

Аналогічно і по "50".
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24752
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 3233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..
Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів
ініціатива..грає ініціатора..
Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.
А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.
А поки не виклали...то чого умнічаєте?
Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість
Поки що мої цифри оспорити не вдалось.

Считайте, что я показал "свою тупість".
Но для начала посмотрите, что такое среднее геометрическое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20712
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4960 раз.
Подякували: 4582 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24

Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9198
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4433443444354436
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13511973
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.