Краткий перевод аннотации к статье: Высокопоставленные чиновники используют термин «пандемия непривитых», предполагая, что вакцинированные люди не имеют отношения к эпидемиологии COVID-19. Использование этой фразы официальными лицами побуждает заявить, что «непривитые угрожают вакцинированным от COVID-19». Но это мнение слишком примитивно. Появляется все больше свидетельств того, что вакцинированные люди продолжают играть важную роль в передаче инфекции. По состоянию на июль, например, в США (Массачусетс) 74% заболевших - вакцинированы, причём, 79% из них симптоматичны. И вирусная нагрузка у вакцинированных и не вакцинированных практически одинаково высока (21,5 и 22,8 соответственно). Люди, прошедшие вакцинацию, предполагается, имеют меньший риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью пандемии. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно. Исторически сложилось так, что США и Германия порождали негативный опыт, стигматизируя (клеймя и разделяя) часть населения за цвет кожи или религию. Günter Kampf, автор статьи, призывает высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества.
ЛАД написав:budivelnik В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій.. Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів ініціатива..грає ініціатора.. Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете. А потім викладіть сюди і я її радо вивчу. А поки не виклали...то чого умнічаєте? Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість Поки що мої цифри оспорити не вдалось.
Як же не вдалося??? Самі себе.
Ви такий знаючий, розуміючий статистику, переможець олімпіад і т.д., спочатку своєю логікою, алгоритмами, рахунками, табличками вирахували 0,3 роки. Потім ... 3,88.
При тому саме на 0,3 роках будували свої контраргументи малозначності Ковіду.
ЛАД написав:budivelnik В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій.. Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів ініціатива..грає ініціатора.. Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете. А потім викладіть сюди і я її радо вивчу. А поки не виклали...то чого умнічаєте? Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість Поки що мої цифри оспорити не вдалось.
Считайте, что я показал "свою тупість". Но для начала посмотрите, что такое среднее геометрическое. Считать не буду, уже давно писал - эти расчёты мне не интересны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Якщо я виконаю його дурне прохання і покажу що 3,88 при розбивці порічно не те що не впаде до 2,99..а навіть виросте до 5-7
И ещё раз , прошу немного:
посчитайте мне СВС и недожитое количество лет для 61-летнего человека.
Назовите просто цифру!!! Точность хотя бы 1 год))
99% не надо))
И да, вы, находясь загнанным в угол, причем своими руками, начинаете снова хамить и обязываться. С этим разберутся модераторы, но это не отменяет от вас цифры СВС и недожитых лет для 61-летгего человека. Просто цифра.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 19:53, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009. По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено. Посмотрим на результаты 2021.
кстати а Вы проанализируйте "коефіцієнти смертності" например сравнить 2020 с 2019 фактически видно что люди более старшего поколения начали умирать намного чаще - рост в некоторых возрастных группах до 15%, а более молодые до 49 лет намного реже.
Нам кажуть, що це надлишкова смертність від ковіда, і антиваки першопричина. А насправді першопричина - зруйнована медицина, яку нарешті за 30 років реформ добили. Не було би ковіда, "надлишкова смертність" була би і надалі. Тільки тре ж знайти владі когось винного, хто "лиє воду на млин ворога".
Что случилось с избыточной летом, когда не было Ковид. Флай, а что с логикой?
Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков. В течение последнего года, и более решительно при правительстве Беннета, израильская стратегия полагалась на вакцинацию как главный ответ на вирус. В данном случае у лиц, принимающих решения, ковер был выдернут из-под ног, и они были вынуждены искать другие пути.
Одним из методов, который призван улучшить ситуацию, является закупка большого количества лекарств против «короны», которые сейчас находятся на завершающей стадии утверждения в США. Предварительное приобретение таких лекарств, исходя из предположения, что они окажутся эффективными и против следующего штамма, могло бы снизить количество смертей и, возможно, позволить продолжить частичное открытие экономики.
Это о бустере и вообще о вакцине? Может, Вы научитесь "читать до конца" прежде, чем "прикалываться"? И, вообще, не надоела клоунада?
так а що вже є ліки від вірусів? Дуже цікаво. Від грипу не можуть знайти вже більше 100 років, а тут за 2 роки. Просто чудо і трошки магії.