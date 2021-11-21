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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4433443444354436 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Нед 21 лис, 2021 19:14 ЛАД написав: budivelnik

В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое. В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое. Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..

Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів

ініціатива..грає ініціатора..

Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.

А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.

А поки не виклали...то чого умнічаєте?

Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість

Поки що мої цифри оспорити не вдалось. Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислівініціатива..грає ініціатора..Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.А поки не виклали...то чого умнічаєте?Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупістьПоки що мої цифри оспорити не вдалось. budivelnik

Повідомлень: 25333 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире



https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?fbclid=IwAR1bacQsE3-WieQdMZfzl-8EFiCIuG54VdDYYYUbvzUbsdto023lD7T3gXE



Краткий перевод аннотации к статье:

Высокопоставленные чиновники используют термин «пандемия непривитых», предполагая, что вакцинированные люди не имеют отношения к эпидемиологии COVID-19. Использование этой фразы официальными лицами побуждает заявить, что «непривитые угрожают вакцинированным от COVID-19». Но это мнение слишком примитивно.

Появляется все больше свидетельств того, что вакцинированные люди продолжают играть важную роль в передаче инфекции. По состоянию на июль, например, в США (Массачусетс) 74% заболевших - вакцинированы, причём, 79% из них симптоматичны. И вирусная нагрузка у вакцинированных и не вакцинированных практически одинаково высока (21,5 и 22,8 соответственно).

Люди, прошедшие вакцинацию, предполагается, имеют меньший риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью пандемии. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно.

Исторически сложилось так, что США и Германия порождали негативный опыт, стигматизируя (клеймя и разделяя) часть населения за цвет кожи или религию. Günter Kampf, автор статьи, призывает высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества. Оппа, The Lancet починає дрейфувати в сторону вакциноскептицизму?Краткий перевод аннотации к статье:Высокопоставленные чиновники используют термин «пандемия непривитых», предполагая, что вакцинированные люди не имеют отношения к эпидемиологии COVID-19. Использование этой фразы официальными лицами побуждает заявить, что «непривитые угрожают вакцинированным от COVID-19». Но это мнение слишком примитивно.Появляется все больше свидетельств того, что вакцинированные люди продолжают играть важную роль в передаче инфекции. По состоянию на июль, например, в США (Массачусетс) 74% заболевших - вакцинированы, причём, 79% из них симптоматичны. И вирусная нагрузка у вакцинированных и не вакцинированных практически одинаково высока (21,5 и 22,8 соответственно).Люди, прошедшие вакцинацию, предполагается, имеют меньший риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью пандемии. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно.Исторически сложилось так, что США и Германия порождали негативный опыт, стигматизируя (клеймя и разделяя) часть населения за цвет кожи или религию. Günter Kampf, автор статьи, призывает высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества. Yuriyqwer Повідомлень: 326 З нами з: 06.08.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:21 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое. В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое. Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..

Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів

ініціатива..грає ініціатора..

Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.

А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.

А поки не виклали...то чого умнічаєте?

Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість

Поки що мої цифри оспорити не вдалось. Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислівініціатива..грає ініціатора..Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.А поки не виклали...то чого умнічаєте?Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупістьПоки що мої цифри оспорити не вдалось.

Як же не вдалося???

Самі себе.



Ви такий знаючий, розуміючий статистику, переможець олімпіад і т.д., спочатку своєю логікою, алгоритмами, рахунками, табличками вирахували 0,3 роки.

Потім ... 3,88.



При тому саме на 0,3 роках будували свої контраргументи малозначності Ковіду.



Аналогічно і по "50". Як же не вдалося???Самі себе.Ви такий знаючий, розуміючий статистику, переможець олімпіад і т.д., спочатку своєю логікою, алгоритмами, рахунками, табличками вирахували 0,3 роки.Потім ... 3,88.При тому саме на 0,3 роках будували свої контраргументи малозначності Ковіду.Аналогічно і по "50". detroytred

Повідомлень: 24752 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое. В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое. Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..

Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів

ініціатива..грає ініціатора..

Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.

А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.

А поки не виклали...то чого умнічаєте?

Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість

Поки що мої цифри оспорити не вдалось. Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислівініціатива..грає ініціатора..Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.А поки не виклали...то чого умнічаєте?Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупістьПоки що мої цифри оспорити не вдалось.

Считайте, что я показал "свою тупість".

Но для начала посмотрите, что такое среднее геометрическое. Считайте, что я показал "свою тупість".Но для начала посмотрите, что такое среднее геометрическое. ЛАД 2 Повідомлень: 20712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4960 раз. Подякували: 4582 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24 Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины. vitaliian

Повідомлень: 9198 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1619 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4433443444354436 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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