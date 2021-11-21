Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков. В течение последнего года, и более решительно при правительстве Беннета, израильская стратегия полагалась на вакцинацию как главный ответ на вирус. В данном случае у лиц, принимающих решения, ковер был выдернут из-под ног, и они были вынуждены искать другие пути .



Одним из методов, который призван улучшить ситуацию, является закупка большого количества лекарств против «короны» , которые сейчас находятся на завершающей стадии утверждения в США. Предварительное приобретение таких лекарств, исходя из предположения, что они окажутся эффективными и против следующего штамма, могло бы снизить количество смертей и, возможно, позволить продолжить частичное открытие экономики.