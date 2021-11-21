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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44344435443644374438>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оппа, The Lancet починає дрейфувати в сторону вакциноскептицизму?

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext?fbclid=IwAR1bacQsE3-WieQdMZfzl-8EFiCIuG54VdDYYYUbvzUbsdto023lD7T3gXE

Краткий перевод аннотации к статье:
Высокопоставленные чиновники используют термин «пандемия непривитых», предполагая, что вакцинированные люди не имеют отношения к эпидемиологии COVID-19. Использование этой фразы официальными лицами побуждает заявить, что «непривитые угрожают вакцинированным от COVID-19». Но это мнение слишком примитивно.
Появляется все больше свидетельств того, что вакцинированные люди продолжают играть важную роль в передаче инфекции. По состоянию на июль, например, в США (Массачусетс) 74% заболевших - вакцинированы, причём, 79% из них симптоматичны. И вирусная нагрузка у вакцинированных и не вакцинированных практически одинаково высока (21,5 и 22,8 соответственно).
Люди, прошедшие вакцинацию, предполагается, имеют меньший риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью пандемии. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно.
Исторически сложилось так, что США и Германия порождали негативный опыт, стигматизируя (клеймя и разделяя) часть населения за цвет кожи или религию. Günter Kampf, автор статьи, призывает высокопоставленных чиновников и ученых прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей и приложить дополнительные усилия для объединения общества.
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:21

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..
Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів
ініціатива..грає ініціатора..
Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.
А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.
А поки не виклали...то чого умнічаєте?
Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість
Поки що мої цифри оспорити не вдалось.

Як же не вдалося???
Самі себе.

Ви такий знаючий, розуміючий статистику, переможець олімпіад і т.д., спочатку своєю логікою, алгоритмами, рахунками, табличками вирахували 0,3 роки.
Потім ... 3,88.

При тому саме на 0,3 роках будували свої контраргументи малозначності Ковіду.

Аналогічно і по "50".
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
В данном расчёте надо считать среднее геометрическое, а не арифметическое.
Я завжди уважно відношусь до чужих пропозицій..
Але я довго служив в армії і там розповсюджений наступний вислів
ініціатива..грає ініціатора..
Якщо проявили ініціативу - прошу рахуйте геометричну залежність , інтегральну і ще яку знайдете.
А потім викладіть сюди і я її радо вивчу.
А поки не виклали...то чого умнічаєте?
Я ризикую викладаючи цифрові ряди ,які на відміну від істеричних гі-гі..га-га - можна легко оспорити..або показати свою тупість
Поки що мої цифри оспорити не вдалось.

Считайте, что я показал "свою тупість".
Но для начала посмотрите, что такое среднее геометрическое.
Считать не буду, уже давно писал - эти расчёты мне не интересны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 лис, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:24

Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:30

такс, значит источники - Державна служба статистики

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uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Я обіцяв - я зробив
То як?

Напоминаю, что обицяв.




  budivelnik написав:Якщо я виконаю його дурне прохання і покажу що 3,88 при розбивці порічно не те що не впаде до 2,99..а навіть виросте до 5-7

И ещё раз , прошу немного:

посчитайте мне СВС и недожитое количество лет для 61-летнего человека.

Назовите просто цифру!!! Точность хотя бы 1 год))

99% не надо))

И да, вы, находясь загнанным в угол, причем своими руками, начинаете снова хамить и обязываться. С этим разберутся модераторы, но это не отменяет от вас цифры СВС и недожитых лет для 61-летгего человека. Просто цифра.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 19:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:42

  uaprofi написав:такс, значит источники - Державна служба статистики
.......

Спасибо. Что Вас интересует?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:47

  flyman написав:
  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Вырос и "Коефіцієнти смертності за статтю в 1989–2020 роках" (по "Обидві статі") с 1472,7 до 1597,2 человек на 100 тыс. Вернулись куда-то между 2008 и 2009.
По таблице "Вікові коефіцієнти смертності в 1989–2020 роках, обидві статі" рост по всем возрастам, начиная с 45 лет. Там расчёт на 100 тыс. человек соответствующего возраста, так что влияние демографических волн исключено.
Посмотрим на результаты 2021.


кстати а Вы проанализируйте "коефіцієнти смертності" например сравнить 2020 с 2019
фактически видно что люди более старшего поколения начали умирать намного чаще - рост в некоторых возрастных группах до 15%, а более молодые до 49 лет намного реже.

Нам кажуть, що це надлишкова смертність від ковіда, і антиваки першопричина.
А насправді першопричина - зруйнована медицина, яку нарешті за 30 років реформ добили.
Не було би ковіда, "надлишкова смертність" була би і надалі.
Тільки тре ж знайти владі когось винного, хто "лиє воду на млин ворога".


Что случилось с избыточной летом, когда не было Ковид.
Флай, а что с логикой?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:59

  Hotab написав:......
Что случилось с избыточной летом, когда не было Ковид.
Флай, а что с логикой?

Кому, на фиг, нужна логика? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:02

  ЛАД написав:
Пятая волна, которая моделировалась в ходе учений, была «ситуацией Судного дня»: проникновение вакциноустойчивого штамма, который наносит сильный удар по детям и вызывает массовую смертность среди детей и подростков. В течение последнего года, и более решительно при правительстве Беннета, израильская стратегия полагалась на вакцинацию как главный ответ на вирус. В данном случае у лиц, принимающих решения, ковер был выдернут из-под ног, и они были вынуждены искать другие пути.

Одним из методов, который призван улучшить ситуацию, является закупка большого количества лекарств против «короны», которые сейчас находятся на завершающей стадии утверждения в США. Предварительное приобретение таких лекарств, исходя из предположения, что они окажутся эффективными и против следующего штамма, могло бы снизить количество смертей и, возможно, позволить продолжить частичное открытие экономики.

Это о бустере и вообще о вакцине?
Может, Вы научитесь "читать до конца" прежде, чем "прикалываться"?
И, вообще, не надоела клоунада?

так а що вже є ліки від вірусів?
Дуже цікаво.
Від грипу не можуть знайти вже більше 100 років, а тут за 2 роки. Просто чудо і трошки магії.
flyman
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