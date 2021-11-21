ЛАД написав:budivelnik В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій.. Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів ініціатива..грає ініціатора.. Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете. А потім викладіть сюди і я її радо вивчу. А поки не виклали...то чого умнічаєте? Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість Поки що мої цифри оспорити не вдалось.
Краткий перевод аннотации к статье: Высокопоставленные чиновники используют термин «пандемия непривитых», предполагая, что вакцинированные люди не имеют отношения к эпидемиологии COVID-19. Использование этой фразы официальными лицами побуждает заявить, что «непривитые угрожают вакцинированным от COVID-19». Но это мнение слишком примитивно. Появляется все больше свидетельств того, что вакцинированные люди продолжают играть важную роль в передаче инфекции. По состоянию на июль, например, в США (Массачусетс) 74% заболевших - вакцинированы, причём, 79% из них симптоматичны. И вирусная нагрузка у вакцинированных и не вакцинированных практически одинаково высока (21,5 и 22,8 соответственно). Люди, прошедшие вакцинацию, предполагается, имеют меньший риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью пандемии. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно. Исторически сложилось так, что США и Германия порождали негативный опыт, стигматизируя (клеймя и разделяя) часть населения за цвет кожи или религию. Günter Kampf, автор статьи, призывает высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества.
ЛАД написав:budivelnik В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій.. Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів ініціатива..грає ініціатора.. Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете. А потім викладіть сюди і я її радо вивчу. А поки не виклали...то чого умнічаєте? Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість Поки що мої цифри оспорити не вдалось.
Як же не вдалося??? Самі себе.
Ви такий знаючий, розуміючий статистику, переможець олімпіад і т.д., спочатку своєю логікою, алгоритмами, рахунками, табличками вирахували 0,3 роки. Потім ... 3,88.
При тому саме на 0,3 роках будували свої контраргументи малозначності Ковіду.
ЛАД написав:budivelnik В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій.. Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів ініціатива..грає ініціатора.. Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете. А потім викладіть сюди і я її радо вивчу. А поки не виклали...то чого умнічаєте? Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість Поки що мої цифри оспорити не вдалось.
Считайте, что я показал "свою тупість". Но для начала посмотрите, что такое среднее геометрическое.